Ранее сообщалось, что семеро рабочих из тринадцати пропавших без вести найдены живыми. К работам на месте происшествия привлечены около 300 человек, а также шесть маломерных судов и водолазы. Дамбу на реке Сейба прорвало в ночь на 19 октября.

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