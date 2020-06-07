Происшествия
REGNUMВ Красноярском крае из-за паводков рухнул автомобильный мост
Красноярск, 7 июня 2020, 08:33 — REGNUM В Красноярском крае из-за сильных дождей обрушился автомобильный мост на реке Сейба. Об этом сегодня, 7 июня, сообщает пресс-служба главного управления МВД по Красноярскому краю. Инцидент произошел в Курагинском районе края на автотрассе «Саяны».
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Экономика
В России могут вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам
Законопроект о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам внесли в Госдуму парламентарии от ЛДПР, сообщили в пресс-службе одного из авторов инициативы, главы комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова.
Газета.Ru 05 июня в 11:48
Экономика
Актуализированы сведения для самостоятельной проверки налоговых рисков
В разделе «Концепция системы планирования выездных налоговых проверок» размещены сведения по налоговой нагрузке и показателям рентабельности за 2019 год.
Главная книга 05 июня в 06:43
Единоборства
Макгрегор объявил о завершении карьеры
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор объявил, что завершает свою карьеру.
Российская газета 03:04
Здоровье
Мурашко заявил, что вакцинация от гриппа начнется в августе
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что в августе в стране начнется вакцинация от гриппа.
Моя Москва.онлайн вчера в 13:48
Общество
Собянин допустил «радикальные решения» по снятию ограничений в Москве
На следующей неделе власти Москвы могут принять «более радикальные решения» по снятию ограничительных мер, введённых из-за эпидемии COVID-19.
RT на русском 05 июня в 18:48
Гаджеты
Apple запустит рассрочку на Mac и iPad по своей кредитной карте
Apple в ближайшие недели планирует запустить услугу рассрочки на покупку своих продуктов по собственной кредитной карте компании Apple Card, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Forbes 02:53
Здоровье
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 7 июня
Всего с начала пандемии в столице умерли 2864 человека. Число заражений выросло до 193 061.
РБК 02:20
Политика
Президент передал Ростуризм в прямое подчинение правительству
Президент РФ Владимир Путин своим указом передал Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) из ведения министерства экономического развития в прямое подчинение правительству.
Давыдов.Индекс вчера в 06:10
Экономика
Кабмин выделит 8 млрд рублей на удвоение пособий на первого ребенка
Ранее Госдума приняла закон, который предусматривает увеличение выплат для неработающих граждан с детьми до полутора лет.
Газета.Ru 04 июня в 11:13
Происшествия
В Хабаровске мужчина и ребенок погибли в результате наезда автомобиля
Мужчина с трехлетним сыном погибли в Хабаровске. Автомобиль врезался в остановку, на которой они стояли, и перевернулся.
Российская газета вчера в 23:17
Здоровье
Томский губернатор заявил о вине врачей во вспышках COVID в больницах
Говоря о борьбе с эпидемией коронавируса в регионе, Жвачкин сообщил, что среди врачей «есть много героев, но есть и антигерои», чьи действия привели к заражению коллективов клиник.
РБК 05 июня в 04:20
Наука
Ученые из СПбГУ воссоздали мозг динозавра в 3D
Ученые из Санкт-Петербурга воссоздали мозг динозавра в 3D.
Evo-rus.com вчера в 02:51
Кино
Скончался актер Михаил Кокшенов
Ушел из жизни советский и российский актер и режиссер Михаил Кокшенов. Ему было 83 года, сообщает интернет-портал «Кубань 24».
ЮГ Times 05 июня в 09:14
Общество
ПФР предупредил о новой схеме мошенников с «перерасчетом пенсий»
Пенсионный фонд России рассказал о новой схеме, по которой мошенники обманывают граждан.
ГТРК Вятка вчера в 12:05
Здоровье
Минздрав зарегистрировал препарат для лечения осложнений коронавируса
Министерство здравоохранения России выдало регистрационное удостоверение на препарат «Левилимаб» (торговое наименование «Илсира») для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском вчера в 05:16
Политика
Путин заявил о стремлении скорее выйти из режима ограничений
Президент Владимир Путин заявил, что власти стремятся к тому, чтобы выйти из режима ограничений из-за коронавируса как можно скорее, передает «РИА Новости».
Ведомости вчера в 11:23
Религия
В России отмечают Троицу: Что можно и нельзя делать 7 июня
7 июня в России отмечают Троицу. Дата празднования зависит от Пасхи.
Дни24 вчера в 17:00
Политика
Путин поручил создать национальную базу генетических данных
Президент России Владимир Путин поручил создать в стране Национальную базу генетической информации.
Коммерсантъ вчера в 03:29
Политика
Социологи предупреждают об угрозе новых массовых протестов в России
Половина россиян считает, что Россию ждут крупные социально-политическим потрясения и, вероятно, к массовые протесты как реакция на цинизм власти.
Эхо Москвы 05 июня в 04:02
Политика
Китай обещает сделать вакцину от коронавируса доступной всему миру
Китай сделает вакцину «глобальным общественным благом», когда она будет готова, заявил на пресс-конференции в Пекине, посвященной выпущенной Белой книге «Борьба с COVID-19: Китай в действии», министр науки и техники КНР Ван Чжиган.
Коммерсантъ вчера в 23:37
Футбол
Фарфан о коронавирусе: Даже из-за похмелья не было такой головной боли
Фарфан рассказал, что даже из-за похмелья у меня не было такой головной боли.
Нева Спорт 01:53
Здоровье
«Кузнецкая крепость» открывается для посещения
Напомним, сворачивание деятельности в связи с распространением пандемии коронавируса началось в марте (введение в Кузбассе режима "Повышенная готовность"), в апреле и мае оно достигло максимума, в течение двух последних недель наблюдается постепенное смягчение.
КузПресс вчера в 21:00
Общество
Доктор Комаровский дал совет переболевшим коронавирусной инфекцией
РИА Новости вчера в 20:48
Шоу-бизнес
В подмосковном Пушкино похоронили журналистку Юлию Норкину
Прощание с радиоведущей Юлией Норкиной прошло на Новодеревенском кладбище в Пушкино в субботу, 6 июня.
Известия вчера в 21:40
Шоу-бизнес
Анна Седокова опубликовала пикантные утренние снимки в ванной
Будучи в самоизоляции, девушка начала часто пускаться в философские рассуждения, но ситуацию быстро исправила, опубликовав очередное пикантное утреннее фото из ванной.
ИнфоСМИ вчера в 14:17
Общество
В Свердловской области от коронавируса умерли еще два человека
В больницах Свердловской области за последние сутки от коронавирусной инфекции скончались еще два пациента.
Екатеринбург Онлайн 05 июня в 02:46
Авто
Названы самые продаваемые в РФ автомобили по итогам мая
Специалисты аналитического агентства "АВТОСТАТ" составили ТОП-10 самых продаваемых автомобилей в России по итогам мая.
Тарантас Ньюс 04 июня в 07:28
Музыка
Максим Фадеев представил новый проект своего лейбла
Музыкальный продюсер и композитор Максим Фадеев представил публике свой новый проект - певицу под именем Mayrun и ее дебютную песню "Глубоко".
Газета.Ru 05 июня в 11:07
Общество
Прохоров прокомментировал ситуацию вокруг «Норникеля» после ЧП на ТЭЦ
Бывший совладелец «Норникеля» Михаил Прохоров предостерёг от поспешных выводов по поводу компании после ЧП с разливом топлива на ТЭЦ-З в Норильске.
RT на русском 05 июня в 06:04
Здоровье
В России могут изменить порядок медосвидетельствования водителей
Минздрав России представил проект приказа о внесении изменений в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей или кандидатов в водители транспортных средств (ТС).
RT на русском вчера в 12:44