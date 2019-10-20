Происшествия
РИА НовостиВ Красноярском крае погода осложняет поиски на месте прорыва дамбы
Изменения погоды осложняют поиски на месте прорыва дамбы в Курагинском районе Красноярского края, сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС. Ранее в краевом правительстве заявляли, что необходимо ускорить работы из-за надвигающихся холодов.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 22:11, Ашберн
Политика
Британский парламент проголосовал за отсрочку Brexit
Палата общин британского парламента приняла в субботу поправку об отсрочке Brexit.
Российская газета 10:39
Космос
Впервые в истории две женщины одновременно вышли в открытый космос
Астронавты из США Кристина Кук и Джессика Меир 18 октября вышли в открытый космос с борта Международной космической станции.
Полит.ру вчера в 10:37
Энергетика
Силуанов заявил о способности России выдержать падение цен на нефть
Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов заявил, что в случая падения цен на нефть у России будут средства на выполнение обязательств благодаря золотым резервам.
РБК 21:58
Культура
Назван самый популярный сериал на Netflix
Стриминговый сервис Netflix назвал свои самые популярные сериалы. Об этом сообщает портал Deadline.
Lenta.ru 17 октября в 11:08
Музыка
Организаторы Евровидения ответили на новые украинские правила отбора
В женевской штаб-квартире Европейского вещательного союза прокомментировали новые правила Украины по отбору участников на международный песенный конкурс Евровидение, согласно которым к отбору допускаются только те артисты, которые не давали концерты на территории России с 2014 года.
News.ru 17 октября в 06:01
Кино
Патриотизм Федора Бондарчука раскрывается в его фильмах о Родине
Кинодебют Федора Бондарчука датирован 2005-м годом, когда на экраны вышел фильм "Девятая рота".
Народные новости 16:47
Шоу-бизнес
У Маргариты Симоньян и Тиграна Кеосаяна родилась дочь
Главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила об этом в своем Twitter.
Известия 10:12
Происшествия
Полиция применила резиновые пули к протестующим в Барселоне
Газета.Ru вчера в 16:43
Футбол
Дзюба оформил хет-трик в матче с «Ростовом»
Известия 14:32
Армия и оружие
СМИ рассказали об оснащении модернизированного «Адмирала Нахимова»
Оснащенный современными средствами ПВО, «Адмирал Нахимов» в своем арсенале будет иметь и гиперзвуковую противокорабельную крылатую ракету «Циркон», передает СМИ.
Коммерсантъ 21:35
Происшествия
В Москве два рок-музыканта умерли из-за передозировки наркотиками
Двое участников рок-металл группы «Zreet» умерли из-за отравления наркотиками, сообщает Telegram-канал 112.
Московский Комсомолец 08:47
Авто
Эксперты назвали три вредных привычки владельцев автомобилей
Актуальные Новости 09:00
Армия и оружие
В Анкаре заявили о планах разместить беженцев на сирийской границе
Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган хочет, чтобы правительственные войска Сирии отошли от сирийско-турецкой границы, чтобы Анкара могла разместить на этой территории беженцев, которые сейчас находятся в Турции.
РБК 20:52
Наука
Старение морских свинок удалось замедлить
Goroday.ru 17:19
Экономика
Финансирование мусорной реформы из бюджета сократится
В первую очередь правительство намерено сэкономить на реформе обращения с отходами, следует из пояснительной записки к проекту бюджета, а именно на инвестициях в строительство перерабатывающих мощностей.
Ведомости 17 октября в 17:22
Игры
Опубликованы системные требования к Need for Speed Heat
Goroday.ru 12:17
Шоу-бизнес
64-летняя Орнелла Мути продемонстрировала невероятную растяжку
Хотя Мути уверенно приближается к 65-летнему рубежу, актриса вполне может дать фору 20-летним.
Российская газета 05:38
Экономика
В России могут ввести минимальную цену на сахар
Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) рекомендовала России установить минимальную цену на сахар, сообщает 18 октября РБК со ссылкой на протокол консультаций ЕЭК.
REGNUM вчера в 04:18
Космос
NASA показало галактику, похожую на портал в другое измерение
NASA опубликовало снимок спиральной галактики NGC 4380. Она расположена в созвездии Девы и была открыта еще в марте 1826 года.
РЕН ТВ 19:58
Армия и оружие
На Украине создали способное дать отпор российской армии оружие
Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец заявил, что на Украине развивается вооружение, которое может дать мощный отпор российским войскам, якобы находящимися в Донбассе.
Газета.Ru 13:59
Происшествия
В Турции погибла девочка из России
Пятилетняя девочка из России погибла в результате несчастного случая в Турции, сообщает агентство DHA.
РИА Новости 03:59
Здоровье
Минздрав объявил список смертельно опасных прививок
Министерство здравоохранения России составило список прививок, которые могут привести к серьезным осложнениям и даже смерти пациента.
URA.Ru 17 октября в 17:54
Происшествия
Поезд с футбольными фанатами загорелся в Берлине
Произошло возгорание в поезде, который перевозил футбольных болельщиков в Берлине, передает газета "Известия".
Газета.Ru 20:00
Армия и оружие
Американцы бросили свою военную базу в Сирии
Группу российских журналистов из разных СМИ к оставленной американцами базе сопровождали спецназовцы сирийской армии, а также российская военная полиция.
Хакасия-Информ 05:38
Общество
Кейт Миддлтон и Принц Уильям посетили горы Гиндукуш в Пакистане
16 октября 15 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон посетили горы Гиндукуш в пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва, увидев своими глазами последствия глобального потепления.
REGNUM 17 октября в 01:39
Общество
Онколог сообщил о необратимых процессах в организме Заворотнюк
Известный онколог сообщил СМИ о необратимых процессах в организме актрисы Анастасии Заворотнюк, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
Evo-rus.com 12:35
Наука
Перец чили может замедлить прогрессирование рака легких
Исследователи из Рурского университета Бохума в Германии, предполагают, что природное соединение капсаицин из перца чили может представлять собой новую терапию для борьбы с метастазами у больных раком легких.
ГЛАС.RU вчера в 16:51