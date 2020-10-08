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REGNUM
REGNUM

В Красноярском крае приняли закон о налоговых льготах для инвесторов

Красноярск, 8 октября 2020, 12:14 — REGNUM Закон «О реализации отдельных положений Налогового кодекса РФ в отношении региональных инвестиционных проектов» принят 8 октября в Красноярском крае. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.В источнике
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Проспект Мира

Для крупных инвестпроектов края ввели льготный налоговый режим

Проспект Миравчера в 06:10
ТВ-Енисей

В Красноярском крае принят закон о налоговых льготах для инвесторов

ТВ-Енисейвчера в 06:05
Krasnoyarskmedia.ru

В Красноярском крае понизят налоги на прибыль от региональных инвестпроектов

Krasnoyarskmedia.ruвчера в 03:10
Городские новости. Красноярск

Депутаты Красноярского края одобрили льготное налогообложение для крупных инвестпроектов

Городские новости. Красноярсквчера в 04:45
Наш Красноярский край

Депутаты Красноярского края приняли закон о налоговых льготах для угле- и золотодобычи

Наш Красноярский крайвчера в 04:31
ДЕЛА.ru

Депутаты согласовали законопроект о РИП с поправками

ДЕЛА.ruвчера в 04:56
Красноярский рабочий

Новый закон поможет запустить ряд региональных инвестиционных проектов

Красноярский рабочийвчера в 05:09

Путин призвал прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе

«Президент России обращается с призывом прекратить боевые действия, ведущиеся в зоне нагорно-карабахского конфликта, по гуманитарным соображениям с целью обмена телами погибших и пленными», — говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой Кремля.
RT на русском19:05

Неизвестный выдал себя за Тихановскую на заседании датского парламента

Неизвестный выдавал себя за экс-кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую на онлайн-заседании комитета по внешней политике парламента Дании, сообщается на сайте законодательного органа королевства.
РИА Новостивчера в 15:36

Балерина Анастасия Волочкова показала фото возлюбленного

Бывшая прима-балерина поделилась снимком на личной страничке в Инстаграм Анастасия Волочкова продолжает интриговать своих подписчиков, публикуя фотографии своего возлюбленного, на которых удаётся увидеть лишь отдельные части его лица или фигуры.
Центральная Служба Новостейвчера в 09:25

В пробах воды на Камчатке нашли превышение концентрации трёх веществ

Ранее Генпрокуратура России сообщила, что исследования проб морской воды на Камчатке показали превышение допустимых показателей по нефтепродуктам в четыре раза, по фенолу — в 2,5 раза.
RT на русскомвчера в 08:50

В Армении ужесточен режим военного положения

Согласно тексту документа запрещается критика, "ставящая под сомнение эффективность или каким-либо образам обесценивающая действия госорганов и органов местного самоуправления, должностных лиц по обеспечению правового режима военного положения и обеспечению государственной безопасности", приводит перевод дополнений издание "Новости-Армения".
Кавказский узел19:30