Происшествия

Rambler News ServiceRambler News ServiceВ СК сообщили о двух разрушенных дамбах в Красноярском крае

В Красноярском крае оказались разрушены не одна, а две дамбы, заявили «РИА Новости» в региональном главке Следственного комитета России (СКР).
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с чего всё началось

Следователи выяснили, что в Красноярском крае были разрушены две дамбы

В Курагинском районе после прорыва дамбы ввели режим чрезвычайной ситуации. В Красноярском крае 21 октября объявлен днем траура по погибшим в результате ЧП.
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ЧС в Красноярском крае: бревна разгребают руками, реку прощупывают ногами

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Lenta.ru05:14

В Красноярском крае была разрушена не одна, а две дамбы

Коммерсантъ04:47

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РЕН ТВ04:36

СК заявил о двух прорванных дамбах на артели под Красноярском

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