Происшествия

REGNUMREGNUMВ Красноярском крае из-за паводков рухнул автомобильный мост

Красноярск, 7 июня 2020, 08:33 — REGNUM В Красноярском крае из-за сильных дождей обрушился автомобильный мост на реке Сейба. Об этом сегодня, 7 июня, сообщает пресс-служба главного управления МВД по Красноярскому краю. Инцидент произошел в Курагинском районе края на автотрассе «Саяны».
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В Красноярском крае из-за дождей поврежден второй мост

Газета.Ru01:19

Из-за ливней в Красноярском крае обрушились два моста

Вести.Ru01:15

В Красноярском крае дожди размыли опору моста через реку Сейба

РИА Новости00:08

Два моста размыло дождями в Красноярском крае

Интерфаксвчера в 23:07

В Красноярском крае из-за дождей разрушились два автомобильных моста

ТАССвчера в 22:49

Дожди разрушили два автомобильных моста в Красноярском крае

РБКвчера в 23:55

В Красноярском крае бурный поток разрушил мост через реку

ТВКвчера в 11:27
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Экономика

В России могут вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам

Законопроект о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам внесли в Госдуму парламентарии от ЛДПР, сообщили в пресс-службе одного из авторов инициативы, главы комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова.
Газета.Ru 05 июня в 11:48
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Экономика

Актуализированы сведения для самостоятельной проверки налоговых рисков

В разделе «Концепция системы планирования выездных налоговых проверок» размещены сведения по налоговой нагрузке и показателям рентабельности за 2019 год.
Главная книга 05 июня в 06:43
Единоборства

Макгрегор объявил о завершении карьеры

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор объявил, что завершает свою карьеру.
Российская газета 03:04
Здоровье

Мурашко заявил, что вакцинация от гриппа начнется в августе

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что в августе в стране начнется вакцинация от гриппа.
Моя Москва.онлайн вчера в 13:48
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Общество

Собянин допустил «радикальные решения» по снятию ограничений в Москве

На следующей неделе власти Москвы могут принять «более радикальные решения» по снятию ограничительных мер, введённых из-за эпидемии COVID-19.
RT на русском 05 июня в 18:48
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Гаджеты

Apple запустит рассрочку на Mac и iPad по своей кредитной карте

Apple в ближайшие недели планирует запустить услугу рассрочки на покупку своих продуктов по собственной кредитной карте компании Apple Card, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Forbes 02:53
Здоровье

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 7 июня

Всего с начала пандемии в столице умерли 2864 человека. Число заражений выросло до 193 061.
РБК 02:20
Политика

Президент передал Ростуризм в прямое подчинение правительству

Президент РФ Владимир Путин своим указом передал Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) из ведения министерства экономического развития в прямое подчинение правительству.
Давыдов.Индекс вчера в 06:10
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Экономика

Кабмин выделит 8 млрд рублей на удвоение пособий на первого ребенка

Ранее Госдума приняла закон, который предусматривает увеличение выплат для неработающих граждан с детьми до полутора лет.
Газета.Ru 04 июня в 11:13
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Происшествия

В Хабаровске мужчина и ребенок погибли в результате наезда автомобиля

Мужчина с трехлетним сыном погибли в Хабаровске. Автомобиль врезался в остановку, на которой они стояли, и перевернулся.
Российская газета вчера в 23:17
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Здоровье

Томский губернатор заявил о вине врачей во вспышках COVID в больницах

Говоря о борьбе с эпидемией коронавируса в регионе, Жвачкин сообщил, что среди врачей «есть много героев, но есть и антигерои», чьи действия привели к заражению коллективов клиник.
РБК 05 июня в 04:20
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Наука

Ученые из СПбГУ воссоздали мозг динозавра в 3D

Ученые из Санкт-Петербурга воссоздали мозг динозавра в 3D.
Evo-rus.com вчера в 02:51
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Кино

Скончался актер Михаил Кокшенов

Ушел из жизни советский и российский актер и режиссер Михаил Кокшенов. Ему было 83 года, сообщает интернет-портал «Кубань 24».
ЮГ Times 05 июня в 09:14
1,5K
Общество

ПФР предупредил о новой схеме мошенников с «перерасчетом пенсий»

Пенсионный фонд России рассказал о новой схеме, по которой мошенники обманывают граждан.
ГТРК Вятка вчера в 12:05
1K
Здоровье

Минздрав зарегистрировал препарат для лечения осложнений коронавируса

Министерство здравоохранения России выдало регистрационное удостоверение на препарат «Левилимаб» (торговое наименование «Илсира») для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском вчера в 05:16
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Политика

Путин заявил о стремлении скорее выйти из режима ограничений

Президент Владимир Путин заявил, что власти стремятся к тому, чтобы выйти из режима ограничений из-за коронавируса как можно скорее, передает «РИА Новости».
Ведомости вчера в 11:23
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Религия

В России отмечают Троицу: Что можно и нельзя делать 7 июня

7 июня в России отмечают Троицу. Дата празднования зависит от Пасхи.
Дни24 вчера в 17:00
Политика

Путин поручил создать национальную базу генетических данных

Президент России Владимир Путин поручил создать в стране Национальную базу генетической информации.
Коммерсантъ вчера в 03:29
4,2K
Политика

Социологи предупреждают об угрозе новых массовых протестов в России

Половина россиян считает, что Россию ждут крупные социально-политическим потрясения и, вероятно, к массовые протесты как реакция на цинизм власти.
Эхо Москвы 05 июня в 04:02
6,9K
Политика

Китай обещает сделать вакцину от коронавируса доступной всему миру

Китай сделает вакцину «глобальным общественным благом», когда она будет готова, заявил на пресс-конференции в Пекине, посвященной выпущенной Белой книге «Борьба с COVID-19: Китай в действии», министр науки и техники КНР Ван Чжиган.
Коммерсантъ вчера в 23:37
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Футбол

Фарфан о коронавирусе: Даже из-за похмелья не было такой головной боли

Фарфан рассказал, что даже из-за похмелья у меня не было такой головной боли.
Нева Спорт 01:53
Здоровье

«Кузнецкая крепость» открывается для посещения

Напомним, сворачивание деятельности в связи с распространением пандемии коронавируса началось в марте (введение в Кузбассе режима "Повышенная готовность"), в апреле и мае оно достигло максимума, в течение двух последних недель наблюдается постепенное смягчение.
КузПресс вчера в 21:00
Общество

Доктор Комаровский дал совет переболевшим коронавирусной инфекцией

РИА Новости вчера в 20:48
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Шоу-бизнес

В подмосковном Пушкино похоронили журналистку Юлию Норкину

Прощание с радиоведущей Юлией Норкиной прошло на Новодеревенском кладбище в Пушкино в субботу, 6 июня.
Известия вчера в 21:40
1,2K
Шоу-бизнес

Анна Седокова опубликовала пикантные утренние снимки в ванной

Будучи в самоизоляции, девушка начала часто пускаться в философские рассуждения, но ситуацию быстро исправила, опубликовав очередное пикантное утреннее фото из ванной.
ИнфоСМИ вчера в 14:17
Общество

В Свердловской области от коронавируса умерли еще два человека

В больницах Свердловской области за последние сутки от коронавирусной инфекции скончались еще два пациента.
Екатеринбург Онлайн 05 июня в 02:46
Авто

Названы самые продаваемые в РФ автомобили по итогам мая

Специалисты аналитического агентства "АВТОСТАТ" составили ТОП-10 самых продаваемых автомобилей в России по итогам мая.
Тарантас Ньюс 04 июня в 07:28
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Музыка

Максим Фадеев представил новый проект своего лейбла

Музыкальный продюсер и композитор Максим Фадеев представил публике свой новый проект - певицу под именем Mayrun и ее дебютную песню "Глубоко".
Газета.Ru 05 июня в 11:07
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Общество

Прохоров прокомментировал ситуацию вокруг «Норникеля» после ЧП на ТЭЦ

Бывший совладелец «Норникеля» Михаил Прохоров предостерёг от поспешных выводов по поводу компании после ЧП с разливом топлива на ТЭЦ-З в Норильске.
RT на русском 05 июня в 06:04
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Здоровье

В России могут изменить порядок медосвидетельствования водителей

Минздрав России представил проект приказа о внесении изменений в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей или кандидатов в водители транспортных средств (ТС).
RT на русском вчера в 12:44
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