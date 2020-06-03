Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаВ Красноярском крае отменят режим цифровых пропусков

Власти Красноярского края приступают к первому этапу ослабления ограничений, введенных на территории региона в связи с распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба региональной администрации.
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Ателье, химчисткам, СТО и непродовольственным магазинам разрешили работать. Публикуем список требований

НГС24вчера в 21:11

Красноярские организации обязали нанести разметку для дистанции между гражданами

Городские новости. Красноярсквчера в 21:33

Красноярский край переходит к первому этапу послабления ограничений

ИА Пресс-Лайнвчера в 13:09

В Красноярском крае стартует первый этап смягчения ограничительных мер

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В крае отменили цифровые пропуска и разрешили работать ателье и магазинам

Московский Комсомолецвчера в 13:21

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ТАССвчера в 14:07

В Красноярском крае снимают часть коронавирусных ограничений

ДЕЛА.ruвчера в 13:44
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Общество

В Омской области выявили ещё 58 новых случаев коронавируса

За последние сутки в Омской области обнаружили 58 новых случаев коронавируса.
АиФ Омск вчера в 23:17
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Группа «Тинькофф» нашла офис под новую штаб-квартиру.
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Общество

Три региона Сибири рискуют провалить голосование по Конституции

Три региона Сибири рискуют провалить голосование по Конституции Темпы заболеваемости коронавирусом в ряде российских регионов на протяжении нескольких дней бьют рекорды.
Tomsk.Ru вчера в 20:53
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Авто

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Rusargument вчера в 05:52
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Общество

Путин возмутился после доклада губернатора Красноярского края

Владимир Путин жёстко отреагировал на доклад губернатора Красноярского края Аександра Усса.
ИА Запад24 вчера в 10:05
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Здоровье

Омская область вошла в топ-5 регионов, где много больных коронавирусом

В Омской области на 3 июня коронавирус выявлен у 1482 человек.
РИА ОмскИнформ вчера в 05:54
Политика

Трое южноуральских депутатов подписали письмо против поправок в Конституцию

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Лондон: полиция на коленях и отступает под натиском толпы

Rusvesna.su 01:25
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Каблуков может стать частью обмена «Металлурга» с «Авангардом»

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Общество

Собянин пообещал уничтожить данные системы цифровых пропусков

Глава Минкомсвязи Максут Шадаев в конце мая обещал, что ведомство также уничтожит данные, которые были получены при работе приложения ведомства для выдачи цифровых пропусков.
РБК 01:01
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Хоккей

«Ак Барс» занял третье место в рейтинге лучших хоккейных клубов Европы

Казанский хоккейный клуб «Ак Барс» занял третье место в рейтинге лучших клубов Европы. Об этом сообщает хоккейный портал HockeyArchives.
Татар-информ вчера в 08:50
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Авто

Составлен рейтинг автомобилей с самыми ненадежными моторами

Тарантас Ньюс 31 мая в 23:39
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Авто

Российский рынок подержанных машин возвращает свои позиции

Средняя цена подержанных машин в мае 2020 года по сравнению с апрелем текущего года выросла незначительно — всего на 1,4%.
Автоновости дня 02 июня в 02:55
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Общество

МЧС проверит системы оповещения с сиренами впервые по всей России

Правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности под руководством главы МЧС Евгения Зиничева решила провести в октябре этого года по всей России проверки готовности систем оповещения.
Коммерсантъ вчера в 06:04
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Происшествия

В Новосибирской области скончались ещё две пациентки с коронавирусом

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Интерфакс вчера в 11:00
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Политика

Имидж США «рушится на глазах», пишет польское СМИ

Имидж США "рушится на глазах" из-за беспорядков в этой стране, пишет одно из крупнейших польских изданий Rzeczpospolita.
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Космос

SpaceX запустила ракету Falcon 9 с группой спутников Starlink

Ракета-носитель Falcon 9 успешно стартовала с мыса Канаверал в четверг, 4 марта, с группой спутников Starlink.
Известия 01:14
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Единоборства

Порье предположил, каким может получиться бой Нурмагомедова и Гэтжи

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Общество

В РФ начнут выдавать новые автомобильные номера

ГИБДД сможет выдавать номера с трехзначными кодами регионов, которые начинаются с цифр 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9. До этого такой код начинался с 1 или 7.
РЕН ТВ 02 июня в 07:27
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Общество

Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих

Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
РИА Новости 02 июня в 16:30
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Общество

Актер из рекламы за поправки в Конституцию решил голосовать против

Что касается участия в съемках ролика, то Александр Филимоненко заявил, что его просто использовали и он вообще не знал, с какой целью снималось видео.
Новые Известия 02 июня в 15:21
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Происшествия

Автобус с вахтовиками перевернулся в ХМАО

ТАСС 00:06
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Политика

ЦИК обсудит тему электронного голосования по поправкам к Конституции

Порядок дистанционного электронного голосования по поправкам в Конституцию РФ будет рассмотрен Центризбиркомом России на заседании 4 июня.
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Общество

Мишустин поручил проанализировать указы по коронавирусу в Москве

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минюсту, Минздраву и Роспотребнадзору изучить применение нормативных актов, принятых московскими властями для борьбы с COVID-19.
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Общество

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Ранее Владимир Соловьев заявил, что увольнение Шафран из ток-шоу "Полный контакт" на радио "Вести FM" следует рассматривать в качестве "повышения".
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Во время эфира на телеканале Украина 24 украинский журналист Дмитрий Гордон рассказал о своем владении «профессиональными приемами», которые, по его словам, действуют на интервьюируемых как гипноз. ⠀ Гордон отметил, им много раз было сказано о том, что хорошее интервью само по себе как бы является гипнозом.
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Политика

Публикуем бюллетень для голосования по поправкам к Конституции

Как сообщает ТАСС, Центральная избирательная комиссия согласовала общий вид бюллетеня для проведения всероссийского голосования о внесении поправок в Конституцию РФ.
Калужские новости 02 июня в 06:52
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