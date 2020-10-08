Балерина Анастасия Волочкова показала фото возлюбленного

Бывшая прима-балерина поделилась снимком на личной страничке в Инстаграм Анастасия Волочкова продолжает интриговать своих подписчиков, публикуя фотографии своего возлюбленного, на которых удаётся увидеть лишь отдельные части его лица или фигуры.