Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиКрасноярский губернатор поручил ограничить выезд людей

Губернатор Красноярского края Александр Усс из-за угрозы распространения коронавируса поручил ограничить выезд людей за границы муниципальных образований за исключением неотложных случаев, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона.
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ВЦИОМ опубликовал рейтинг поправок к Конституции среди россиян

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Народная артистка СССР Инна Макарова скончалась на 94-м году жизни, сообщила "Интерфаксу" в среду дочь актрисы Наталья Бондарчук.
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Россия ускорит испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон»

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К Земле приближается комета Атлас

Комета под названием Атлас, которую открыли в декабре 2019 года, находится на пути к Земле и к концу мая подойдет к нашей планете на минимальное расстояние.
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«Крик-предупреждение»: Навка рассказала о ситуации с коронавирусом в США

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В Пензенской области возбуждено уголовное дело по факту пожара, в результате которого погибли семь человек.
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Футбольный клуб "Химки" приостановил тренировки из-за коронавируса, сообщает Twitter клуба.
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