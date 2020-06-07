Происшествия

REGNUMREGNUMВ Красноярском крае из-за паводков рухнул автомобильный мост

Красноярск, 7 июня 2020, 08:33 — REGNUM В Красноярском крае из-за сильных дождей обрушился автомобильный мост на реке Сейба. Об этом сегодня, 7 июня, сообщает пресс-служба главного управления МВД по Красноярскому краю. Инцидент произошел в Курагинском районе края, на автотрассе «Саяны».
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