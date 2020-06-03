Власти Красноярского края приступают к первому этапу ослабления ограничений, введенных на территории региона в связи с распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба региональной администрации.

Гаджеты Акция: Xiaomi предлагает купить два крутых смартфона по цене одного Сегодня, 4 июня, в России начался сбор предварительных заказов на флагманский смартфон Xiaomi Mi 10, который был представлен на отечественном рынке на прошлой неделе. 2

Киберспорт Total War: Troy бесплатно раздадут в Epic Games Store Японский разработчик игр SEGA представил новый трейлер к стратегии Total War: Troy, в котором поделился с поклонниками серии сюжетными деталями и датой выхода вдохновленной гомеровской «Илиадой» игры. 13

Общество Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров. 2,1K

Экономика Правительство ослабит валютный контроль на фоне пандемии Нужно полностью отказаться от тотального валютного контроля и контролировать только сомнительные операции в рамках законодательства о противодействии отмыванию средств, как в странах ОЭСР, уверена эксперт. 10

Экономика ЕЭК снова ввела пошлину на продукцию «Интерпайпа» ЕЭК снова ввела пошлину на продукцию «Интерпайпа» Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) вернула антидемпинговую пошлину в 34,22% на железнодорожные колеса украинского «Интерпайпа».

Космос О запуске Crew Dragon. Русский ад от Илона Маска Наша встреча связана с событием, за которым следили миллионы людей, – запуск в США частного космического корабля Crew Dragon.

Политика Дату голосования по внесению поправок в Конституцию назначили на 1 июля Абсолютное большинство россиян считают важным внести в Конституцию поправки об обеспечении государством доступности и качества медицинского обслуживания, признании детей приоритетом государственной политики, оказания адресной социальной поддержки, индексации пенсий, пособий и выплат.

Авто Volvo Trucks поставила «Траско» 20 седельных тягачей Компания Volvo Trucks объявила о поставке двадцати седельных тягачей Volvo FH транспортно-логистической компании «Траско».

Гаджеты Представлен список iPhone, которые получат iOS 14 Новая версия платформы iOS 14, которую представят этой осенью, будет доступна даже для устройств, выпущенных 5 лет назад, включая iPhone 6s. 8

Здоровье На Украине карантин могут продлить после 22 июня — Ляшко Киев, 2 июня 2020, 15:50 — REGNUM Карантин на Украине могут продлить после 22 июня, заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко 2 июня в эфире телеканала «Украина 24».

Политика Россия направила ноту США из-за неоказания помощи летчику Ярошенко Посольство России в США направило ноту в Госдепартамент с требованием оказать медицинскую помощь летчику Константину Ярошенко, который отбывает наказание в тюрьме штата Коннектикут.

Общество Анна Шафран отказалась называть свое увольнение повышением Ранее Владимир Соловьев заявил, что увольнение Шафран из ток-шоу "Полный контакт" на радио "Вести FM" следует рассматривать в качестве "повышения". 413

Армия и оружие Россия определила четыре случая применения ядерного оружия При необходимости президент России может проинформировать военно-политическое руководство других стран и международные организации о готовности применить ядерное оружие, о решении его использовать или о факте его применения. 1,9K

Общество Россияне стали чаще покупать водку в большой таре Россияне во время самоизоляции нарастили покупку алкоголя в большой таре, выяснила исследовательская компания Nielsen (ее данные учитывают продажи в городах с населением от 10 000 человек). 36