Губернатор Красноярского края Александр Усс из-за угрозы распространения коронавируса поручил ограничить выезд людей за границы муниципальных образований за исключением неотложных случаев, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона.

Транспорт РЖД отменяет курсирование ряда поездов в России РЖД из-за снижения пассажиропотока в связи с коронавирусом отменяет ряд поездов дальнего следования в России или сокращает частоту курсирования.

Общество В Китае мужчина умер от хантавируса В Китае мужчина скончался в автобусе из-за хантавируса, сообщила газета Global Times. Носителем этой инфекции являются грызуны.

Здоровье Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил президенту России Владимиру Путину, что важно отработать итальянский сценарий ситуации с коронавирусом, отметив, что врачи будут рады, если Россия пойдет по китайскому или корейскому пути.

Здоровье В Крыму откроют центры для изоляции больных коронавирусом Для изоляции и лечения больных будут задействованы бывшие здания лечебных заведений, например, здание бывшего инфекционного отделения Феодосийской детской больницы.

Общество Лев Лещенко госпитализирован в больницу в Коммунарке В московскую больницу для обследования известный певец приехал вместе с женой из-за того, что у него ухудшилось самочувствие.

Шоу-бизнес Умерла народная артистка СССР Инна Макарова Народная артистка СССР Инна Макарова скончалась на 94-м году жизни, сообщила "Интерфаксу" в среду дочь актрисы Наталья Бондарчук.

Политика Кабмин Украины ввел в стране режим ЧС Правительство Украины из-за распространения нового коронавируса ввело на всей территории страны режим чрезвычайной ситуации и продлило карантин до 24 апреля.

Общество Собянин приостановил бесплатный проезд для людей старше 65 лет Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в связи с пандемией коронавируса в Москве будет отменен бесплатный проезд на общественном транспорте для студентов вузов, пожилых людей, а также граждан, страдающих хроническими заболеваниями.

Здоровье Депутаты Госдумы внесли законопроект о дистанционном осмотре пациентов Группа депутатов Госдумы внесла на рассмотрение в нижнюю палату парламента законопроект, позволяющий врачам дистанционно осматривать пациентов во время эпидемий.

Общество В Госдуме предложили отменить коммунальные платежи на время карантина Москва, 25 марта 2020, 06:15 — REGNUM Освободить жителей России от коммунальных платежей на время карантина в связи с распространением коронавируса предложил депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР).