Коронавирус
RT на русскомВ Красноярском крае продлили режим самоизоляции до 12 июля
В Красноярском крае режим самоизоляции продлили до 12 июля. Об этом заявили в пресс-службе регионального правительства. Как пишет kp.ru, решение принял оперативный штаб после заслушивания докладов Минздрава и Роспотребнадзора.
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Происшествия
Росгвардия наказала сотрудника из-за видео про подброс наркотиков
Росгвардия наказала сотрудника после резонансного видео с угрозами подбросить москвичу наркотики, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка ведомства.
РИА Новости 05:55
Космос
Российская космическая обсерватория впервые осмотрела все небо
Российская космическая астрофизическая обсерватория "Спектр-РГ" впервые осмотрела все небо в рентгеновском диапазоне, сообщил Институт космических исследований РАН.
РИА Новости вчера в 16:15
Происшествия
Против мэра Норильска возбудили уголовное дело
Норильск, Красноярский край, 11 июня 2020, 11:11 — REGNUM В Красноярском крае возбуждено уголовное дело в отношении главы Норильска Рината Ахметчина по факту халатности при разливе нефтепродуктов.
REGNUM 04:11
Общество
Мишустин утвердил выдачу школьных аттестатов без экзаменов
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о выдаче аттестатов всем выпускникам школ 2020 года без экзаменов.
Газета.Ru 04:07
Общество
ФСБ пресекла деятельность подпольных оружейников
Российская газета 03:37
Шоу-бизнес
Дочь Кафельникова снялась обнаженной для обложки журнала
Модель Алеся Кафельникова, дочь бывшего теннисиста Евгения Кафельникова, снялась обнаженной для журнала ELLE Russia.
Lenta.ru 02:56
Общество
В Краснодарском крае с 12 июня откроются гостиницы
В Краснодарском крае с 12 июня откроются отели и гостиницы вместимостью до 50 номеров.
RT на русском 06:15
Происшествия
С погибшим в ДТП с Ефремовым водителем простились в Москве
Захаров погиб в ДТП, спровоцированном Михаилом Ефремовым. На церемонию пришли жена и сын, знакомые и коллеги мужчины.
Газета.Ru 04:26
Общество
Роспотребнадзор подготовил рекомендации по возобновлению работы музеев
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по возобновлению работы музеев в условиях пандемии COVID-19.
Аргументы и Факты 04:49
Общество
Кого коснется индексация пенсии с 1 июля
Система пенсионного обеспечения в России претерпит изменения с 1 июля, сообщает ToDay News Ufa.
ToDay News Ufa 04:04
Политика
Республиканцы предложили ввести новые санкции против России
Республиканская партия в Палате представителей Конгресса США представила доклад, в котором рекомендуется ужесточить санкции в отношении России.
Известия вчера в 20:20
Технологии
Обновление Windows 10 доступно для широкого круга пользователей
Компания Microsoft открыла доступ к новому обновлению операционной системы Windows 10 для более широкого круга пользователей.
Деловое.ТВ вчера в 06:32
Общество
Губернатор Кубани заявил о снятии новых ограничений по карантину
В четверг на заседании регионального Оперативного штаба губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что с 12 июня на территории края отменяются "красные пропуска" для передвижения между муниципалитетами, а также еще целый ряд дейстововаших ограничений режима карантина по коронавирусу.
Российская газета 06:07
Общество
ВОЗ не может объяснить низкую смертность от COVID-19 в России
Глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан заявил, что трудно понять причину низкого уровня смертности людей с коронавирусом COVID-19 в России.
Вести.Ru вчера в 15:38
Экономика
Потанин предложил акционерам «Норникеля» не выплачивать дивиденды
Глава и крупнейший акционер «Норильского никеля» Владимир Потанин предложил партнерам по акционерному соглашению «Русалу» и Crispian отказаться от выплаты дивидендов в 2020 году, сообщает «Интерфакс».
Коммерсантъ 04:47
Происшествия
Суд арестовал директора ТЭЦ в Норильске до 21 июля
Суд в Норильске избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Павла Смирнова - директора ТЭЦ-3, где произошел разлив нефтепродуктов, до 31 июля.
Инфорос 06:15
Общество
С 13 июня непродовольственные рынки откроют на Кубани
В Краснодарском крае с 13 июня будут открыты непродовольственные рынки, расположенные на свежем воздухе.
Сайт города Армавира 06:11
Шоу-бизнес
Учеба сына в элитной школе обойдется Шепелеву в миллионы рублей
В сентябре Платон пойдет в первый класс. Шепелев серьезно подходит к вопросу воспитания сына.
ТВ Центр 03:51
Политика
На Украине предложили создать ядерные бомбы против России и Венгрии
Депутат Тернопольского горсовета от партии бывшего президента Украины Петра Порошенко «Солидарность» Тарас Билан призвал взорвать ядерные бомбы в Будапеште, Москве и Санкт-Петербурге.
RT на русском вчера в 09:37
Технологии
Инсайдеры назвали возможную стоимость PlayStation 5
Инсайдеры назвали возможную стоимость японской приставки PlayStation 5. Об этом сообщает Evo-rus.com.
Evo-rus.com 03:53
Экономика
Акционер холдинга «Адамант» займется выращиванием клубники
Из лотовой документации следует, что Голубев заплатил за "Спецпромкомпанию" 903,9 млн руб. Голубев – акционер холдинга "Адамант", одного из крупнейших владельцев коммерческой недвижимости в России.
Ведомости вчера в 16:59
Музыка
Далай-лама выпустил музыкальный альбом
Главный пацифист современности далай-лама готовит революцию в мире музыки. К своему 85-летию духовный лидер выпустит дебютный альбом.
РЕН ТВ 02:51
Политика
Румыния может признать Россию враждебной страной
Румыния впервые сочла Россию враждебным государством, обвинив ее в «агрессивном поведении».
Городовой вчера в 01:47
Армия и оружие
Военные США пытались помешать российскому патрулю в Сирии
На опубликованных кадрах виден американский военный бронеавтомобиль M1235 MRAP, который пытается помешать продвижению российского патруля.
REGNUM 00:05
Шоу-бизнес
Светлана Пермякова преобразилась после карантина
Актриса Светлана Пермякова, особенно полюбившаяся поклонникам после съемок в комедийном сериале «Интерны», преобразилась после карантина.
Невские Новости вчера в 20:20
Футбол
ЦСКА поздравил Вагнера Лава с днем рождения
Московский ЦСКА поздравил экс-игрока армейцев Вагнера Лава с 36-летием.
Газета.Ru 05:41
Происшествия
СК изучит новое видео по делу о смерти мужчины в калининградском ОВД
РИА Новости 06:19
Авто
«Автокод» назвал основные ошибки при покупке автомобиля с пробегом
Эксперт сервиса «Автокод» Александр Кульчицкий назвал четыре основных ошибки, совершаемых покупателями на вторичном рынке.
Автоновости дня вчера в 04:50
Армия и оружие
В России испытают вертолет Ка-52М «Аллигатор» с новым вооружением
В России планируется испытание модернизированного вертолета Ка-52М "Аллигатор", на котором будет установлено новое вооружение.
Российская газета 03:07