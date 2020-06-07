Происшествия
REGNUMВ Красноярском крае из-за паводков рухнул автомобильный мост
Красноярск, 7 июня 2020, 08:33 — REGNUM В Красноярском крае из-за сильных дождей обрушился автомобильный мост на реке Сейба. Об этом сегодня, 7 июня, сообщает пресс-служба главного управления МВД по Красноярскому краю. Инцидент произошел в Курагинском районе края, на автотрассе «Саяны».
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Общество
Спрятанные в Польше сокровища нацистов: миф или реальность
Поводом для поиска нацистских кладов стал приказ главы СС Гиммлера спрятать в Польше награбленные в оккупированных странах ценности.
Военное обозрение 04:38
Общество
Названы регионы России с самыми высокими зарплатами в начале года
Самая высокая средняя зарплата за указанный период года была зафиксирована на Чукотке — 109,1 тыс. рублей.
RT на русском 00:00
Политика
Глава МИД Германии назвал отношения с США сложными
Глава МИД ФРГ Хайко Маас назвал отношения с США сложными, комментируя распространенную рядом СМИ информацию, что Вашингтон намерен вывести часть своих военных из Германии.
Российская газета вчера в 21:25
Фигурное катание
Плющенко показал видео тренировки Трусовой на льду в Кисловодске
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко опубликовал видео ледовой тренировки своей группы на сборе в Кисловодске.
Metaratings вчера в 16:30
Политика
Польша завершила первую часть строительства канала в обход России
Газета.Ru 05 июня в 05:02
Общество
РБК: в Москве с 14 июня могут отменить пропуски
Цифровые пропуски, обязательные для поездок на транспорте в Москве, могут отменить с 14 июня, сообщил РБК со ссылкой на источники.
Коммерсантъ 04:13
Энергетика
Страны ОПЕК договорились продлить сокращение добычи нефти на месяц
Соглашение, которое страны ОПЕК+ заключили в апреле, предполагало сокращение добычи на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае и июне.
РИА Новости вчера в 10:19
Религия
Православные христиане отмечают день Святой Троицы
ТАСС вчера в 17:00
Общество
В Карелии за сутки выявили 25 заболевших коронавирусом
В Карелии за сутки зафиксировали ещё 25 новых случаев заражения коронавирусом, в том числе трое детей.
FlashNord 05 июня в 03:43
Политика
МЧС ответило на предложение США о помощи по ЧС в Норильске
Коммерсантъ 02:55
Общество
За сутки в Тульской области выявлено 115 новых случаев коронавируса
За сутки в Тульской области у 115 жителей подтвержден COVID-19. Всего в регионе 4620 заболевших.
Тульские новости 03:41
Общество
Собянин сообщил о росте пассажиропотока на московском транспорте
Пассажиропоток на общественном транспорте в Москве постепенно растет и сейчас составляет 5 млн человек в сутки.
РБК 03:27
Энергетика
Газпром объявил крупнейшую в истории закупку труб на 100 млрд рублей
ООО "Газпром инвест" объявило крупнейшую в истории практик "Газпрома" закупку труб большого диаметра (ТБД), передает "Интерфакс".
Газета.Ru 03:20
Общество
В России выявили 8 984 новых случая коронавируса
За последние сутки в России выявлено 8 984 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, сообщает оперштаб.
Моя Москва.онлайн 03:43
Здоровье
Больница на Сахалине закрыта на карантин из-за вспышки коронавируса
Корсаковская ЦРБ закрыта на карантин из-за заболевших коронавирусом сотрудников и пациента.
News.ru 01:37
Кино
Скончался актёр Михаил Кокшенов
Москва, 5 июня 2020, 13:37 — REGNUM На 83-м году жизни скончался российский актёр Михаил Кокшенов.
REGNUM 05 июня в 06:37
Здоровье
В России могут изменить порядок медосвидетельствования водителей
Минздрав России представил проект приказа о внесении изменений в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей или кандидатов в водители транспортных средств (ТС).
RT на русском вчера в 12:44
Культура
Состоялась премьера сериала «Чики» с Ириной Горбачевой
Первые две серии из 8 доступны по подписке more.tv в видеосервисе Wink с 4 июня Режиссером проекта, а также сценаристом и автором идеи стал Эдуард Оганесян, а одним из продюсеров – Фёдор Бондарчук.
Деловое.ТВ 03:54
Космос
Роскосмос планирует построить 20 «царь-двигателей» РД-171МВ за шесть лет
Напомним, в прошлом году госкорпорация «Роскосмос» опубликовала видеоролик, в котором двигатель РД-171МВ был назван самым мощным в мире.
Госновости 04 июня в 14:45
Происшествия
Новорождённого ребёнка нашли в мусорном баке в Якутске
Мать выбросила новорождённого ребёнка в мусорный бак в Якутске; врачи борются за жизнь младенца.
Сиб.фм 01:50
Энергетика
Польша подняла тарифы на транзит российского газа
Польша повысила тарифы на транспортировку российского газа по трубопроводу Ямал — Европа.
News.ru 05 июня в 16:49
Политика
Экс-министр юстиции Украины обвинила Зеленского в обмане избирателей
Президент Украины Владимир Зеленский обманул своих избирателей, считает бывший министр юстиции страны Елена Лукаш.
Газета.Ru 03:27
Политика
В Германии пригрозили США ввести штрафные пошлины на американский газ
В Германии готовы ввести штрафные пошлины на американский газ, если США продолжит оказывать давление на "Северный поток-2".
Комсомольская правда 05 июня в 09:31
Авто
Продажи Volkswagen Caddy узбекской сборки начнутся в июле
Как ранее сообщали «Автоновости дня», в марте компания Volkswagen и узбекский холдинг «Узавтосаноат» подписали соглашение о сотрудничестве по производству и продажам легких коммерческих автомобилей немецкой марки на местном рынке.
Автоновости дня 05 июня в 03:10
Космос
В NASA заявили о неизбежной зависимости России от кораблей SpaceX
NASA ведёт переговоры с Роскосмосом о том, чтобы в будущих миссиях «Союзов» и коммерческих запусках участвовали как челны экипажа из США, так и русские космонавты, — заявила Ширхольц.
News.ru вчера в 13:07
Экономика
В России могут вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам
Законопроект о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам внесли в Госдуму парламентарии от ЛДПР, сообщили в пресс-службе одного из авторов инициативы, главы комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова.
Газета.Ru 05 июня в 11:48
Музыка
Максим Фадеев представил новый проект своего лейбла
Музыкальный продюсер и композитор Максим Фадеев представил публике свой новый проект - певицу под именем Mayrun и ее дебютную песню "Глубоко".
Газета.Ru 05 июня в 11:07
Политика
Байден собрал голоса для выдвижения в президенты США
Бывший вице-президент США Джо Байден получил достаточно голосов делегатов для выдвижения кандидатом в президенты от Демократической партии, передает Associated Press (AP).
Коммерсантъ 05 июня в 23:02
Происшествия
В Кузбассе спасатель погиб при испытаниях пожарного рукава
В Кемеровской области при испытании оборудования тяжелые травмы получил заместитель начальника пожарно-спасательной части в городе Анжеро-Судженск.
Российская газета 03:33
Общество
В Москве умерли еще 55 пациентов с коронавирусом
"В Москве за сутки скончались 55 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - говорится в сообщении.
ТАСС 02:15