Происшествия
RT на русскомВ Красноярском крае опознали 17 погибших при прорыве дамб
В Красноярском крае опознаны тела всех 17 погибших при прорыве дамб технологического водоёма золотодобывающей артели, сообщили в оперативном штабе на месте ЧС. «В течение минувших суток проведено опознание ещё двух тел погибших, всего опознано 17 человек», — цитирует представителя штаба РИА Новости.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Опознаны тела 17 погибших при прорыве дамб в Курагинском районе Красноярского края, заявил РИА Новости представитель оперативного штаба на месте ЧС. Ранее сообщалось об опознании 15 погибших, которых нашли в субботу. О еще двух жертвах стало известно во вторник.РИА Новости03:28
Подробнее о событии
Показать все источники
В Хакасии прощаются с погибшими при прорыве дамб в Красноярском крае
Говорит Москва22 октября в 02:19
Автоматически обработано 7047 источников, обновлено в 04:23, Вашингтон
Футбол
«Зенит» уступил «РБ Лейпциг» в Лиге чемпионов
23 октября в рамках 3-го тура групповой стадии Лиги чемпионов сезона 2019/20 между командами «Ред Булл Лейпциг» и «Зенит» был разыгран матч в городе Лейпциг (Германия) на стадионе «Ред Булл Арена».
Политика
Президенты Германии и Украины обсудили ситуацию в Донбассе
«Достижение мира в Донбассе и завершение кровопролития является безусловным приоритетом для меня и моей команды», — заверил Штайнмайера Зеленский.
Армия и оружие
Путин рассказал о военно-техническом сотрудничестве с Африкой
Президент РФ Владимир Путин в ходе саммита «Россия — Африка» в Сочи рассказал о сотрудничестве России со странами Африки в области вооружений и военной техники, передаёт корреспондент RNS.
Экономика
Госдума одобрила в первом чтении проект бюджета на 2020–2022 годы
Госдума приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2020-й и плановый период 2021–2022 годов.
Футбол
Антонио Конте: «„Боруссия“ поменяла план игры из-за страха перед нами»
Главный тренер «Интера» Антонио Конте подвел итоги встречи с дортмундской «Боруссией» в рамках 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Хоккей
Форвард «Ак Барса» Ткачев выписан из больницы после обследования
Форвард казанского "Ак Барса" Владимир Ткачев выписан из медицинского учреждения. Об этом сообщает пресс-служба татарского клуба.
Армия и оружие
На Украине признали бесполезность своих бронекатеров
Малые артиллерийские бронекатера украинского производства "Гюрза-М" обладают неудовлетворительными боевыми характеристиками, в связи с чем их применение ограничено Азовским морем и реками.
Происшествия
В Британии нашли грузовик с 39 трупами
Автоспорт
Квят стал 10-м на Гран-при Японии после дисквалификации Renault
Российский пилот команды "Формулы-1" Toro Rosso Даниил Квят переместился с 12-го места на 10-е на Гран-при Японии, которое состоялось еще 13 октября на трассе в Сузуке.
Политика
AP: Зеленский три часа думал, что делать с требованиями Трампа
Президент Украины Владимир Зеленский еще до инаугурации был вынужден собрать совещание, на котором три часа обсуждал, что делать с давлением со стороны американского лидера Дональда Трампа, который настаивал на расследовании в отношении бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына Хантера, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на источники.
Происшествия
Медведь напал на дрессировщика в цирке в Карелии
Медведь набросился на дрессировщика во время выступления цирка в городе Олонец в Карелии, передает телеканал РЕН-ТВ.
Общество
На Урале уволенную из-за откровенных фото педагога вызвали на допрос
Наука
Ученые предложили бороться с раком с помощью кремния
Российские исследователи МГУ предложили новый метод для борьбы с раком, используя кремний.
Космос
«Роскосмос» перенес запуск корабля «Прогресс» на МКС на 1 декабря
Российский грузовой корабль «Прогресс МС-13» отправится на Международную космическую станцию (МКС) 1 декабря, сообщает 24 октября «РИА Новости» со ссылкой на национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США NASA.
Общество
Уилан заявил, что охранник СИЗО угрожал ему пистолетом
ФСИН ответила на жалобу Уилана об угрозе пистолетом, заявив, что сотрудники СИЗО не могли угрожать ему этим оружием.
Общество
Зеленскую обвинили в неуважении к императору Японии из-за цвета платья
Пользователи соцсетей раскритиковали первую леди Украины Елену Зеленскую за на ряд, который она выбрала для участия в церемонии интронизации императора Японии Нарухито.
Армия и оружие
Путин и Эрдоган договорились о «судьбоносных решениях»
Общество
ФСБ разрешили изымать декларации об амнистии капитала
Верховный суд Российской Федерации не нашел нарушений в изъятии сотрудниками Федеральной службы безопасности (ФСБ) декларации об амнистии капитала при расследовании дела совладельца компании «Усть-Луга» Валерия Израйлита.
Армия и оружие
США сымитировали бомбардировку Крыма
Два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США совершили тренировочный полет над Черным морем, один из которых при этом сымитировал бомбардировку Крыма.
Кино
Названы претенденты на премию «Оскар» за лучшую мужскую роль
Общество
Госпитализирована Елена Малышева
Госпитализирована телеведущая Елена Малышева. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.
Происшествия
Таиланд подождет: двух дебоширов задержали в аэропорту «Толмачево»
Двоим пассажирам в новосибирском аэропорту "Толмачево" отказали в перелете в Таиланд.
Шоу-бизнес
Младшая дочь Алсу приняла участие в модном показе
Дочь модельера Валентина Юдашкина представила новую коллекцию детской одежды Yudashkin Kids.
Футбол
Александр Мостовой: «Холанн? Вот игрок для „Спартака“, в „Зените“ он не заиграет»
Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой, обсуждая вопрос, какой чемпионат более подходит для восходящей звезды мирового футбола форварда «Зальцбурга» Эрлинга Холанна, рекомендовал красно-белым обратить внимание на 19-летнего норвежца.
Гаджеты
Определены цена и дата анонса видеокарты NVIDIA GeForce GTX 1660 Super
Становится известно, что GeForce GTX 1660 Super выйдет на рынок 29 октября по рекомендованной розничной цене $229.
Общество
В Forbes назвали самых богатых женщин в России
Самой богатой женщиной России стала Елена Батурина, пишет Forbes.
Происшествия
Грузия доставила хакера Сумбаева к российской границе для экстрадиции
Сотрудники министерства юстиции Грузии доставили российского хакера Ярослава Сумбаева на таможенно-пропускной пункт «Ларс» для его дальнейшей экстрадиции в РФ.
Происшествия
СК начал проверку смерти младенца в летевшем в Хабаровск самолете
Следователи проводят проверку после смерти трехмесячного младенца на борту самолета, летевшего из Петропавловска-Камчатского в Хабаровск 9 октября.