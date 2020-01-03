Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВ Красноярском крае главу района арестовали за взятку

Глава Козульского района в Красноярском крае обвиняется в получении крупной взятки, он арестован, сообщает пресс-служба регионального главка СК.
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с чего всё началось
По данным
 следователей, подозреваемый получил от бизнесмена 100 тыс. рублей, которые являлись частью взятки в 350 тыс. рублей за помощь в заключении контрактов на ремонт крыши бюджетного учреждения .
RT на русском02:56

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Под Новый год главу района в Красноярском крае арестовали за взятку

КП - Красноярск03:54

Главу Козульского района арестовали за крупную взятку

ИА Запад2403:40

В Красноярском крае полицейские задержали главу района, подозреваемого в получении взятки

ТВК01:59

Главу Козульского района арестовали за взятку под Новый год

ДЕЛА.ru02:45

В Красноярском крае арестовали главу района по подозрению во взяточничестве

Газета.Ru02:43

В Красноярском крае главу района арестовали за взятку

РИА Новости02:18

В Козульке чиновника поймали на взятке. При задержании он выкинул деньги в сугроб

НГС2402:59
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 07:03, Ашберн
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Пентагон подтвердил свою причастность к убийству иранского генерала

Пентагон подтвердил, что вооруженные силы США провели операцию против главы спецподразделения «Эль-Кудс» иранского «Корпуса стражей исламской революции» (КСИР) генерала Касема Сулеймани, в результате которой он погиб.
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В комментариях модель спросили, идет ли речь о скорой свадьбе. Водянова подтвердила, что действительно скоро выйдет замуж.
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В Сети появились кадры с камер видеонаблюдения, которые сняли момент крушения самолета казахстанской авиакомпании Bek Air.
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Ученый рассказал, как быстро избавиться от жира на животе

Ученый Гисенского университета Михаэль Дешпегель рассказал, как быстро избавиться от лишнего веса, пишет Focus.
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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал убийство иранского генерала Касема Сулеймани серьезной ошибкой США, которые сами провоцируют не только Иран, но и весь шиитский мир на резкое обострение отношений.
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Полузащитник «Нефтехимика» Макаров не перейдет в «Рубин»

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Польский лидер Анджей Дуда не поедет на Всемирный форум памяти холокоста, который состоится 23 января в мемориальном комплексе «Яд Вашем» в Израиле.
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Наука

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Газета.Ru 03:45
Энергетика

Россия прекратила поставки нефти на белорусские НПЗ

В Белоруссии администрации двух нефтеперерабатывающих заводов заявили о том, что поставки нефти из России прекратились.
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На Урале тысячную купюру выставили на продажу за семь миллионов рублей

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Молодежная сборная России по хоккею обыграла команду Швейцарии в четвертьфинале чемпионата мира. Встреча завершилась со счетом 3:1.
Московский Комсомолец вчера в 09:14
Финансы

В первый день торгов года рубль растет к доллару и евро

В первый день торгов 2020 года на Московской бирже рубль растет к доллару и евро. Рост рубля наблюдается на фоне скачка цены на нефть.
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Политика

В «Слуге народа» заговорили о «плавном повышении» пенсионного возраста

О планируемом плавном повышении в будущем пенсионного возраста заявила глава парламентского комитета по вопросам социальной политики Галина Третьякова (относится к фракции «Слуга народа» — ред.) в интервью Интерфакс-Украина, опубликованном 2 января.
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Культура

Продюсер сериала «Ведьмак» признался, что создатели наделали ошибок

Съёмочная группа совершила ряд ошибок при переносе «Ведьмака» на экран, признал продюсер сериала Томаш Багиньский.
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При пожаре в частном доме в Подмосковье погибли 4 человека

Четыре человека погибли при пожаре в частном доме в селе Борисовка в Московской области, сообщили РБК в пресс-службе МЧС России по Московской области.
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«Адмирал» не смог вовремя вылететь на матч КХЛ с «Авангардом»

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Французская фигуристка сдала положительный допинг-тест на кокаин

Газета.Ru 06:43
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Захарова назвала гибель Сулеймани убийством без правовых оснований

Гибель главы спецподразделения «Кудс» иранского Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани в результате авиаудара США является убийством представителя суверенного государства без правовых оснований.
News.ru 06:47
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Смарт-часы Xiaomi Mi Watch Color оказались дешевле аналогов

UfacityNews.ru вчера в 16:30
Происшествия

В Китае растет число заболевших неизвестной пневмонией

Число людей, заболевших неизвестной пневмонией в Китае, выросло до 44 человек, 11 находятся в тяжелом состоянии, сообщает ТАСС.
BFM.ru 04:50
Общество

Росстандарт опубликовал список АЗС, где продают некачественное топливо

Росстандарт опубликовал список заправочных станций, при проверке которых были выявлены нарушения.
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Шоу-бизнес

Дочь Виктории Бони не захотела праздновать Новый год с матерью

Дочь Виктории Бони отказалась праздновать Новый год с матерью в Африке. Анджелина решила остаться с отцом Алексом Смерфитом в Монако.
Актуальные Новости 06:47
Общество

В Москве бездомный отсудил у сети фитнес-центров более 140 тысяч рублей

Бездомный подал жалобы в несколько инстанций, в том числе в прокуратуру, - сообщает Znak.com.
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На Урале полицейский застрелил напавшего на него мужчину

В городе Камышлове Свердловской области полицейский застрелил нетрезвого мужчину, который напал на него с монтировкой.
RT на русском 01 января в 11:15
Политика

Эрдоган одобрил закон о вводе войск в Ливию

Президент Турции Тайип Эрдоган подписал законопроект, в котором прописана возможность отправки военного контингента в Ливию.
Российская газета 06:12
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