Происшествия
РИА НовостиВ Красноярском крае главу района арестовали за взятку
Глава Козульского района в Красноярском крае обвиняется в получении крупной взятки, он арестован, сообщает пресс-служба регионального главка СК.
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с чего всё началось
По данным следователей, подозреваемый получил от бизнесмена 100 тыс. рублей, которые являлись частью взятки в 350 тыс. рублей за помощь в заключении контрактов на ремонт крыши бюджетного учреждения .RT на русском02:56
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Армия и оружие
Иран подтвердил гибель генерала Сулеймани в Багдаде
Происшествия
При пожаре в Подмосковье погибли двое взрослых и двое детей
Двое детей и двое взрослых погибли при пожаре в частном жилом доме в городском округе Подольский Московской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Спорт
В FIS опасаются инцидентов на финальном этапе «Тур де Ски»
Рейс-директор FIS Пьер Миньерей отреагировал на точку зрения о том, что финальный масс-старт в гору Альпе де Чермис в рамках «Тур де Ски» может быть очень опасным для лыжников.
Здоровье
Витамины, кофе и другие средства помогают в профилактике диабета
Медицинскими специалистами на конференции Nutrition 2019, которая состоялась в американском Балтиморе определены и названы некоторые продукты, вещества и средства для профилактики развития диабета второго типа.
Происшествия
Задержан убивший из-за шапки двух друзей житель Приморья
В Приморье задержан мужчина, который зарезал двух своих друзей из-за сожженной шапки. Об этом сообщается на сайте регионального СК.
Происшествия
На Урале полицейский застрелил напавшего на него мужчину
В городе Камышлове Свердловской области полицейский застрелил нетрезвого мужчину, который напал на него с монтировкой.
Хоккей
Российские хоккеисты обыграли швейцарцев и вышли в полуфинал МЧМ
Общество
Росстандарт опубликовал список АЗС, где продают некачественное топливо
Росстандарт опубликовал список заправочных станций, при проверке которых были выявлены нарушения.
Общество
Госканалы отключили лайки под новогодним обращением Путина
Государственные телеканалы «Первый канал» и «Россия 24» скрыли счетчики лайков и дизлайков и отключили комментарии в YouTube к ролику с новогодним поздравлением президента России Владимира Путина, пишет в своем Telegram-канале журналист «Эха Москвы» Александр Плющев.
Армия и оружие
Эрдоган ратифицировал законопроект об отправке военных в Ливию
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган утвердил законопроект, предусматривающий возможность отправки военнослужащих страны в Ливию.
Общество
Названа самая полезная диета 2020 года
Названа самая полезная для организма диета 2020 года.
Общество
Россиянин выиграл в лотерею миллиард рублей
Политика
Бельгийский суд прекратил дело об экстрадиции Пучдемона в Испанию
Бельгийский суд в четверг принял решение прекратить дело об экстрадиции экс-главы Каталонии Карлеса Пучдемона в Испанию, признав его депутатскую неприкосновенность.
Энергетика
Дефицита автомобильного топлива в Белоруссии не ожидается, несмотря на прекращение поставок нефти из России
Дефицита автомобильного топлива в Белоруссии не ожидается, несмотря на прекращение поставок нефти из России с 1-го января, - сообщает Интерфакс со ссылкой на крупнейшего оператора АЗС, государственное предприятие "Белоруснефть".
Экономика
Миллиардер Агаларов раскритиковал низкие пенсии и зарплаты россиян
Президент Crocus Group Азар Агаларов считает, что у россиян низкие пенсии и зарплаты.
Происшествия
Волгоградцы спасли женщину-таксиста от напавшего на нее пассажира
По информации ведомства, в ночь на пятницу пассажир такси в Волгограде, отказавшись оплачивать поездку, напал на 35-летнюю женщину и нанес ей несколько ударов ножом по лицу.
Происшествия
Момент крушения самолета в Алма-Ате попал на видео
В интернете появилось видео крушения пассажирского самолета Fokker-100 авиакомпании Bek Air, разбившегося 27 декабря сразу после вылета из Алма-Аты.
Здоровье
Нарколог предупредил об опасности уйти в запой в новогодние праздники
Ежедневное употребление алкоголя в новогодние праздники может привести к запою и проблемам со здоровьем.
Культура
Омский хор записал свою версию песни на тему «Ведьмака»
Ролик выложила на своей странице в «Инстраграме» омская филармония. В записи солирует артист омского хора Валерий Подворный.
Экономика
Год начинается с напряженности на Ближнем Востоке
На нашем рынке в последний день торгов уходящего года прошел, я бы сказал, "под знаком фиксации лишней позиции", но за время нашего отсутствия Америка умудрилась скорректироваться и отрасти обратно, так что по хорошему ничего не изменилось.
Армия и оружие
В Иране назвали число баз США на расстоянии ракетного выстрела
Тридцать шесть баз США находятся в зоне досягаемости Ирана, ближайшая — в Бахрейне.
Общество
ГИБДД допустила изменение практической части экзамена на права
Напомним, что с 1 октября вступают в силу поправки в правила приема экзаменов.
Армия и оружие
В ВДВ начали поступать новые средства десантирования боевой техники
Началась поставка в части и соединения парашютно-бесплатформенных систем ПБС-950У и ПБС-955.
Происшествия
В Нижнем Новгороде водитель автобуса погиб после наезда на столб
Как сообщил корреспонденту "РГ" Дмитрий Мацкевич, сотрудник отдела пропаганды безопасности движения управления ГИБДД по Нижегородской области, не исключено, что смерть водителя 1965 года рождения наступила до столкновения автобуса со световой опорой.
Футбол
Галактионов: без лимита о многих молодых игроках могли бы не узнать
Старший тренер российской молодежки Михаил Галактионов в интервью корреспонденту РИА Новости Александру Рогулеву подвел промежуточный итог своей работы, а также объяснил, откуда взялось поколение игроков, которое принято называть самым талантливым как минимум за два последних десятилетия.
Общество
Акции Apple достигли рекордной цены $300
Стоимость акций американской компании Apple по итогам биржевых торгов в четверг, 2 января, превысила $300 за штуку, установив новый рекорд.
Авто
Что изменится в России для автомобилистов в 2020 году
Наступил 2020 год, а это значит, что в законодательстве произошли многочисленные изменения.
Армия и оружие
Турция заявила о «нейтрализации» начальника разведки в Ираке
В ходе спецоперации на севере Ирака «ликвидирован» начальник разведки Рабочей партии Курдистана Метин Арслан.
Гаджеты
Samsung Galaxy S10 Lite получит лучшую оптическую стабилизацию
Ранее в сеть попали характеристики удешевленной версии Samsung Galaxy Note 10 Lite. Он должен выйти в середине января 2020 года.