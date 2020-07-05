Происшествия
Газета.RuВ Красноярском крае из-за падения дерева погиб один человек
В палаточном лагере в Дзержинском районе Красноярского края из-за сильного ветра упали деревья, в результате чего один человек погиб и четверо пострадали. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.
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Число пострадавших при падении деревьев в Красноярском крае увеличилось до пяти
Московский Комсомолецвчера в 23:37
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Авто
Цены на автомобили с пробегом в России снизились на 2,6%
"Напомним, что в июне средняя цена легкового автомобиля с пробегом в России составила 605,6 тыс. руб. В январе же этот показатель был равен 622 тыс. рублей", — сообщают эксперты.
Татар-информ 03 июля в 14:20
Общество
The Sunday Times: Китай хранил образцы коронавируса больше шести лет
В Китае Уханьский институт вирусологии хранил образцы коронавируса с 2012 года, пишет британская газета The Sunday Times.
Газета.Ru 02:29
Экономика
Страховщики сочли незначительными доходы от «коронавирусных» полисов
Объем взносов, полученных страховщиками от продажи специальных полисов для страховой защиты при заражении коронавирусом, оказался символическим, сообщили РБК в крупных компаниях.
РБК 02:00
Общество
Максим Фадеев раскрыл секрет похудения
Продюсер Максим Фадеев опубликовал в инстаграме пост, в котором ответил диетологам, которые раскритиковали его метод похудения (недавно Фадеев сообщил, что сбросил 100 килограммов лишнего веса), а также раскрыл секрет такой трансформации.
РИА Новости 03 июля в 07:09
Общество
В Госдуме допустили условное наказание для журналистки Прокопьевой
Газета.Ru вчера в 13:27
Общество
В России провели более 21 миллиона тестов на коронавирус
«В Российской Федерации проведено более 21 миллиона тестов на коронавирус», — говорится в сообщении.
Lenta.ru 01:58
Шоу-бизнес
Хазанов госпитализирован из-за проблем с сердцем
Ночью самочувствие актера театра и кино ухудшилось, и его доставили в больницу из-за проблем с сердцем.
Evo-rus.com вчера в 11:22
Происшествия
Соловьев показал результаты экспертизы по делу о ДТП с Ефремовым
Телеведущий Владимир Соловьев опубликовал в эфире передачи "СоловьевLIVE" результаты экспертизы МВД, из которой следует, что на водительской подушке безопасности автомобиля Михаила Ефремова найдены следы ДНК актера.
РИА Новости вчера в 18:31
Космос
Испытания аппарата «Луна-25» завершатся летом 2021 года
Аппарат "Луна-25", который должен отправиться на орбиту в следующем году, будет изготовлен и завершит испытания летом 2021 года.
ТАСС 01:09
Политика
Бывший премьер-министр ДНР: ДНР и ЛНР де-факто являются частью РФ
Санкт-Петербург, 5 июля 2020, 08:03 — REGNUM ДНР и ЛНР де-факто являются территорией Российской Федерации, и в относительно скором времени они станут частью РФ де-юре.
REGNUM 01:03
Игры
Создана самая маленькая в мире складная игровая консоль
Создана самая маленькая в мире складная игровая консоль.
Ferra вчера в 08:59
Экономика
Россияне смогут получить новую выплату от 6,5 тыс. рублей на каждого
Новая программа затронет примерно 0,5 млн компаний со штатом в 1,5 млн человек.
Evo-rus.com 01:01
Футбол
ЦСКА выиграл у «Ахмата» 4:0 в матче РПЛ
Коммерсантъ вчера в 15:21
Политика
Трамп назвал США победителями фашизма и коммунизма
Президент США Дональд Трамп заявил о том, что американская армия противостояла фашизму и коммунизму. Его слова приводит РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 22:08
Общество
Собянин: инвестиции в Новую Москву достигли 1,5 трлн рублей
"Город затратил за эти годы около 300 млрд руб. Казалось бы, гигантская сумма, но бизнес вложил еще больше — 1,2 трлн руб.", — сказал господин Собянин в интервью телеканалу "Россия 1".
Коммерсантъ 02:21
Происшествия
Просителя убежища из России застрелили в Австрии
В австрийском городе Герасдорф в субботу, 4 июля, застрелили просителя убежища из России.
Lenta.ru вчера в 18:30
Кино
Канал НСТ опубликовал топ-10 лучших хорроров десятилетия
ToDay News Ufa 02:09
Здоровье
Врач сообщил о возможности второй волны SARS-CoV-2 из-за ОРВИ
Москва, 5 июля 2020, 09:23 — REGNUM Новая волна заражаемости коронавирусом ожидается в период с ноября по декабрь текущего года и к ней необходимо вести серьёзную подготовку, так как она будет осложнена сезонной вспышкой ОРВИ, у которой похожие на COVID-19 симптомы.
REGNUM 02:23
Общество
Во Владимирской области выявлены 47 новых носителей коронавируса
Владимир, 4 июля 2020, 13:13 — REGNUM Во Владимирской области 4 июля подтверждено 47 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.
REGNUM вчера в 06:13
Экономика
Экономист допустил массовое банкротство граждан РФ осенью
Экономист уверен, такой поворот дел приведет к банкротству граждан.
Актуальные Новости 02:06
Общество
МИД призвал не уведомивших о возвращении россиян вернуть средства
Министерство иностранных дел России призвало несколько тысяч граждан, ранее пребывавших в других странах из-за коронавируса и вернувшихся в Россию без уведомления, вернуть в бюджет излишне перечисленные им средства.
RT на русском вчера в 12:40
Финансы
Курс рубля упал до минимума с конца мая
Рубль начал снижаться к доллару и евро на фоне снижения цен на нефть.
РБК 03 июля в 17:14
Политика
ЦБ Венесуэлы опротестует решение суда Лондона по золоту на €930 млн
Центробанк Венесуэлы опротестует решение суда Лондона, которое «нацелено на лишение венесуэльского народа золота», заявили в Каракасе.
RT на русском 02 июля в 09:23
Политика
Канье Уэст сообщил о намерении бороться за пост президента США
Канье Уэст вновь заявил, что намерен бороться за пост президента США.
Российская газета вчера в 23:45
Транспорт
«Автодор» предложил увеличить скоростной лимит на платных трассах
BFM.ru вчера в 11:06
Энергетика
WSJ: Саудовская Аравия может начать новую ценовую войну на рынке нефти
Саудовская Аравия пригрозила начать новую ценовую войну на нефтяном рынке, если другие члены ОПЕК не будут придерживаться данных ими обещаний сократить объемы добычи.
Коммерсантъ 02 июля в 08:39