Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаВ Красноярском крае отменят режим цифровых пропусков

Власти Красноярского края приступают к первому этапу ослабления ограничений, введенных на территории региона в связи с распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба региональной администрации.
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Ателье, химчисткам, СТО и непродовольственным магазинам разрешили работать. Публикуем список требований

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Красноярские организации обязали нанести разметку для дистанции между гражданами

Городские новости. Красноярсквчера в 21:33

В Красноярском крае стартует первый этап смягчения ограничительных мер

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ДЕЛА.ruвчера в 13:44

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Проспект Миравчера в 13:30

Красноярский край переходит к первому этапу послабления ограничений

ИА Пресс-Лайнвчера в 13:09
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SpaceX запустила ракету Falcon 9 с группой интернет-спутников Starlink

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Площадь загрязнения в Норильске составила 180 тысяч квадратных метров

Площадь загрязнения в Норильске после разлива дизельного топлива на ТЭЦ-3 составила 180 тыс. кв. метров, сообщает прокуратура Красноярского края.
RT на русском вчера в 23:59
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Названы три сценария безработицы в России

Экономисты назвали три возможные сценария роста безработицы в России из-за пандемии коронавируса.
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Как стало известно, попадая в клетки сердца и размножаясь там, вирус вызывает сбои в сердцебиении.
Газета DAILY вчера в 02:54
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Путешествия

Туристы стали отказываться от отдыха в Сочи из-за новых правил

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Cod23.ru вчера в 01:12
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Политика

США готовят новые санкции против «Северного потока-2»

Группа сенаторов США намерена представить законопроект по расширению санкций против газопровода "Северный поток-2".
Вести.Ru вчера в 15:39
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Общество

В России могут ввести новый штраф для водителей в 50 тысяч рублей

Если автомобилист, подозреваемый в употреблении алкоголя, отказывается от прохождения теста, его по-прежнему будут штрафовать на 30 тысяч рублей и лишать прав на 1,5-2 года.
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Общество

Бизнес решили не штрафовать за нарушение требований Роспотребнадзора

"Штрафовать представителей бизнеса не планируется", - добавили в правительстве.
Газета.Ru вчера в 04:47
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Происшествия

Полицейские опросили более 300 бомжей для раскрытия убийства в Чите

Помимо проведённой генотипоскопической экспертизы, стражам порядка пришлось допросить более 300 бомжей для установления причастности мужчины к преступлению.
Zabnews.ru вчера в 22:42
Политика

В Верховной раде заявили о неприемлемости условий МВФ

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Космос

В корабле Маска использовали российские детали

В воскресенье пилотируемый корабль Crew Dragon с астронавтами НАСА Дугласом Херли и Робертом Бенкеном причалил к МКС.
РИА Новости вчера в 18:03
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Армия и оружие

Сирия получила вторую партию российских МиГ-29

Сирийская армия получила вторую партию усовершенствованных истребителей МиГ-29 из России, сообщили в российском посольстве в Сирии.
Коммерсантъ вчера в 19:19
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Общество

В полиции Хьюстона нашли «русского агента»

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Национальная служба новостей вчера в 08:38
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Политика

Почти 200 муниципальных депутатов подписали обращение против поправок в Конституцию

192 муниципальных депутатов из 26 регионов России подписали открытое письмо против поправок в Конституцию.
Дождь вчера в 11:57
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Культура

Иван Дорн выпустил клип в стиле видеоигры на песню Wasted

В среду, 3 июня, стало известно о том, что Иван Дорн выпустил клип в стиле видеоигры на песню Wasted .
Piter.tv вчера в 06:10
Общество

Пляжи на Юге России могут начать работу в течение двух недель

Общественные и приотельные пляжи на Юге России могут начать открываться в течение ближайших двух недель.
ТАСС вчера в 07:26
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Здоровье

В Бурятии за сутки выявили 46 случаев заражения коронавирусом

Evo-rus.com вчера в 01:43
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Игры

Sega анонсировала миниатюрную консоль Game Gear Micro

Консоль с миниатюрным корпусом Game Gear Micro выпустила японская компания Sega в честь 60-летия.
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Общество

Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих

Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
РИА Новости 02 июня в 16:30
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Здоровье

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Происшествия

МВД попросило установить надзор за Варварой Карауловой

Полиция просит установить административный надзор за бывшей студенткой МГУ Варварой Карауловой, осужденной за попытку вступить в террористическую группировку "Исламское государство"*, сообщил РИА Новости ее адвокат Сергей Бадамшин.
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Происшествия

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Общество

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Коммерсантъ вчера в 06:04
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Политика

Трамп объяснил, почему уволил главу Пентагона в 2018 году

Вашингтон, 4 июня 2020, 06:25 — REGNUM Бывший глава Пентагона Джеймс Мэттис — самый переоцененный генерал в мире, объяснил 3 июня президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter.
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Космос

Форму и ускорение Оумуамуа объяснили водородным льдом в его составе

N+1 01 июня в 13:18
Политика

Лукашенко отправил в отставку кабинет министров Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправил в отставку действующий состав правительства, передает информационное агентство "БелТА".
Газета.Ru вчера в 17:02
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