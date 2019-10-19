Происшествия

РосбалтРосбалтВ Красноярском крае опознали 11 жертв прорыва дамбы

Ранее сообщалось, что семеро рабочих из тринадцати пропавших без вести найдены живыми. К работам на месте происшествия привлечены около 300 человек, а также шесть маломерных судов и водолазы. Дамбу на реке Сейба прорвало в ночь на 19 октября.
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На данный момент удалось опознать 11 человек из 15 погибших во время прорыва дамбы на реке Сейба в Красноярском крае

Эхо Москвы15:03

Красноярские власти заявили об отсутствии угрозы населенным пунктам из-за прорыва дамбы

ТАСС10:23

Личности 11 погибших при прорыве дамбы в Красноярском крае удалось установить

Телеканал 360°10:57

Власти Красноярского края заверили в отсутствии угрозы повышения воды

РЕН ТВ10:34

Власти заявили, что угрозы населенным пунктам от прорыва дамбы под Красноярском нет

Интерфакс10:26

Прорыв дамбы не угрожает населенным пунктам

Известия11:07

Власти оценили возможность угрозы населенным пунктам от прорыва дамбы под Красноярском

Газета.Ru12:20
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