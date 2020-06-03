Коронавирус
Российская газетаВ Красноярском крае отменят режим цифровых пропусков
Власти Красноярского края приступают к первому этапу ослабления ограничений, введенных на территории региона в связи с распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба региональной администрации.
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Красноярские организации обязали нанести разметку для дистанции между гражданами
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Имидж США «рушится на глазах», пишет польское СМИ
Имидж США "рушится на глазах" из-за беспорядков в этой стране, пишет одно из крупнейших польских изданий Rzeczpospolita.
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Ракета-носитель Falcon 9 успешно стартовала с мыса Канаверал в четверг, 4 марта, с группой спутников Starlink.
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Порье предположил, каким может получиться бой Нурмагомедова и Гэтжи
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Актер из рекламы за поправки в Конституцию решил голосовать против
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Публикуем бюллетень для голосования по поправкам к Конституции
Как сообщает ТАСС, Центральная избирательная комиссия согласовала общий вид бюллетеня для проведения всероссийского голосования о внесении поправок в Конституцию РФ.
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