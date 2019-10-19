Происшествия

Политическая ЭкспертизаПолитическая ЭкспертизаВ Красноярском крае объявили траур после трагедии с дамбой

Губернатор Красноярского края Александр Усс объявил 21 октября днем траура по погибшим при прорыве дамбы в Курагинском районе региона. Соответствующее заявление было сделано региональным правительством.
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21 октября в Красноярском крае объявлен днем траура по погибшим при прорыве дамбы

ТВК12:15

В красноярском районе, где прорвало дамбу, объявили режим ЧС

РИА Новости07:38

Губернатор объявил 21 октября днем траура по погибшим в результате прорыва дамбы

ДЕЛА.ru07:33

В районе Красноярского края ввели режим ЧС из-за прорыва дамбы

РБК08:26

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ТАСС07:20

После прорыва дамбы в районе Красноярского края ввели режим ЧС

Интерфакс07:13

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