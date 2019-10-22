Опознаны тела 17 погибших при прорыве дамб в Курагинском районе Красноярского края, заявил РИА Новости представитель оперативного штаба на месте ЧС. Ранее сообщалось об опознании 15 погибших, которых нашли в субботу. О еще двух жертвах стало известно во вторник.

с чего всё началось

В Красноярском крае опознаны тела всех 17 погибших при прорыве дамб технологического водоёма золотодобывающей артели, сообщили в оперативном штабе на месте ЧС. «В течение минувших суток проведено опознание ещё двух тел погибших, всего опознано 17 человек», — цитирует представителя штаба РИА Новости.

В Красноярском крае опознали 17 погибших при прорыве дамб

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