Коронавирус
РИА НовостиКрасноярский губернатор поручил ограничить выезд людей
Губернатор Красноярского края Александр Усс из-за угрозы распространения коронавируса поручил ограничить выезд людей за границы муниципальных образований за исключением неотложных случаев, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона.
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Общество
Первый тест Меркель на коронавирус дал отрицательный результат
Первый тест канцлера Германии Ангелы Меркель на коронавирус дал отрицательный результат.
Происшествия
На Украине заявили о задержании экс-главы МИД по подозрению в убийстве
Бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожару задержали по подозрению в убийстве бывшего директора телеканала «Интер» Сергея Старицкого.
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РЖД отменяет курсирование ряда поездов в России
РЖД из-за снижения пассажиропотока в связи с коронавирусом отменяет ряд поездов дальнего следования в России или сокращает частоту курсирования.
Общество
В Китае мужчина умер от хантавируса
В Китае мужчина скончался в автобусе из-за хантавируса, сообщила газета Global Times. Носителем этой инфекции являются грызуны.
Здоровье
Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу
Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил президенту России Владимиру Путину, что важно отработать итальянский сценарий ситуации с коронавирусом, отметив, что врачи будут рады, если Россия пойдет по китайскому или корейскому пути.
Политика
Путин обратится к россиянам из-за коронавируса
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Российские вирусологи направились в Бергамо для борьбы с коронавирусом
Российские военные вирусологи, которые прибыли в Италию, приступили к перебазированию в город Бергамо с целью оказания помощи в борьбе с коронавирусом.
Здоровье
В Крыму откроют центры для изоляции больных коронавирусом
Для изоляции и лечения больных будут задействованы бывшие здания лечебных заведений, например, здание бывшего инфекционного отделения Феодосийской детской больницы.
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Лев Лещенко госпитализирован в больницу в Коммунарке
В московскую больницу для обследования известный певец приехал вместе с женой из-за того, что у него ухудшилось самочувствие.
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ВЦИОМ опубликовал рейтинг поправок к Конституции среди россиян
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал «Рейтинг поправок к Конституции».
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Умерла народная артистка СССР Инна Макарова
Народная артистка СССР Инна Макарова скончалась на 94-м году жизни, сообщила "Интерфаксу" в среду дочь актрисы Наталья Бондарчук.
Общество
Познер обратился к россиянам, которые не верят в коронавирус
Телеведущий, биолог по образованию, Владимир Познер в Instagram призвал россиян, которые считают информацию о коронавирусе пропагандой, "задуматься, разобраться и понять".
Шоу-бизнес
Петросян прокомментировал сообщения о рождении ребенка
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Месси, Роналду и другие звёзды примерили форму минского «Динамо»
Политика
Кабмин Украины ввел в стране режим ЧС
Правительство Украины из-за распространения нового коронавируса ввело на всей территории страны режим чрезвычайной ситуации и продлило карантин до 24 апреля.
Хоккей
КХЛ приняла решение о досрочном завершении сезона из-за коронавируса
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) приняла решение о досрочном завершении сезона-2019/2020.
Общество
Новые случаи заражения коронавирусом выявили в 20 регионах России
В 20 регионах России за сутки выявили 163 случая заражения COVID-19.
Общество
Собянин приостановил бесплатный проезд для людей старше 65 лет
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в связи с пандемией коронавируса в Москве будет отменен бесплатный проезд на общественном транспорте для студентов вузов, пожилых людей, а также граждан, страдающих хроническими заболеваниями.
Экономика
Fitch изменил прогноз по банковскому сектору России на «негативный»
Рейтинговое агентство изменило прогноз по банковскому сектору в России со «стабильного» на «негативный».
Здоровье
Депутаты Госдумы внесли законопроект о дистанционном осмотре пациентов
Группа депутатов Госдумы внесла на рассмотрение в нижнюю палату парламента законопроект, позволяющий врачам дистанционно осматривать пациентов во время эпидемий.
Общество
В Госдуме предложили отменить коммунальные платежи на время карантина
Москва, 25 марта 2020, 06:15 — REGNUM Освободить жителей России от коммунальных платежей на время карантина в связи с распространением коронавируса предложил депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР).
Общество
В России предложили сажать на семь лет за нарушение карантина
В России предложили ужесточить уголовное наказание за нарушение карантина и сажать сроком до семи лет, если оно привело к гибели людей.
Шоу-бизнес
Перед смертью Юлия Началова страдала от псориаза
Армия и оружие
Россия ускорит испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон»
Россия намерена нарастить темпы проведения испытаний гиперзвуковой ракеты "Циркон" с морских носителей, сообщает ТАСС со ссылкой на информированные источники.
Театры
Домогаров со скандалом покинул МХАТ имени Горького
Космос
К Земле приближается комета Атлас
Комета под названием Атлас, которую открыли в декабре 2019 года, находится на пути к Земле и к концу мая подойдет к нашей планете на минимальное расстояние.
Общество
«Крик-предупреждение»: Навка рассказала о ситуации с коронавирусом в США
Фигуристка Татьяна Навка рассказала о подруге, которая перенесла коронавирус в Америке.
Происшествия
Дело возбудили по факту пожара с семью погибшими в Пензенской области
В Пензенской области возбуждено уголовное дело по факту пожара, в результате которого погибли семь человек.
Футбол
«Химки» приостановили тренировки из-за коронавируса
Футбольный клуб "Химки" приостановил тренировки из-за коронавируса, сообщает Twitter клуба.