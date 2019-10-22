Происшествия

RT на русскомRT на русскомВ Красноярском крае опознали 17 погибших при прорыве дамб

В Красноярском крае опознаны тела всех 17 погибших при прорыве дамб технологического водоёма золотодобывающей артели, сообщили в оперативном штабе на месте ЧС. «В течение минувших суток проведено опознание ещё двух тел погибших, всего опознано 17 человек», — цитирует представителя штаба РИА Новости.
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В Красноярском крае опознали тела 17 погибших при прорыве дамб

Опознаны тела 17 погибших при прорыве дамб в Курагинском районе Красноярского края, заявил РИА Новости представитель оперативного штаба на месте ЧС. Ранее сообщалось об опознании 15 погибших, которых нашли в субботу. О еще двух жертвах стало известно во вторник.
РИА Новости03:28

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В Красноярском крае опознали тела 17 погибших при прорыве дамб на прииске

КП - Красноярск04:07

В Красноярском крае опознали тела 15 погибших при прорыве дамбы

РЕН ТВ22 октября в 08:13

В Красноярском крае опознали всех погибших при прорыве дамбы на Сейбе

РБК03:01

Тела 17 погибших при прорыве дамбы в Красноярском крае опознаны

REGNUM03:16

После прорыва дамбы в Красноярском крае в больницах остаются 16 человек

РИА Новости01:31

Красноярский Росприроднадзор не нашел ртути в реке Сейба после прорыва дамб в Курагинском районе

Newslab.ru03:02

В Хакасии прощаются с погибшими при прорыве дамб в Красноярском крае

Говорит Москва22 октября в 02:19
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Автоматически обработано 7047 источников, обновлено в 04:23, Вашингтон
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Президенты Германии и Украины обсудили ситуацию в Донбассе

«Достижение мира в Донбассе и завершение кровопролития является безусловным приоритетом для меня и моей команды», — заверил Штайнмайера Зеленский.
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В Китае назвали фактор, сдерживающий США от нападения на Россию

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Армия и оружие

Путин рассказал о военно-техническом сотрудничестве с Африкой

Президент РФ Владимир Путин в ходе саммита «Россия — Африка» в Сочи рассказал о сотрудничестве России со странами Африки в области вооружений и военной техники, передаёт корреспондент RNS.
Rambler News Service 04:16
Экономика

Госдума одобрила в первом чтении проект бюджета на 2020–2022 годы

Госдума приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2020-й и плановый период 2021–2022 годов.
РБК вчера в 06:15
Транспорт

Сбой в движении поездов произошел на серой ветке метро

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Главный тренер «Интера» Антонио Конте подвел итоги встречи с дортмундской «Боруссией» в рамках 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Матч ТВ 03:32
Хоккей

Форвард «Ак Барса» Ткачев выписан из больницы после обследования

Форвард казанского "Ак Барса" Владимир Ткачев выписан из медицинского учреждения. Об этом сообщает пресс-служба татарского клуба.
Газета.Ru 03:42
Армия и оружие

На Украине признали бесполезность своих бронекатеров

Малые артиллерийские бронекатера украинского производства "Гюрза-М" обладают неудовлетворительными боевыми характеристиками, в связи с чем их применение ограничено Азовским морем и реками.
РИА Новости 22 октября в 18:18
Происшествия

В Британии нашли грузовик с 39 трупами

МонаВиста вчера в 10:39
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Квят стал 10-м на Гран-при Японии после дисквалификации Renault

Российский пилот команды "Формулы-1" Toro Rosso Даниил Квят переместился с 12-го места на 10-е на Гран-при Японии, которое состоялось еще 13 октября на трассе в Сузуке.
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Происшествия

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Медведь набросился на дрессировщика во время выступления цирка в городе Олонец в Карелии, передает телеканал РЕН-ТВ.
REGNUM вчера в 21:34
Общество

На Урале уволенную из-за откровенных фото педагога вызвали на допрос

Российская газета 03:00
Наука

Ученые предложили бороться с раком с помощью кремния

Российские исследователи МГУ предложили новый метод для борьбы с раком, используя кремний.
МедиаПоток вчера в 03:44
Космос

«Роскосмос» перенес запуск корабля «Прогресс» на МКС на 1 декабря

Российский грузовой корабль «Прогресс МС-13» отправится на Международную космическую станцию (МКС) 1 декабря, сообщает 24 октября «РИА Новости» со ссылкой на национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США NASA.
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Уилан заявил, что охранник СИЗО угрожал ему пистолетом

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Зеленскую обвинили в неуважении к императору Японии из-за цвета платья

Пользователи соцсетей раскритиковали первую леди Украины Елену Зеленскую за на ряд, который она выбрала для участия в церемонии интронизации императора Японии Нарухито.
Политика Сегодня вчера в 03:24
Армия и оружие

Путин и Эрдоган договорились о «судьбоносных решениях»

Взгляд.ру 22 октября в 13:17
Общество

ФСБ разрешили изымать декларации об амнистии капитала

Верховный суд Российской Федерации не нашел нарушений в изъятии сотрудниками Федеральной службы безопасности (ФСБ) декларации об амнистии капитала при расследовании дела совладельца компании «Усть-Луга» Валерия Израйлита.
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Армия и оружие

США сымитировали бомбардировку Крыма

Два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США совершили тренировочный полет над Черным морем, один из которых при этом сымитировал бомбардировку Крыма.
Lenta.ru вчера в 01:39
Кино

Названы претенденты на премию «Оскар» за лучшую мужскую роль

Вечерняя Москва вчера в 22:48
Общество

Госпитализирована Елена Малышева

Госпитализирована телеведущая Елена Малышева. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.
Газета.Ru вчера в 01:54
Происшествия

Таиланд подождет: двух дебоширов задержали в аэропорту «Толмачево»

Двоим пассажирам в новосибирском аэропорту "Толмачево" отказали в перелете в Таиланд.
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Шоу-бизнес

Младшая дочь Алсу приняла участие в модном показе

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Футбол

Александр Мостовой: «Холанн? Вот игрок для „Спартака“, в „Зените“ он не заиграет»

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой, обсуждая вопрос, какой чемпионат более подходит для восходящей звезды мирового футбола форварда «Зальцбурга» Эрлинга Холанна, рекомендовал красно-белым обратить внимание на 19-летнего норвежца.
Матч ТВ 00:30
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Определены цена и дата анонса видеокарты NVIDIA GeForce GTX 1660 Super

Становится известно, что GeForce GTX 1660 Super выйдет на рынок 29 октября по рекомендованной розничной цене $229.
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Общество

В Forbes назвали самых богатых женщин в России

Самой богатой женщиной России стала Елена Батурина, пишет Forbes.
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Происшествия

Грузия доставила хакера Сумбаева к российской границе для экстрадиции

Сотрудники министерства юстиции Грузии доставили российского хакера Ярослава Сумбаева на таможенно-пропускной пункт «Ларс» для его дальнейшей экстрадиции в РФ.
REGNUM 03:58
Происшествия

СК начал проверку смерти младенца в летевшем в Хабаровск самолете

Следователи проводят проверку после смерти трехмесячного младенца на борту самолета, летевшего из Петропавловска-Камчатского в Хабаровск 9 октября.
РБК 03:46
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