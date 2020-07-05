Происшествия
Газета.RuВ Красноярском крае из-за падения дерева погиб один человек
В палаточном лагере в Дзержинском районе Красноярского края из-за сильного ветра упали деревья, в результате чего один человек погиб и четверо пострадали. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.
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Экономика
Росстат оценил рост пенсий в России в мае
Москва, 3 июля 2020, 19:53 — REGNUM Средний размер назначенных пенсий в России в мае составил 14 999 рублей, увеличившись на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем и на 6,1% — в годовом выражении.
REGNUM 03 июля в 12:53
Армия и оружие
Украина намерена развернуть ПКР «Нептун» на Черном и Азовском морях
Газета.Ru вчера в 17:17
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил, что актер отказался признать вину в ДТП
Адвокат Эльман Пашаев, защищающий интересы артиста Михаил Ефремова, заявил, что Ефремов не признает вину в дорожно-транспортном происшествии на Смоленской площади в Москве, в результате которого умер человек.
Городовой 03 июля в 09:51
Политика
Путин рассказал о значении поправок к Конституции
Президент Владимир Путин убежден, что принятие поправок к действующей Конституции — правильный шаг.
РИА Новости 06:54
Хоккей
Шведская «Фрелунда» может отказаться от логотипа с индейцем на фоне ситуации в США
Шведский клуб «Фрелунда» может отказаться от логотипа с изображением индейца, сообщает Hockey Sverige.
Sports.ru 05:22
Общество
Обвинение запросило шесть лет колонии для журналистки из Пскова
RT на русском 03 июля в 06:33
Футбол
«Ахмат» забил ЦСКА один гол за 10 матчей
Спорт-Экспресс вчера в 18:17
Происшествия
В Кировской области при обрушении на стройке ТЦ погибли три человека
В пресс-службе МЧС России РБК сообщили, что в результате обрушения погибли три человека и один пострадал.
РБК 05:30
Технологии
Microsoft представила Windows 10 в новом дизайне
The GEEK 03 июля в 03:16
Общество
Роспотребнадзор запретил массовые мероприятия для детей до конца года
Роспотребнадзор установил санитарные требования по работе школ и детских садов во время пандемии коронавируса.
РБК 03 июля в 16:25
Кино
«Форрест Гамп» признан самым популярным фильмом 1990-х годов
Сюжет фильма складывается вокруг безобидного и слабоумного и вместе с тем открытого и благородного героя.
Evo-rus.com 04:20
Политика
Путин объяснил появление флага ЛГБТ на здании посольства США
Вывешивание флага ЛГБТ на здании посольства США в центре Москвы на Новинском бульваре характеризует самих сотрудников диппредставительства, заявил президент России Владимир Путин на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию РФ.
Газета.Ru 03 июля в 12:46
Общество
Станцию метро в Берлине переименуют в честь композитора Глинки
Станцию берлинского метро «Морэнштрассе» (Mohrenstraße) хотят переименовать в станцию «Улица Глинки».
Вечерняя Москва 03 июля в 15:43
Общество
В Петербурге открыли мемориал погибшим в Баренцевом море подводникам
RT на русском 06:45
Политика
Крымские татары и сенатор прокомментировали отказ Турции признать Крым
Российские политики и эксперты отреагировали на обещание главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу никогда не признавать воссоединение с Крымом.
РИА Новости вчера в 12:52
Здоровье
В Пермском крае за сутки выявили 54 случая заражения коронавирусом
Общее число летальных исходов достигло 80. За весь период в регионе успешно побороли COVID-19 2926 человек.
Evo-rus.com вчера в 05:27
Общество
Кабмин выделил регионам более 4 млрд рублей на временные рабочие места
«Более 4 млрд рублей будет направлено регионам в 2020 году на частичное возмещение расходов по оплате труда сотрудников при создании временных рабочих мест», — сообщили в пресс-службе кабмина.
RT на русском 06:20
Космос
Новый российский ионный двигатель может создать проблемы для США
News-24.ru 02 июля в 07:24
Общество
ВОЗ прекратила испытания трех препаратов против COVID-19
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) прекратила испытания противомалярийного гидроксихлорохина и препаратов для носителей ВИЧ лопинавир и ритонавир в качестве средств для лечения пациентов с COVID-19.
Интерфакс 03:50
Музыка
Группа «Ленинград» выпустила клип после объявления о распаде
Музыкант Сергей Шнуров решил возродить группировку "Ленинград" и выпустил новый клип на песню "Фотоссесия".
Piter.tv 03 июля в 00:44
Происшествия
Российский военный найден мертвым в Гюмри
В армянском городе Гюмри был найден мертвым 20-летний юноша, это российский военнослужащий 102-й военной базы, контрактник.
Вести.Ru вчера в 13:36
Авто
Компания Dodge представила самый мощный серийный внедорожник в мире
Dodge представил рестайлинговый внедорожник Durango.
Новые автомобили 03 июля в 08:15
Общество
Правительство выделило почти 7,5 млрд руб. на выплаты медикам в июле
Правительство России выделило около 7,45 млрд руб. на выплаты за июль медицинским работникам, которые находятся в непосредственном контакте с больными коронавирусом.
РБК 06:55
Общество
В России за сутки выявили 6736 случаев заражения коронавирусом
В России за сутки выявили 6736 больных COVID-19, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.
РИА Новости 03:32
Политика
Бывший премьер-министр ДНР: ДНР и ЛНР де-факто являются частью РФ
Санкт-Петербург, 5 июля 2020, 08:03 — REGNUM ДНР и ЛНР де-факто являются территорией Российской Федерации, и в относительно скором времени они станут частью РФ де-юре.
REGNUM 01:03
Происшествия
Просителя убежища из России убили в Австрии
Просителя убежища из России застрелили в городе Герасдорф близ Вены, передает австрийское агентство печати APA со ссылкой на полицию.
РИА Новости вчера в 19:34
Гаджеты
Samsung Galaxy Note 20 станет самой дорогой в истории серии
Известно, что компания Samsung объявит о серии Galaxy Note 20 через месяц.
ToDay News Ufa 06:47