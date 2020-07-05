Происшествия

Газета.RuГазета.RuВ Красноярском крае из-за падения дерева погиб один человек

В палаточном лагере в Дзержинском районе Красноярского края из-за сильного ветра упали деревья, в результате чего один человек погиб и четверо пострадали. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.
Читать в источнике
Комментировать52

Подробнее о событии

«Женщина погибла рядом с нами, а мы съехали в озеро, чтобы спастись»: туристы рассказывают об урагане в Красноярском крае

КП - Красноярск05:30

Один человек погиб во время урагана в Красноярском крае

RT на русском05:14

Ураган прошел по палаточному лагерю на Маслеево, человек погиб

ДЕЛА.ruвчера в 23:21

В Красноярском крае проводится проверка после разрушения палаточного лагеря

ТАСС02:41

«В 01:15 подул холодный ветер, и началась мясорубка»: рассказ очевидца об урагане на Маслеево

НГС2401:11

СК сообщил подробности гибели женщины во время шторма под Красноярском

РИА Новости03:51

Следователи выясняют обстоятельства гибели на озере красноярской туристки

Newslab.ru03:05
Показать все источники
Автоматически обработано 7250 источников, обновлено в 10:10, Ашберн
Общество

В Австрии застрелили российского блогера, который критиковал Кадырова

Кстати, В феврале текущего года уже было совершено покушение на другого критика Кадырова.
Апрал 02:37
46
Автоспорт

Квят и еще пять гонщиков не встали на колено перед Гран-при Австрии

Российский пилот "Альфа Таури" Даниил Квят и еще пять гонщиков не стали преклонять колено перед стартом этапа чемпионата "Формулы-1" Гран-при Австрии в знак солидарности с борьбой против расизма и дискриминации.
РИА Новости 09:27
1
Общество

ВОЗ прекратила испытания трех препаратов против COVID-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) прекратила испытания противомалярийного гидроксихлорохина и препаратов для носителей ВИЧ лопинавир и ритонавир в качестве средств для лечения пациентов с COVID-19.
Интерфакс 03:50
187
Политика

Путин объяснил правильность поправок к Конституции

Ранее Путин рассказал, что в Конституции СССР была «мина замедленного действия» о праве выхода республик из Союза.
Lenta.ru 06:45
10
Происшествия

Адвокат Ефремова опроверг сообщения о завершении расследования дела

Москва, 4 июля 2020, 22:28 — REGNUM Расследование уголовного дело о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова продолжается.
REGNUM вчера в 15:28
126
Армия и оружие

Увеличена дальность поражения российских электромагнитных пушек

Lenta.ru 09:47
1,1K
Наука

Ученые доказали пользу бега при лечении язвы желудка

Автор расследования Людмила Филаретова рассказала журналистам ТАСС, что учеными был проведен эксперимент с участием имеющих язву желудка крыс.
Слово и Дело 03:09
18
Политика

Глава Калмыкии предложил изменить конституцию республики

Глава Калмыкии Бату Хасиков предложил внести изменения в Степное Уложение (конституцию) республики после вступления в силу поправок к Конституции РФ.
РИА Новости 06:28
55
Политика

Зеленский заявил о неприемлемости требований России о статусе Донбасса

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Россия не имеет права ничего требовать от его страны, так как Украина - независимое государство.
Газета.Ru вчера в 10:06
1,9K
Общество

Станцию метро в Берлине переименуют в честь композитора Глинки

Станцию берлинского метро «Морэнштрассе» (Mohrenstraße) хотят переименовать в станцию «Улица Глинки».
Вечерняя Москва 03 июля в 15:43
25
Общество

«МБХ медиа»: самолет Светланы Медведевой приземлился в Барселоне

Самолет Bombardier Global 5000 с бортовым номером M-SKSM, на котором передвигается супруга экс-премьера Светлана Медведева, приземлился в аэропорту Барселоны.
Znak.com вчера в 06:33
65
Энергетика

Над нефтяной сверхдержавой сгустились тучи

Над рынком углеводородов вновь сгустились тучи.
РИА Новости 01:00
28
Происшествия

Из-за наводнения на юге Японии погибли 18 человек

В Японии подтверждена гибель 18 человек в результате наводнения и оползней в префектурах Кумамото и Кагосима на юге страны, сообщает в воскресенье Kyodo News.
Интерфакс 05:04
57
Общество

Delivery Club пообещала выплаты курьерам после сообщений о забастовке

Один из логистических партнеров Delivery Club вовремя не выплатил зарплату нескольким десяткам курьеров, в ближайшие дни задолженность перед работниками будет полностью погашена.
РБК 06:32
14
Происшествия

Три человека погибли при обрушении на стройке в Кировской области

Три человека погибли из-за обрушения в строящемся торговом центре в городе Зуевка Кировской области, сообщил РИА "Новости" представитель экстренных служб региона.
Газета.Ru 07:24
244
Космос

Нижегородцы смогут увидеть парад планет в ночь на воскресенье

Pro Город НН 03 июля в 10:57
156
Футбол

Манджукич расторг контракт с катарским клубом «Аль-Духаиль»

Хорватский нападающий Марио Манджукич сообщил, что он покидает катарский клуб «Аль-Духаиль», в который перешел в декабре прошлого года из «Ювентуса».
Sport24.ru 09:59
Футбол

«Реал» обыграл «Атлетик» в матче чемпионата Испании

Мадридский "Реал" победил в гостях "Атлетик" в матче 34-го тура чемпионата Испании по футболу.
РИА Новости 10:06
Политика

Крымские татары ответили на отказ Анкары признать российский Крым

Должность главы МИД в Турции назначается президентом.
Вести Крым 05:07
1,8K
Футбол

Вратарь клуба «Знамя Труда» попал в реанимацию после удара молнии

РИА Новости 04:30
Общество

МИД призвал не уведомивших о возвращении россиян вернуть средства

Министерство иностранных дел России призвало несколько тысяч граждан, ранее пребывавших в других странах из-за коронавируса и вернувшихся в Россию без уведомления, вернуть в бюджет излишне перечисленные им средства.
RT на русском вчера в 12:40
1,9K
Политика

Украина при помощи Германии разрабатывает проект закрытия шахт

Министерство энергетики Украины в январе представило концепцию зеленой энергетической трансформации страны до 2050 года, которой предусмотрено "закрытие убыточных государственных шахт".
ТАСС 07:46
1
Здоровье

Кардиолог указала на лучший витамин для снижения риска болезней сердца

В результате специалисты получили данные, по которым сердечно-сосудистые заболевания регистрировались значительно чаще у людей со значениями витамина D до 20 нг/мл, тогда как норма — 30-60 нг/мл.
ИА Красная Весна вчера в 14:46
63
Шоу-бизнес

Певица МакSим появилась на публике после реабилитации

Об артистке ходило немало неприятных слухов, ей в частности приписывали алкогольную и наркотическую зависимость, но самым серьезным потрясением для МакSим стала автомобильная авария, в которую она попала в прошлом году.
Bimru.ru 04:42
6
Происшествия

Замглавы Минобрнауки задержана по делу о хищении 40 млн рублей

«По данным следствия, в 2016 году Попов, будучи главой департамента Минобрнауки, выделил в рамках госзаказа 40 млн рублей Лукашевич, которая тогда возглавляла коммерческую организацию», — пояснил источник агентства «Интерфакс».
Известия 03 июля в 20:43
1,8K
Футбол

В заявку «Оренбурга» на матч с «Рубином» попали 16 игроков

Главный тренер "Оренбурга" Константин Парамонов заявил, что в заявку команды на матч 26-го тура чемпионата России против казанского "Рубина" попали 16 человек.
Газета.Ru 05:45
5
Общество

Yacht Harbour: яхту-ледокол Олега Тинькова спустили на воду

На воду спущена первая в мире частная яхта-ледокол La Datcha, построенная по заказу Олега Тинькова, сообщает издание Yacht Harbour.
BFM.ru 08:52
27
Шоу-бизнес

Фото: госпитализирован актер Михаил Казаков

Российская газета 09:15
3
Экономика

Адвокат дал рекомендации заёмщикам по снижению ипотечной ставки

Адвокат Владимир Постанюк дал рекомендации заёмщикам по снижению ипотечной ставки. Необходимо обратиться в банк, причём в письменной форме.
RT на русском 03 июля в 15:45
Происшествия

В Москве начались задержания участников пикетов у здания ФСБ

Ведомости 03 июля в 13:24
834
Главное