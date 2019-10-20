Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВ Красноярском крае погода осложняет поиски на месте прорыва дамбы

Изменения погоды осложняют поиски на месте прорыва дамбы в Курагинском районе Красноярского края, сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС. Ранее в краевом правительстве заявляли, что необходимо ускорить работы из-за надвигающихся холодов.
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На месте прорыва дамбы в Красноярском крае возобновили поисковую операцию

РБК21:55

Возобновлена поисковая операция на месте прорыва дамбы в Красноярском крае

Известия21:10

В МЧС опубликовали видео спасательной операции после прорыва дамбы в Красноярском крае

URA.Ru19:38

В Красноярском крае спасатели продолжили поисково-спасательные работы на месте прорыва дамбы на реке Сейба

КП - Красноярск21:56

МЧС: Поисковая операция на месте ЧП под Красноярском возобновлена

RT на русском20:30

В районе прорыва дамбы в Красноярском крае осмотрели две тысячи «квадратов»

РИА Новости21:56

Кинологи МЧС обследовали 2 тыс. кв. м в поисках пропавших при ЧП под Красноярском

ТАСС22:00
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Политика

Британский парламент проголосовал за отсрочку Brexit

Палата общин британского парламента приняла в субботу поправку об отсрочке Brexit.
Российская газета 10:39
Космос

Впервые в истории две женщины одновременно вышли в открытый космос

Астронавты из США Кристина Кук и Джессика Меир 18 октября вышли в открытый космос с борта Международной космической станции.
Полит.ру вчера в 10:37
Энергетика

Силуанов заявил о способности России выдержать падение цен на нефть

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов заявил, что в случая падения цен на нефть у России будут средства на выполнение обязательств благодаря золотым резервам.
РБК 21:58
Культура

Назван самый популярный сериал на Netflix

Стриминговый сервис Netflix назвал свои самые популярные сериалы. Об этом сообщает портал Deadline.
Lenta.ru 17 октября в 11:08
Музыка

Организаторы Евровидения ответили на новые украинские правила отбора

В женевской штаб-квартире Европейского вещательного союза прокомментировали новые правила Украины по отбору участников на международный песенный конкурс Евровидение, согласно которым к отбору допускаются только те артисты, которые не давали концерты на территории России с 2014 года.
News.ru 17 октября в 06:01
Кино

Патриотизм Федора Бондарчука раскрывается в его фильмах о Родине

Кинодебют Федора Бондарчука датирован 2005-м годом, когда на экраны вышел фильм "Девятая рота".
Народные новости 16:47
Происшествия

Севший в Красноярске из-за сообщения о бомбе самолет вылетел в Москву

Известия 09:17
Шоу-бизнес

У Маргариты Симоньян и Тиграна Кеосаяна родилась дочь

Главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила об этом в своем Twitter.
Известия 10:12
Общество

Побит рекорд самого долгого в истории беспосадочного авиарейса

Известия 20:36
Происшествия

Полиция применила резиновые пули к протестующим в Барселоне

Газета.Ru вчера в 16:43
Футбол

Дзюба оформил хет-трик в матче с «Ростовом»

Известия 14:32
Армия и оружие

СМИ рассказали об оснащении модернизированного «Адмирала Нахимова»

Оснащенный современными средствами ПВО, «Адмирал Нахимов» в своем арсенале будет иметь и гиперзвуковую противокорабельную крылатую ракету «Циркон», передает СМИ.
Коммерсантъ 21:35
Происшествия

В Москве два рок-музыканта умерли из-за передозировки наркотиками

Двое участников рок-металл группы «Zreet» умерли из-за отравления наркотиками, сообщает Telegram-канал 112.
Московский Комсомолец 08:47
Авто

Эксперты назвали три вредных привычки владельцев автомобилей

Актуальные Новости 09:00
Футбол

Ибрагимович не исключил возвращения в серию А зимой

Матч ТВ 08:42
Армия и оружие

В Анкаре заявили о планах разместить беженцев на сирийской границе

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган хочет, чтобы правительственные войска Сирии отошли от сирийско-турецкой границы, чтобы Анкара могла разместить на этой территории беженцев, которые сейчас находятся в Турции.
РБК 20:52
Наука

Старение морских свинок удалось замедлить

Goroday.ru 17:19
Экономика

Финансирование мусорной реформы из бюджета сократится

В первую очередь правительство намерено сэкономить на реформе обращения с отходами, следует из пояснительной записки к проекту бюджета, а именно на инвестициях в строительство перерабатывающих мощностей.
Ведомости 17 октября в 17:22
Игры

Опубликованы системные требования к Need for Speed Heat

Goroday.ru 12:17
Шоу-бизнес

64-летняя Орнелла Мути продемонстрировала невероятную растяжку

Хотя Мути уверенно приближается к 65-летнему рубежу, актриса вполне может дать фору 20-летним.
Российская газета 05:38
Экономика

В России могут ввести минимальную цену на сахар

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) рекомендовала России установить минимальную цену на сахар, сообщает 18 октября РБК со ссылкой на протокол консультаций ЕЭК.
REGNUM вчера в 04:18
Космос

NASA показало галактику, похожую на портал в другое измерение

NASA опубликовало снимок спиральной галактики NGC 4380. Она расположена в созвездии Девы и была открыта еще в марте 1826 года.
РЕН ТВ 19:58
Армия и оружие

На Украине создали способное дать отпор российской армии оружие

Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец заявил, что на Украине развивается вооружение, которое может дать мощный отпор российским войскам, якобы находящимися в Донбассе.
Газета.Ru 13:59
Происшествия

В Турции погибла девочка из России

Пятилетняя девочка из России погибла в результате несчастного случая в Турции, сообщает агентство DHA.
РИА Новости 03:59
Здоровье

Минздрав объявил список смертельно опасных прививок

Министерство здравоохранения России составило список прививок, которые могут привести к серьезным осложнениям и даже смерти пациента.
URA.Ru 17 октября в 17:54
Происшествия

Поезд с футбольными фанатами загорелся в Берлине

Произошло возгорание в поезде, который перевозил футбольных болельщиков в Берлине, передает газета "Известия".
Газета.Ru 20:00
Армия и оружие

Американцы бросили свою военную базу в Сирии

Группу российских журналистов из разных СМИ к оставленной американцами базе сопровождали спецназовцы сирийской армии, а также российская военная полиция.
Хакасия-Информ 05:38
Общество

Кейт Миддлтон и Принц Уильям посетили горы Гиндукуш в Пакистане

16 октября 15 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон посетили горы Гиндукуш в пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва, увидев своими глазами последствия глобального потепления.
REGNUM 17 октября в 01:39
Общество

Онколог сообщил о необратимых процессах в организме Заворотнюк

Известный онколог сообщил СМИ о необратимых процессах в организме актрисы Анастасии Заворотнюк, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
Evo-rus.com 12:35
Наука

Перец чили может замедлить прогрессирование рака легких

Исследователи из Рурского университета Бохума в Германии, предполагают, что природное соединение капсаицин из перца чили может представлять собой новую терапию для борьбы с метастазами у больных раком легких.
ГЛАС.RU вчера в 16:51
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