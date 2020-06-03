Коронавирус
Российская газетаВ Красноярском крае отменят режим цифровых пропусков
Власти Красноярского края приступают к первому этапу ослабления ограничений, введенных на территории региона в связи с распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба региональной администрации.
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Красноярские организации обязали нанести разметку для дистанции между гражданами
Городские новости. Красноярск21:33
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Происшествия
На акции против полицейского насилия в Москве начались задержания
Эхо Москвы вчера в 12:31
Армия и оружие
Военные Украины на Донбассе столкнулись в бою с «Правым сектором»
Конфликт происходил в ночь с 1 на 2 июня. В результате боестолкновения один военный был убит, двое других получили ранения.
ИнфоСМИ 06:19
Общество
Путин объявил ЧС федерального уровня после разлива топлива в Норильске
Президент Владимир Путин объявил режим чрезвычайной ситуации в Норильске после разлива дизельного топлива в реку Амбарная.
РИА Новости 10:50
Гаджеты
Акция: Xiaomi предлагает купить два крутых смартфона по цене одного
Сегодня, 4 июня, в России начался сбор предварительных заказов на флагманский смартфон Xiaomi Mi 10, который был представлен на отечественном рынке на прошлой неделе.
Dgl.ru 21:27
Происшествия
Полиция оттеснила протестующих в Вашингтоне от Белого дома
РИА Новости 20:48
Киберспорт
Total War: Troy бесплатно раздадут в Epic Games Store
Японский разработчик игр SEGA представил новый трейлер к стратегии Total War: Troy, в котором поделился с поклонниками серии сюжетными деталями и датой выхода вдохновленной гомеровской «Илиадой» игры.
NewInform вчера в 12:39
Путешествия
Россияне не хотят ехать в Сочи из-за новых правил
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Сочи готовятся к открытию более 30 санаториев.
Gazeta.SPb 14:50
Общество
Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих
Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
РИА Новости вчера в 16:30
Экономика
Правительство ослабит валютный контроль на фоне пандемии
Нужно полностью отказаться от тотального валютного контроля и контролировать только сомнительные операции в рамках законодательства о противодействии отмыванию средств, как в странах ОЭСР, уверена эксперт.
РБК 01:00
Политика
Лукашенко отправил в отставку кабинет министров Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправил в отставку действующий состав правительства, передает информационное агентство "БелТА".
Газета.Ru 17:02
Общество
Свыше половины торговых сетей в России могут закрыть часть магазинов
Свыше половины торговых сетей в России закроют часть своих магазинов в 2020 году из-за вызванного пандемией коронавируса кризиса.
Газета.Ru 02:36
Происшествия
Россиянка умерла после пластической операции в частной клинике
Следствие возбудило уголовное дело по факту смерти россиянки после пластической операции в частной клинике.
Lenta.ru 15:54
Экономика
ЕЭК снова ввела пошлину на продукцию «Интерпайпа»
ЕЭК снова ввела пошлину на продукцию «Интерпайпа» Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) вернула антидемпинговую пошлину в 34,22% на железнодорожные колеса украинского «Интерпайпа».
Коммерсантъ вчера в 09:29
Армия и оружие
Появилось видео применения бетонобойной штурмовой бомбы
В Сети была опубликована видеозапись сброса истребителем-бомбардировщиком Су-34 штурмовой бетонобойной бомбы БетАБ-500 ШП.
Военное дело 02:49
Космос
О запуске Crew Dragon. Русский ад от Илона Маска
Наша встреча связана с событием, за которым следили миллионы людей, – запуск в США частного космического корабля Crew Dragon.
Аргументы недели вчера в 12:22
Спорт
Россиянин Дубов стал победителем шахматного онлайн-супертурнира
Интерфакс-Спорт 12:51
Политика
США готовят новые санкции против «Северного потока-2»
Группа сенаторов США намерена представить законопроект по расширению санкций против газопровода "Северный поток-2".
Вести.Ru 15:39
Политика
Дату голосования по внесению поправок в Конституцию назначили на 1 июля
Абсолютное большинство россиян считают важным внести в Конституцию поправки об обеспечении государством доступности и качества медицинского обслуживания, признании детей приоритетом государственной политики, оказания адресной социальной поддержки, индексации пенсий, пособий и выплат.
Правительство Кировской области 11:05
Космос
В корабле Маска использовали российские детали
РИА Новости 18:03
Авто
Volvo Trucks поставила «Траско» 20 седельных тягачей
Компания Volvo Trucks объявила о поставке двадцати седельных тягачей Volvo FH транспортно-логистической компании «Траско».
Движок вчера в 09:04
Гаджеты
Представлен список iPhone, которые получат iOS 14
Новая версия платформы iOS 14, которую представят этой осенью, будет доступна даже для устройств, выпущенных 5 лет назад, включая iPhone 6s.
Piter.tv 01:51
Здоровье
На Украине карантин могут продлить после 22 июня — Ляшко
Киев, 2 июня 2020, 15:50 — REGNUM Карантин на Украине могут продлить после 22 июня, заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко 2 июня в эфире телеканала «Украина 24».
REGNUM вчера в 08:50
Политика
Россия направила ноту США из-за неоказания помощи летчику Ярошенко
Посольство России в США направило ноту в Госдепартамент с требованием оказать медицинскую помощь летчику Константину Ярошенко, который отбывает наказание в тюрьме штата Коннектикут.
РБК 22:45
Общество
Анна Шафран отказалась называть свое увольнение повышением
Ранее Владимир Соловьев заявил, что увольнение Шафран из ток-шоу "Полный контакт" на радио "Вести FM" следует рассматривать в качестве "повышения".
Газета.Ru 11:38
Здоровье
Какие продукты помогут в борьбе со стрессом
Врач-эндокринолог Наталья Пузырёва рассказала, употребление каких продуктов может помочь в борьбе со стрессом.
Пермь открытая 10:36
Армия и оружие
Россия определила четыре случая применения ядерного оружия
При необходимости президент России может проинформировать военно-политическое руководство других стран и международные организации о готовности применить ядерное оружие, о решении его использовать или о факте его применения.
РБК вчера в 10:11
Политика
Польша строит канал к Балтийскому морю в обход России
Профиль вчера в 04:28
Общество
Россияне стали чаще покупать водку в большой таре
Россияне во время самоизоляции нарастили покупку алкоголя в большой таре, выяснила исследовательская компания Nielsen (ее данные учитывают продажи в городах с населением от 10 000 человек).
Ведомости 17:14
Происшествия
Утопившая своих детей жительница Камчатки получила 15 лет колонии
"Суд приговорил виновную к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.
Российская газета 21:29