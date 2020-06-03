Коронавирус
Российская газетаВ Красноярском крае отменят режим цифровых пропусков
Власти Красноярского края приступают к первому этапу ослабления ограничений, введенных на территории региона в связи с распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба региональной администрации.
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Красноярские организации обязали нанести разметку для дистанции между гражданами
Городские новости. Красноярсквчера в 21:33
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Космос
SpaceX запустила ракету Falcon 9 с группой интернет-спутников Starlink
Российская газета вчера в 22:14
Шоу-бизнес
Муж Полины Гагариной после расставания решил запеть
Обо всем муж певицы Полины Гагариной, фотограф Дмитрий Исхаков, рассказал в своем Instagram-аккаунте.
Gazeta.SPb вчера в 18:15
Космос
На Солнце зафиксирована мощная вспышка
МордовМедиа 01 июня в 14:09
Политика
Депутат Госдумы попросил генпрокурора вмешаться в дело шамана из Якутска
Депутат Госдумы от Якутии Федор Тумусов («Справедливая Россия») попросил генпрокурора России Игоря Краснова вмешаться в дело шамана Александра Габышева, который пытался добраться до Москвы, чтобы «изгнать Путина».
РБК вчера в 23:26
Общество
Площадь загрязнения в Норильске составила 180 тысяч квадратных метров
Площадь загрязнения в Норильске после разлива дизельного топлива на ТЭЦ-3 составила 180 тыс. кв. метров, сообщает прокуратура Красноярского края.
RT на русском вчера в 23:59
Экономика
Названы три сценария безработицы в России
Экономисты назвали три возможные сценария роста безработицы в России из-за пандемии коронавируса.
Lenta.ru вчера в 18:23
Наука
Коронавирус может размножаться в клетках сердца
Как стало известно, попадая в клетки сердца и размножаясь там, вирус вызывает сбои в сердцебиении.
Газета DAILY вчера в 02:54
Путешествия
Туристы стали отказываться от отдыха в Сочи из-за новых правил
Вчера в Москве пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина рассказала, что многие туристы уже отказались от посещения сочинских отелей и санаториев.
Cod23.ru вчера в 01:12
Политика
США готовят новые санкции против «Северного потока-2»
Группа сенаторов США намерена представить законопроект по расширению санкций против газопровода "Северный поток-2".
Вести.Ru вчера в 15:39
Общество
В России могут ввести новый штраф для водителей в 50 тысяч рублей
Если автомобилист, подозреваемый в употреблении алкоголя, отказывается от прохождения теста, его по-прежнему будут штрафовать на 30 тысяч рублей и лишать прав на 1,5-2 года.
RuNews24.ru 02 июня в 23:50
Общество
Бизнес решили не штрафовать за нарушение требований Роспотребнадзора
"Штрафовать представителей бизнеса не планируется", - добавили в правительстве.
Газета.Ru вчера в 04:47
Происшествия
Полицейские опросили более 300 бомжей для раскрытия убийства в Чите
Помимо проведённой генотипоскопической экспертизы, стражам порядка пришлось допросить более 300 бомжей для установления причастности мужчины к преступлению.
Zabnews.ru вчера в 22:42
Политика
В Верховной раде заявили о неприемлемости условий МВФ
Ранее Еврокомиссия одобрила Украине кредит на €500 млн. Перед одобрением этого транша Киеву поставили 12 условий.
Известия вчера в 23:53
Космос
В корабле Маска использовали российские детали
В воскресенье пилотируемый корабль Crew Dragon с астронавтами НАСА Дугласом Херли и Робертом Бенкеном причалил к МКС.
РИА Новости вчера в 18:03
Армия и оружие
Сирия получила вторую партию российских МиГ-29
Сирийская армия получила вторую партию усовершенствованных истребителей МиГ-29 из России, сообщили в российском посольстве в Сирии.
Коммерсантъ вчера в 19:19
Общество
В полиции Хьюстона нашли «русского агента»
Экс-футболист сборной России рассказал, чем полиция в США лучше российской Во многих городах массовые акции сопровождаются поджогами и мародёрством.
Национальная служба новостей вчера в 08:38
Политика
Почти 200 муниципальных депутатов подписали обращение против поправок в Конституцию
192 муниципальных депутатов из 26 регионов России подписали открытое письмо против поправок в Конституцию.
Дождь вчера в 11:57
Культура
Иван Дорн выпустил клип в стиле видеоигры на песню Wasted
В среду, 3 июня, стало известно о том, что Иван Дорн выпустил клип в стиле видеоигры на песню Wasted .
Piter.tv вчера в 06:10
Общество
Пляжи на Юге России могут начать работу в течение двух недель
Общественные и приотельные пляжи на Юге России могут начать открываться в течение ближайших двух недель.
ТАСС вчера в 07:26
Здоровье
В Бурятии за сутки выявили 46 случаев заражения коронавирусом
Evo-rus.com вчера в 01:43
Игры
Sega анонсировала миниатюрную консоль Game Gear Micro
Консоль с миниатюрным корпусом Game Gear Micro выпустила японская компания Sega в честь 60-летия.
NewInform вчера в 04:14
Общество
Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих
Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
РИА Новости 02 июня в 16:30
Здоровье
Коронавирус: как изобретают вакцину и лекарство
Российские учёные на днях отчитались об успехах в обоих направлениях.
News.ru вчера в 16:17
Происшествия
МВД попросило установить надзор за Варварой Карауловой
Полиция просит установить административный надзор за бывшей студенткой МГУ Варварой Карауловой, осужденной за попытку вступить в террористическую группировку "Исламское государство"*, сообщил РИА Новости ее адвокат Сергей Бадамшин.
РИА Новости 02 июня в 11:20
Происшествия
В Красноярске обнаружили автомобиль напавших на инкассаторов
В управления МВД по региону заявили, что сотрудниками полиции был обнаружен автомобиль ВАЗ-2106, в котором передвигались злоумышленники, совершившие нападение на инкассаторов.
Газета.Ru вчера в 23:46
Шоу-бизнес
Юлия Барановская переехала с детьми в свой новый дом
В 2017 году телеведущая приобрела свои первые аппартаменты. А теперь Юлия с тремя детьми переехала в большой новый дом.
Paparazzi.ru 02 июня в 08:00
Общество
МЧС проверит системы оповещения с сиренами впервые по всей России
Правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности под руководством главы МЧС Евгения Зиничева решила провести в октябре этого года по всей России проверки готовности систем оповещения.
Коммерсантъ вчера в 06:04
Политика
Трамп объяснил, почему уволил главу Пентагона в 2018 году
Вашингтон, 4 июня 2020, 06:25 — REGNUM Бывший глава Пентагона Джеймс Мэттис — самый переоцененный генерал в мире, объяснил 3 июня президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter.
REGNUM вчера в 23:25
Космос
Форму и ускорение Оумуамуа объяснили водородным льдом в его составе
N+1 01 июня в 13:18
Политика
Лукашенко отправил в отставку кабинет министров Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправил в отставку действующий состав правительства, передает информационное агентство "БелТА".
Газета.Ru вчера в 17:02