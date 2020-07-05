Происшествия

Газета.RuГазета.RuВ Красноярском крае из-за падения дерева погиб один человек

В палаточном лагере в Дзержинском районе Красноярского края из-за сильного ветра упали деревья, в результате чего один человек погиб и четверо пострадали. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.
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