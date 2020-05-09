Коронавирус
Городские новости. КрасноярскВ Красноярском крае коронавирусом заразились 89 вахтовиков
Из 89, 82 случая подтверждено за последние сутки. В Роспотребнадзоре отменили, что после выявления первого случая среди работников компании Полюс Красноярск начали проводить эпидемиологическое расследование. Установлено, что из 89 заразившихся 47,2 процента жители Красноярского края.
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с чего всё началось
«По состоянию на 9 мая 2020 года в Северо-Енисейском районе зарегистрировано 89 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19 среди работников АО "Полюс Красноярск", в том числе за последние сутки 82 случая»,— говорится в сообщении.Коммерсантъ09:40
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