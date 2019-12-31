Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВ Красноярском крае главу района арестовали за взятку

Глава Козульского района в Красноярском крае обвиняется в получении крупной взятки, он арестован, сообщает пресс-служба регионального главка СК.
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с чего всё началось
По данным
 следователей, подозреваемый получил от бизнесмена 100 тыс. рублей, которые являлись частью взятки в 350 тыс. рублей за помощь в заключении контрактов на ремонт крыши бюджетного учреждения .
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Главу Козульского района арестовали за взятку под Новый год

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В Ставрополе станция скорой медицинской помощи работает в напряженном круглосуточном режиме.
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