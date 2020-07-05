Происшествия

Газета.RuГазета.RuВ Красноярском крае из-за падения дерева погиб один человек

В палаточном лагере в Дзержинском районе Красноярского края из-за сильного ветра упали деревья, в результате чего один человек погиб и четверо пострадали. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.
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В Красноярском крае проводится проверка после разрушения палаточного лагеря

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Здоровье

Минздрав РФ: на Северном Кавказе выявлено меньше всего онкобольных

Самый низкий показатель зафиксирован в Дагестане — примерно 160 случаев онкологических заболеваний на 100 тысяч граждан.
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Фигуристка Загорски рассказала, за какие страны она могла выступать

Российская фигуристка Тиффани Загорски, выступающая в танцах на льду в дуэте с Джонатаном Гурейро, рассказала, за какие страны они могли бы выступать.
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Более 20 человек погибли от ударов молний на севере Индии

За последние сутки по меньшей мере 23 человека погибли и 29 пострадали в результате ударов молний в штате Уттар-Прадеш на севере Индии.
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Армия и оружие

Украина намерена развернуть ПКР «Нептун» на Черном и Азовском морях

Газета.Ru вчера в 17:17
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Общество

Протестующие в Балтиморе снесли памятник Колумбу

РБК 01:06
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Соловьев показал результаты экспертизы по делу о ДТП с Ефремовым

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Здоровье

Опасность новой волны коронавируса связали со вспышкой ОРВИ

По мнению специалиста, новая волна заражений ожидается в ноябре-декабре, и она может быть осложнена сезонной вспышкой ОРВИ.
Lenta.ru вчера в 21:27
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Армия и оружие

Украина впервые побомбила турецким «убийцей» российских «Панцирей»

Вооруженные силы Украины впервые испытали ударно-разведывательный дрон Bayraktar ТВ2 турецкого производства.
Lenta.ru вчера в 03:01
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Происшествия

Замглавы Минобрнауки задержана по делу о хищении 40 млн рублей

«По данным следствия, в 2016 году Попов, будучи главой департамента Минобрнауки, выделил в рамках госзаказа 40 млн рублей Лукашевич, которая тогда возглавляла коммерческую организацию», — пояснил источник агентства «Интерфакс».
Известия 03 июля в 20:43
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Шоу-бизнес

София Ротару показала дом за миллион долларов

Хотя из-за пандемии на рынке элитной недвижимости кризис, и дорогие дома падают в цене. Так что и за миллион его сейчас вряд ли кто купит.
Комсомольская правда вчера в 09:10
Общество

Синоптики предупредили об аномальной жаре в ряде регионов России

Аномальная жара ожидается в ряде российских регионов с 5 по 7 июля, следует из прогноза Гидрометцентра.
РБК 03:21
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Здоровье

В Крыму выявили 38 случаев заражения коронавирусом за сутки

Новой коронавирусной инфекцией в Крыму заразились еще 38 человек, случаи были выявлены в результате тестирования за прошедшие сутки, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
РИА Новости 03:17
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Происшествия

Просителя убежища из России застрелили в Австрии

В австрийском городе Герасдорф в субботу, 4 июля, застрелили просителя убежища из России.
Lenta.ru вчера в 18:30
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Общество

В России за сутки подтвердили 6736 случаев коронавируса

В России за сутки подтверждено 6736 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 03:31
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Общество

Во Владимирской области выявлены 47 новых носителей коронавируса

Владимир, 4 июля 2020, 13:13 — REGNUM Во Владимирской области 4 июля подтверждено 47 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.
REGNUM вчера в 06:13
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Армия и оружие

Дальность боя российских электромагнитных пушек увеличили до 10 км

Известия 03:12
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Здоровье

На Среднем Урале выявили ещё 227 носителей коронавируса

Екатеринбург, 3 июля 2020, 10:50 — REGNUM Новые 227 случаев заражения коронавирусом подтвердили в Свердловской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперштабе региона.
REGNUM 03 июля в 03:50
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Политика

Козак заявил об отсутствии прорыва в переговорах по Украине

По словам замруководителя администрации российского президента Дмитрия Козака, на прошедшей встрече не удалось добиться прорыва по Украине.
Evo-rus.com вчера в 15:20
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Общество

ВОЗ прекратила испытания трех препаратов против COVID-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) прекратила испытания противомалярийного гидроксихлорохина и препаратов для носителей ВИЧ лопинавир и ритонавир в качестве средств для лечения пациентов с COVID-19.
Интерфакс 03:50
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Происшествия

Число пострадавших в ДТП на МКАД увеличилось до четырех

Четыре человека пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия на МКАД в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
РИА Новости вчера в 13:09
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Футбол

Российский вратарь находится в реанимации после попадания молнии

Газета.Ru 02:39
Футбол

Гол Роналду помог «Ювентусу» обыграть «Торино» в Серии А

RT на русском вчера в 13:21
Общество

МИД призвал не уведомивших о возвращении россиян вернуть средства

Министерство иностранных дел России призвало несколько тысяч граждан, ранее пребывавших в других странах из-за коронавируса и вернувшихся в Россию без уведомления, вернуть в бюджет излишне перечисленные им средства.
RT на русском вчера в 12:40
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Здоровье

В РФ — 6 736 новых случаев коронавируса

По данным оперативного штаба, в России за минувшие сутки было выявлено 6 736 заразившихся коронавирусом — показатель держится на отметке ниже 7 000 уже десятый день подряд.
НТВ 03:30
Общество

Максим Фадеев раскрыл секрет похудения

Продюсер Максим Фадеев опубликовал в инстаграме пост, в котором ответил диетологам, которые раскритиковали его метод похудения (недавно Фадеев сообщил, что сбросил 100 килограммов лишнего веса), а также раскрыл секрет такой трансформации.
РИА Новости 03 июля в 07:09
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Путешествия

Туроператоры объяснили повышение цен на отдых в Крыму

Туроператоры объяснили, почему в Крыму этим летом резко стали повышаться цены на отдых.
Lenta.ru вчера в 05:33
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Происшествия

На пожаре в Севастополе эвакуировали 50 человек и спасли кота

По словам очевидцев, в огне пострадал кот. Спасенное животное передали в ветеринарную клинику. Недавно в Феодосии на пожаре погиб ребенок.
Вести.Севастополь 03:28
Шоу-бизнес

Гарик Харламов похудел после заявления о разводе с Кристиной Асмус

Гарик Харламов поделился новым фото с дочерью. Пользователи Сети обратили внимание на то, что резидент Comedy Club заметно похудел.
StarHit.ru 04:00
Происшествия

В Японии из-за наводнений и оползней погибли 16 человек

Токио, 5 июля 2020, 08:26 — REGNUM Число погибших на юго-западе Японии из-за наводнений и оползней, вызванных ливневыми дождями, увеличилось до 16 человек.
REGNUM 01:26
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Общество

Собянин: инвестиции в Новую Москву достигли 1,5 трлн рублей

"Город затратил за эти годы около 300 млрд руб. Казалось бы, гигантская сумма, но бизнес вложил еще больше — 1,2 трлн руб.", — сказал господин Собянин в интервью телеканалу "Россия 1".
Коммерсантъ 02:21
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