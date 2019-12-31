Происшествия
РИА НовостиВ Красноярском крае главу района арестовали за взятку
Глава Козульского района в Красноярском крае обвиняется в получении крупной взятки, он арестован, сообщает пресс-служба регионального главка СК.
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с чего всё началось
По данным следователей, подозреваемый получил от бизнесмена 100 тыс. рублей, которые являлись частью взятки в 350 тыс. рублей за помощь в заключении контрактов на ремонт крыши бюджетного учреждения .RT на русском02:56
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Общество
Стало известно, в каких городах России чаще всего ругаются матом
С нецензурной бранью сталкиваются 18% опрошенных в перечисленных городах страны.
Политика
СМИ узнали об отказе президента Польши приехать в Израиль из-за Путина
Как пишет газета Gazeta Wyborcza, основной причиной отказа Дуды ехать в Израиль является тот факт, что на Всемирном форуме памяти жертв Холокоста будет присутствовать президент России Владимир Путин.
Спорт
Якобсен победила в масс-старте классическим стилем на «Тур де Ски»
Норвежская лыжница Астрид Якобсен одержала победу в масс-старте на 10 километров классическим стилем в рамках этапа "Тур де Ски", который проходит в итальянском Валь-ди-Фьемме.
Политика
Послы Польши и Израиля раскритиковали Украину за чествование Бандеры
Посол Польши в Киеве Бартош Цихоцки и глава израильской дипмиссии Джоэль Лион осудили чествование на Украине памяти деятелей Организации украинских националистов и Украинской повстанческой армии* (ОУН-УПА*) и ее лидера Степана Бандеры.
Общество
Росстандарт опубликовал список АЗС с некачественным топливом
В Росстандарте составили список автозаправочных станций, которые в 2019 году на территории России допустили нарушения требований к качеству топлива.
Политика
Китай отреагировал на убийство США генерала Сулеймани
Ранее в МИД России назвали убийство главы спецподразделения «Кудс» Корпуса стражей исламской революции (элитные силы ВС Ирана) генерала Касема Сулеймани в результате американского ракетного удара в Ираке «авантюрным шагом».
Общество
Синоптики предсказали аномальную погоду в январе
В ближайшие десять дней температура воздуха в Центральной России будет превышать норму на пять-восемь градусов, что означает высокую вероятность аномально теплого января, сообщает центр "Фобос".
Общество
Больной раком онколог Павленко написал прощальное письмо
Шоу-бизнес
Бывшая жена Андрея Григорьева-Апполонова раскрыла пол ребенка
Одни желают счастья женщине и говорят, что она будет прекрасной мамой — это видно по тому, как экс-супруга Григорьева-Апполонова заботится о двух старших детях, рожденных в браке со знаменитостью.
Энергетика
Россия прекратила поставки нефти в Белоруссию
31 декабря президент Белоруссии Александр Лукашенко распорядился прекратить переговоры с Москвой о поставках нефти из России и начать закачку топлива из альтернативных источников в Прибалтике.
Футбол
«Сочи» пообещал сделать главный подарок президенту клуба
«Сочи» в своем официальном Twitter поздравил президента клуба Романа Ротенберга с днем рождения и пообещал остаться в РПЛ.
Шоу-бизнес
Дана Борисова ужаснула подписчиков внешним видом
Стоит отметить, что нашлись и те, кто встал на сторону телеведущей, посчитав, что внешний вид не имеет никакого значения.
Футбол
«Ювентус» объявил о трансфере хавбека «Аталанты»
Полузащитник «Аталанты» Деян Кулусевски стал игроком «Ювентуса», сообщает официальный сайт туринского клуба.
Политика
Тысячи людей вышли на улицы Ирана после убийства генерала Сулеймани
Тысячи людей вышли на улицы в Иране после известия об убийстве генерала Корпуса Стражей Исламской революции и главы спецподразделения «Кудс» Касема Сулеймани.
Кино
Фильмы Disney за год собрали рекордные $10 млрд
Футбол
СМИ: «Челси» не сможет подписать Санчо и Вернера в январе
«Челси» не сможет подписать двух игроков атаки в зимнее трансферное окно.
Политика
В Госдуме ответили на посягательство Эстонии на земли России
Россия отвергает любые попытки посягательства на свои территории - так зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа ответил на слова спикера парламента Эстонии Хенна Пыллуааса о том, что Тартуский договор находится в реестре действующих международных договоров ООН.
Политика
В Санкт-Петербурге откроют генконсульство Австрии
В справке к документу отмечается, что австрийская сторона обратилась с просьбой дать согласие на открытие первого на территории РФ генконсульства Австрии в Санкт-Петербурге с консульским округом, включающим территории Республики Карелия, Ленинградской, Мурманской, Новгородской и Псковской областей и Санкт-Петербурга.
Общество
Названа лучшая диета в 2020 году
На втором месте в списке лучших оказалась DASH-диета (dietary approaches to stop hypertension, диетические подходы к прекращению гипертонии), которая заключается в снижении или полном отказе от соли, продуктов с высоким содержанием насыщенных жиров и сахара.
Финансы
В первый день торгов года рубль растет к доллару и евро
В первый день торгов 2020 года на Московской бирже рубль растет к доллару и евро. Рост рубля наблюдается на фоне скачка цены на нефть.
Гаджеты
Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro выйдут в один день
Ранее директор по продуктам компании Xiaomi Ван Тенг подтвердил, что будущие флагманы получат аккумуляторы ёмкостью не менее 4500 мАч.
Политика
Трамп призвал Меркель и Макрона помогать Украине
Президент США Дональд Трамп призвал власти Германии и Франции помогать Украине.
Общество
Вступили в силу поправки в ПДД о проверках на дорогах
Поправки в правила дорожного движения, в которых скорректирован список предъявляемых сотрудникам ГИБДД документов, вступил в силу 2 января.
Происшествия
Хлопок газа в многоэтажке в Твери попал на видео
Происшествия
AFP: в мэрии французского города произошла стрельба
Неизвестный мужчина устроил в пятницу стрельбу в мэрии города Дрё, расположенного в 80 км к западу от Парижа.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева вышла в свет после операции
Телеведущая Лера Кудрявцева после операции посетила ледовое шоу Евгения Плющенко и Яны Рудковской.
Политика
Шредер раскритиковал санкции США против «Северного потока-2»
Герхард Шредер раскритиковал санкции США против "Северного потока-2".
Здоровье
Станция скорой помощи Ставрополя работает в напряженном режиме
В Ставрополе станция скорой медицинской помощи работает в напряженном круглосуточном режиме.
Здоровье
Инсультов и инфарктов в Новый год становится больше
Бессонные ночи в сочетании с алкогольными возлияниями могут привести к инфарктам и инсультам.