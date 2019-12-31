с чего всё началось

Глава Козульского района в Красноярском крае обвиняется в получении крупной взятки, он арестован, сообщает пресс-служба регионального главка СК.

В Красноярском крае главу района арестовали за взятку

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