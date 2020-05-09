Коронавирус

Городские новости. КрасноярскГородские новости. КрасноярскВ Красноярском крае коронавирусом заразились 89 вахтовиков

Из 89, 82 случая подтверждено за последние сутки. В Роспотребнадзоре отменили, что после выявления первого случая среди работников компании Полюс Красноярск начали проводить эпидемиологическое расследование. Установлено, что из 89 заразившихся 47,2 процента жители Красноярского края.
Читать в источнике
Комментировать12
с чего всё началось
«По состоянию на 9 мая 2020 года в Северо-Енисейском районе зарегистрировано 89 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19 среди работников АО "Полюс Красноярск", в том числе за последние сутки 82 случая»,— говорится
 в сообщении.
Коммерсантъ09:40

Подробнее о событии

Почти 90 работников предприятия в Красноярском крае заболели COVID-19

РИА Новости05:11

На севере Красноярского края вахтовики массово заразились коронавирусом

ТВ-Енисей03:57

Почти 90 случаев коронавируса зафиксировано на площадке крупнейшего золотодобытчика России

ТАСС04:41

В Красноярском крае коронавирусом заразились 89 вахтовиков

Городские новости. Красноярск04:37

Вспышка коронавируса произошла на красноярском предприятии «Полюса»

Тайга.инфо04:10

В Северо-Енисейском районе зарегистрировано 89 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19

НИА-Красноярск04:04

У 89 работников крупнейшего предприятия «Полюса» под Красноярском нашли коронавирус

Интерфакс04:43
Показать все источники
Автоматически обработано 7176 источников, обновлено в 14:44, Ашберн
Политика

Зеленский назвал задачу Саакашвили на ближайшие месяцы

«Результаты работы от Саакашвили ожидаю не на второй день после его назначения, но в течение ближайших месяцев они должны быть», — сказал Зеленский, отметив, что во время пребывания на посту президента Грузии Саакашвили смог создать современную таможню и справиться с коррупцией.
РБК 12:23
47
Общество

В Ростовской области ослабят режим самоизоляции

Ростов-на-Дону, 9 мая 2020, 13:47 — REGNUM В Ростовской области в ближайшее время будет принят документ, согласно которому будет ослаблен режим самоизоляции.
REGNUM 06:47
42
Происшествия

В Праге вандалы осквернили пьедестал памятника маршалу Коневу

Неизвестные вандалы осквернили постамент в Праге, на котором ранее находился памятник маршалу Ивану Коневу, сообщил РИА Новости представитель полиции Ян Данек.
Российская газета 13:08
234
Общество

В МВД разъяснили правила соблюдения самоизоляции не по месту прописки

По данным полиции, если гражданин соблюдает установленный мэрией столицы порядок передвижения по городу, различие между фактическим местом проживания и регистрацией не образует состава административного правонарушения согласно ст. 3.18.1 КоАП «Нарушение требований нормативных правовых актов города Москвы, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности на территории города».
Известия 07:44
524
Политика

Россия не даст забыть победу СССР над фашизмом – посол РФ в США

Вашингтон, 9 мая 2020, 20:22 — REGNUM Россия не даст пересмотреть историю и забыть роль Советского Союза в победе на нацизмом.
REGNUM 13:22
Происшествия

В Москве произошел пожар в больнице

На севере Москвы произошел пожар в больнице, где лечатся пациенты с COVID-19, передает ТАСС.
Российская газета 14:18
277
Авто

В России предложили продавать автомобили прямо с заводов

Как пишет издание iReactor со ссылкой на автоэксперта Дмитрия Попова, дилерские центры зачастую предлагают мало бюджетных решений для покупателей.
Тарантас Ньюс вчера в 23:46
99
Кино

Экранизацию «Возрождения» Кинга выпустят создатели фильма «Доктор Сон»

Стоит отметить, что Флэнеган и Мэйси ранее вместе работали над другой экранизацией книги Кинга — «Доктор Сон».
REGNUM 01:31
Здоровье

Китайский ученый назвал опаснейшее свойство коронавируса

Китайский вирусолог, профессор Чжун Наньшань рассказал, чем опасен коронавирус и как от него защититься, сообщает портал "Хуаньцюван".
РИА Новости 07:52
176
Общество

Путин присоединился к общероссийской акции «Бессмертный полк»

Участники всероссийской акции «Бессмертный полк» еще пройдут по Красной площади, пообещал президент России Владимир Путин в ходе обращения к ним.
Известия 09:30
1,5K
Политика

Белоруссия не могла отказаться от военного парада, заявил Лукашенко

Белоруссия не могла отказаться в этом году от проведения военного парада по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, у нее просто "не было другого выбора", заявил в субботу глава республики Александр Лукашенко.
РИА Новости 05:07
5,7K
Общество

В мэрии Москвы разъяснили правила ношения масок и перчаток

Во всех остальных общественных местах ношение масок и перчаток носит рекомендательный характер.
РБК 14:36
92
Шоу-бизнес

Украинцы затравили Ольгу Куриленко после поздравления с Днем Победы

Актуальные Новости 11:33
6
Общество

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по снятию ограничений в РФ

Как говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Роспотребнадзора вечером в пятницу, на всех этапах останутся обязательными дополнительные меры предосторожности при выходе из дома, работа в удаленном доступе (если это возможно) и использование гигиенических масок в общественных местах "при любом выходе на улицу".
Интерфакс вчера в 17:40
904
Футбол

Футболист «Барселоны» Юмтити получил травму ноги

Защитник "Барселоны" Самюэль Юмтити получил травму во время индивидуальной тренировки. Об этом сообщается на сайте ФК.
РЕН ТВ 11:16
Футбол

Черчесов опубликовал фото в военной форме с игроками сборной России

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов опубликовал у себя в инстаграме фотографию с футболистами национальной команды в военной форме.
Спорт БИЗНЕС Online 09:45
Общество

Участниками онлайн-акции «Бессмертный полк» стали почти 3 млн человек

Заявки на участие в акции "Бессмертный полк - онлайн" подали почти три млн человек.
ТАСС 09:38
4
Футбол

Бывшего футболиста «Спартака» задержали за угрозы убить членов семьи

Бывший игрок московского «Спартака» хорват Огнен Вукоевич был задержан полицией Загреба. Об этом сообщает Jutarnji list.
Lenta.ru 14:34
13
Музыка

Gorillaz, Pianoбой, The Kooks, Мэттью Беллами и кавер на Radiohead. Музыкальные новинки недели

Дождь рассказывает о музыкальных новинках недели.
Дождь 13:19
Шоу-бизнес

Московский фотограф показал архивное фото с голой Собчак

Московский фотограф Александр Гусов опубликовал в Instagram снимок обнаженной телеведущей Ксении Собчак.
URA.Ru 12:53
12
Общество

Чернышенко допустил отмену ограничений в конце мая

В конце мая — начале июня регионы могут начать выход из режима ограничений.
BFM.ru вчера в 14:51
754
Политика

Зеленский нашел мужество поздравить Украину с Днем Победы

Праздник по распоряжению Порошенко больше не отмечается 9 мая Президент Украины Владимир Зеленский поздравил соотечественников с Днем Победы 9 мая, хотя указом экс-главы незалежной Петра Порошенко праздник в стране перенесен на 8 мая и отмечается в рамках Дня памяти и примирения.
SM News 05:29
Общество

Судно-трубоукладчик «Академик Черский» взяло курс на Германию

Газета.Ru 07 мая в 14:14
1,2K
Общество

В Москве полиция задержала депутатов от КПРФ

Московский Комсомолец 05:43
1,2K
Общество

О сохранении некоторых ограничений до создания вакцины заявила Попова

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о том, что россиянам придется соблюдать ряд ограничений до самого создания вакцины против коронавируса.
Live24 вчера в 10:58
3,6K
Технологии

Российские врачи первыми в мире предложили новый способ выявления коронавируса

Новейший способ выявления коронавируса обнаружили медики их Научно-практического клинического центра диагностики и телемедицинских технологий при департаменте здравоохранения российской столицы.
Комсомольская правда 12:06
10
Общество

Российские семьи с детьми могут получить дополнительную поддержку

Татьяна Голикова, российский вице-премьер, предложила предоставить еще большую поддержку семьям с детьми, оказавшимся в тяжелой ситуации из-за пандемии коронавируса.
Discover24 вчера в 08:07
214
Единоборства

Кремлёв предложил Усику и Ломаченко российское гражданство

Глава Федерации бокса России Умар Кремлёв заявил, что украинские боксёры Александр Усик и Василий Ломаченко могут рассчитывать на российское гражданство.
Pravda.Ru 07 мая в 10:44
Кино

Энди Серкис: Новый «Бэтмен» будет самым мрачным в истории

Piter.tv 13:01
1
Кино

Названа главная кандидатка на замену Деппа в «Пиратах Карибского моря»

Российская газета 06 мая в 12:05
145
Как работают Яндекс.Новости?
Главное