с чего всё началось

Из 89, 82 случая подтверждено за последние сутки. В Роспотребнадзоре отменили, что после выявления первого случая среди работников компании Полюс Красноярск начали проводить эпидемиологическое расследование. Установлено, что из 89 заразившихся 47,2 процента жители Красноярского края.

Политика Зеленский назвал задачу Саакашвили на ближайшие месяцы «Результаты работы от Саакашвили ожидаю не на второй день после его назначения, но в течение ближайших месяцев они должны быть», — сказал Зеленский, отметив, что во время пребывания на посту президента Грузии Саакашвили смог создать современную таможню и справиться с коррупцией. 47

Общество В Ростовской области ослабят режим самоизоляции Ростов-на-Дону, 9 мая 2020, 13:47 — REGNUM В Ростовской области в ближайшее время будет принят документ, согласно которому будет ослаблен режим самоизоляции. 42

Происшествия В Праге вандалы осквернили пьедестал памятника маршалу Коневу Неизвестные вандалы осквернили постамент в Праге, на котором ранее находился памятник маршалу Ивану Коневу, сообщил РИА Новости представитель полиции Ян Данек. 234

Общество В МВД разъяснили правила соблюдения самоизоляции не по месту прописки По данным полиции, если гражданин соблюдает установленный мэрией столицы порядок передвижения по городу, различие между фактическим местом проживания и регистрацией не образует состава административного правонарушения согласно ст. 3.18.1 КоАП «Нарушение требований нормативных правовых актов города Москвы, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности на территории города». 524

Политика Россия не даст забыть победу СССР над фашизмом – посол РФ в США Вашингтон, 9 мая 2020, 20:22 — REGNUM Россия не даст пересмотреть историю и забыть роль Советского Союза в победе на нацизмом.

Происшествия В Москве произошел пожар в больнице На севере Москвы произошел пожар в больнице, где лечатся пациенты с COVID-19, передает ТАСС. 277

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Кино Экранизацию «Возрождения» Кинга выпустят создатели фильма «Доктор Сон» Стоит отметить, что Флэнеган и Мэйси ранее вместе работали над другой экранизацией книги Кинга — «Доктор Сон».

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