В Красноярском крае приняли закон о налоговых льготах для инвесторов
Красноярск, 8 октября 2020, 12:14 — REGNUM Закон «О реализации отдельных положений Налогового кодекса РФ в отношении региональных инвестиционных проектов» принят 8 октября в Красноярском крае. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.В источнике
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