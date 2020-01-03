Происшествия
РИА НовостиВ Красноярском крае главу района арестовали за взятку
Глава Козульского района в Красноярском крае обвиняется в получении крупной взятки, он арестован, сообщает пресс-служба регионального главка СК.
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с чего всё началось
По данным следователей, подозреваемый получил от бизнесмена 100 тыс. рублей, которые являлись частью взятки в 350 тыс. рублей за помощь в заключении контрактов на ремонт крыши бюджетного учреждения .RT на русском02:56
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Армия и оружие
Пентагон подтвердил свою причастность к убийству иранского генерала
Пентагон подтвердил, что вооруженные силы США провели операцию против главы спецподразделения «Эль-Кудс» иранского «Корпуса стражей исламской революции» (КСИР) генерала Касема Сулеймани, в результате которой он погиб.
Шоу-бизнес
Супермодель Наталья Водянова выходит замуж
В комментариях модель спросили, идет ли речь о скорой свадьбе. Водянова подтвердила, что действительно скоро выйдет замуж.
Происшествия
Момент крушения самолета в Алма-Ате попал на видео
В Сети появились кадры с камер видеонаблюдения, которые сняли момент крушения самолета казахстанской авиакомпании Bek Air.
Общество
Москвич выиграл в лотерею миллиард рублей
Общество
Ученый рассказал, как быстро избавиться от жира на животе
Ученый Гисенского университета Михаэль Дешпегель рассказал, как быстро избавиться от лишнего веса, пишет Focus.
Политика
Жириновский назвал убийство Сулеймани серьезной ошибкой США
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал убийство иранского генерала Касема Сулеймани серьезной ошибкой США, которые сами провоцируют не только Иран, но и весь шиитский мир на резкое обострение отношений.
Футбол
Полузащитник «Нефтехимика» Макаров не перейдет в «Рубин»
По информации «БИЗНЕС Online», полузащитник «Нефтехимика» Денис Макаров не перейдет в «Рубин» в это трансферное окно.
Политика
Gazeta Wyborcza: президент Польши не поедет на форум памяти холокоста
Польский лидер Анджей Дуда не поедет на Всемирный форум памяти холокоста, который состоится 23 января в мемориальном комплексе «Яд Вашем» в Израиле.
Наука
Новый метод получения лютеция-177 для лечения рака разрабатывают в РФ
Общество
Стало известно, в каких городах России чаще всего ругаются матом
С нецензурной бранью сталкиваются 18% опрошенных в перечисленных городах страны.
Энергетика
Россия прекратила поставки нефти на белорусские НПЗ
В Белоруссии администрации двух нефтеперерабатывающих заводов заявили о том, что поставки нефти из России прекратились.
Общество
На Урале тысячную купюру выставили на продажу за семь миллионов рублей
Хоккей
Молодежная сборная России по хоккею вышла в полуфинал ЧМ-2020
Молодежная сборная России по хоккею обыграла команду Швейцарии в четвертьфинале чемпионата мира. Встреча завершилась со счетом 3:1.
Финансы
В первый день торгов года рубль растет к доллару и евро
В первый день торгов 2020 года на Московской бирже рубль растет к доллару и евро. Рост рубля наблюдается на фоне скачка цены на нефть.
Политика
В «Слуге народа» заговорили о «плавном повышении» пенсионного возраста
О планируемом плавном повышении в будущем пенсионного возраста заявила глава парламентского комитета по вопросам социальной политики Галина Третьякова (относится к фракции «Слуга народа» — ред.) в интервью Интерфакс-Украина, опубликованном 2 января.
Культура
Продюсер сериала «Ведьмак» признался, что создатели наделали ошибок
Съёмочная группа совершила ряд ошибок при переносе «Ведьмака» на экран, признал продюсер сериала Томаш Багиньский.
Происшествия
При пожаре в частном доме в Подмосковье погибли 4 человека
Четыре человека погибли при пожаре в частном доме в селе Борисовка в Московской области, сообщили РБК в пресс-службе МЧС России по Московской области.
Хоккей
«Адмирал» не смог вовремя вылететь на матч КХЛ с «Авангардом»
Политика
Захарова назвала гибель Сулеймани убийством без правовых оснований
Гибель главы спецподразделения «Кудс» иранского Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани в результате авиаудара США является убийством представителя суверенного государства без правовых оснований.
Гаджеты
Смарт-часы Xiaomi Mi Watch Color оказались дешевле аналогов
Происшествия
В Китае растет число заболевших неизвестной пневмонией
Число людей, заболевших неизвестной пневмонией в Китае, выросло до 44 человек, 11 находятся в тяжелом состоянии, сообщает ТАСС.
Общество
Росстандарт опубликовал список АЗС, где продают некачественное топливо
Росстандарт опубликовал список заправочных станций, при проверке которых были выявлены нарушения.
Шоу-бизнес
Дочь Виктории Бони не захотела праздновать Новый год с матерью
Дочь Виктории Бони отказалась праздновать Новый год с матерью в Африке. Анджелина решила остаться с отцом Алексом Смерфитом в Монако.
Общество
В Москве бездомный отсудил у сети фитнес-центров более 140 тысяч рублей
Бездомный подал жалобы в несколько инстанций, в том числе в прокуратуру, - сообщает Znak.com.
Происшествия
На Урале полицейский застрелил напавшего на него мужчину
В городе Камышлове Свердловской области полицейский застрелил нетрезвого мужчину, который напал на него с монтировкой.
Политика
Эрдоган одобрил закон о вводе войск в Ливию
Президент Турции Тайип Эрдоган подписал законопроект, в котором прописана возможность отправки военного контингента в Ливию.