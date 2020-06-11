В Красноярском крае режим самоизоляции продлили до 12 июля. Об этом заявили в пресс-службе регионального правительства. Как пишет kp.ru, решение принял оперативный штаб после заслушивания докладов Минздрава и Роспотребнадзора.

В Красноярском крае продлили режим самоизоляции до 12 июля

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