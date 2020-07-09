Власти продлили до 9 августа режим ограничений для организаций и предприятий Красноярского края, введенный из-за коронавирусной инфекции, при этом обязательной самоизоляции нет, и с пятницы заработают летние кафе, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

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Баскетбол Елевич высказался о травле Шенгелии в Грузии из-за перехода в ЦСКА Как сообщает «Чемпионат», профессиональный баскетболист, бывший главный тренер российской сборной по баскетболу Сергей Елевич высказала по поводу недавнего инцидента травли грузинского баскетболиста Торнике Шенгелии.

Политика Депутат Рады опубликовал записи разговоров якобы Порошенко и Путина Киев, 9 июля 2020, 12:45 — REGNUM Народный депутат Верховной рады Украины Андрей Деркач сегодня, 9 июля, опубликовал записи разговора, как он утверждает, экс-президента страны Петра Порошенко с президентом России Владимиром Путиным. 6

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