В палаточном лагере в Дзержинском районе Красноярского края из-за сильного ветра упали деревья, в результате чего один человек погиб и четверо пострадали. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.

В Красноярском крае из-за падения дерева погиб один человек

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