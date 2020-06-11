Коронавирус

RT на русскомRT на русскомВ Красноярском крае продлили режим самоизоляции до 12 июля

В Красноярском крае режим самоизоляции продлили до 12 июля. Об этом заявили в пресс-службе регионального правительства. Как пишет kp.ru, решение принял оперативный штаб после заслушивания докладов Минздрава и Роспотребнадзора.
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Режим самоизоляции в Красноярском крае продлили до 12 июля

ТАСС02:22

Продление режима самоизоляции в Красноярске в 2020 году: ограничения продлены до 12 июля

КП - Красноярск02:20

Режим самоизоляции в Красноярском крае продлили до 12 июля

ТВК02:11

В Красноярском крае продлили режим самоизоляции

РИА Новости02:15

Режим самоизоляции в Красноярском крае продлили еще на месяц

Newslab.ru02:11

Ограничения в Красноярском крае продляют до 12 июля

ДЕЛА.ru02:11

Режим самоизоляции в Красноярском крае продлили до 12 июля❗

Проспект Мира02:10
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Происшествия

Росгвардия наказала сотрудника из-за видео про подброс наркотиков

Росгвардия наказала сотрудника после резонансного видео с угрозами подбросить москвичу наркотики, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка ведомства.
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Космос

Российская космическая обсерватория впервые осмотрела все небо

Российская космическая астрофизическая обсерватория "Спектр-РГ" впервые осмотрела все небо в рентгеновском диапазоне, сообщил Институт космических исследований РАН.
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Происшествия

Против мэра Норильска возбудили уголовное дело

Норильск, Красноярский край, 11 июня 2020, 11:11 — REGNUM В Красноярском крае возбуждено уголовное дело в отношении главы Норильска Рината Ахметчина по факту халатности при разливе нефтепродуктов.
REGNUM 04:11
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Общество

Мишустин утвердил выдачу школьных аттестатов без экзаменов

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о выдаче аттестатов всем выпускникам школ 2020 года без экзаменов.
Газета.Ru 04:07
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Общество

ФСБ пресекла деятельность подпольных оружейников

Российская газета 03:37
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Модель Алеся Кафельникова, дочь бывшего теннисиста Евгения Кафельникова, снялась обнаженной для журнала ELLE Russia.
Lenta.ru 02:56
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Общество

В Краснодарском крае с 12 июня откроются гостиницы

В Краснодарском крае с 12 июня откроются отели и гостиницы вместимостью до 50 номеров.
RT на русском 06:15
Происшествия

С погибшим в ДТП с Ефремовым водителем простились в Москве

Захаров погиб в ДТП, спровоцированном Михаилом Ефремовым. На церемонию пришли жена и сын, знакомые и коллеги мужчины.
Газета.Ru 04:26
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Общество

Роспотребнадзор подготовил рекомендации по возобновлению работы музеев

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по возобновлению работы музеев в условиях пандемии COVID-19.
Аргументы и Факты 04:49
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Общество

Кого коснется индексация пенсии с 1 июля

Система пенсионного обеспечения в России претерпит изменения с 1 июля, сообщает ToDay News Ufa.
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Политика

Республиканцы предложили ввести новые санкции против России

Республиканская партия в Палате представителей Конгресса США представила доклад, в котором рекомендуется ужесточить санкции в отношении России.
Известия вчера в 20:20
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Технологии

Обновление Windows 10 доступно для широкого круга пользователей

Компания Microsoft открыла доступ к новому обновлению операционной системы Windows 10 для более широкого круга пользователей.
Деловое.ТВ вчера в 06:32
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Общество

Губернатор Кубани заявил о снятии новых ограничений по карантину

В четверг на заседании регионального Оперативного штаба губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что с 12 июня на территории края отменяются "красные пропуска" для передвижения между муниципалитетами, а также еще целый ряд дейстововаших ограничений режима карантина по коронавирусу.
Российская газета 06:07
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Общество

Прокурор Ростовской области досрочно уходит в отставку

REGNUM 05:31
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Общество

ВОЗ не может объяснить низкую смертность от COVID-19 в России

Глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан заявил, что трудно понять причину низкого уровня смертности людей с коронавирусом COVID-19 в России.
Вести.Ru вчера в 15:38
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Экономика

Потанин предложил акционерам «Норникеля» не выплачивать дивиденды

Глава и крупнейший акционер «Норильского никеля» Владимир Потанин предложил партнерам по акционерному соглашению «Русалу» и Crispian отказаться от выплаты дивидендов в 2020 году, сообщает «Интерфакс».
Коммерсантъ 04:47
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Происшествия

Суд арестовал директора ТЭЦ в Норильске до 21 июля

Суд в Норильске избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Павла Смирнова - директора ТЭЦ-3, где произошел разлив нефтепродуктов, до 31 июля.
Инфорос 06:15
Общество

С 13 июня непродовольственные рынки откроют на Кубани

В Краснодарском крае с 13 июня будут открыты непродовольственные рынки, расположенные на свежем воздухе.
Сайт города Армавира 06:11
Шоу-бизнес

Учеба сына в элитной школе обойдется Шепелеву в миллионы рублей

В сентябре Платон пойдет в первый класс. Шепелев серьезно подходит к вопросу воспитания сына.
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Политика

На Украине предложили создать ядерные бомбы против России и Венгрии

Депутат Тернопольского горсовета от партии бывшего президента Украины Петра Порошенко «Солидарность» Тарас Билан призвал взорвать ядерные бомбы в Будапеште, Москве и Санкт-Петербурге.
RT на русском вчера в 09:37
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Технологии

Инсайдеры назвали возможную стоимость PlayStation 5

Инсайдеры назвали возможную стоимость японской приставки PlayStation 5. Об этом сообщает Evo-rus.com.
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Экономика

Акционер холдинга «Адамант» займется выращиванием клубники

Из лотовой документации следует, что Голубев заплатил за "Спецпромкомпанию" 903,9 млн руб. Голубев – акционер холдинга "Адамант", одного из крупнейших владельцев коммерческой недвижимости в России.
Ведомости вчера в 16:59
Музыка

Далай-лама выпустил музыкальный альбом

Главный пацифист современности далай-лама готовит революцию в мире музыки. К своему 85-летию духовный лидер выпустит дебютный альбом.
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Политика

Румыния может признать Россию враждебной страной

Румыния впервые сочла Россию враждебным государством, обвинив ее в «агрессивном поведении».
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Армия и оружие

Военные США пытались помешать российскому патрулю в Сирии

На опубликованных кадрах виден американский военный бронеавтомобиль M1235 MRAP, который пытается помешать продвижению российского патруля.
REGNUM 00:05
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Шоу-бизнес

Светлана Пермякова преобразилась после карантина

Актриса Светлана Пермякова, особенно полюбившаяся поклонникам после съемок в комедийном сериале «Интерны», преобразилась после карантина.
Невские Новости вчера в 20:20
Футбол

ЦСКА поздравил Вагнера Лава с днем рождения

Московский ЦСКА поздравил экс-игрока армейцев Вагнера Лава с 36-летием.
Газета.Ru 05:41
Происшествия

СК изучит новое видео по делу о смерти мужчины в калининградском ОВД

РИА Новости 06:19
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Авто

«Автокод» назвал основные ошибки при покупке автомобиля с пробегом

Эксперт сервиса «Автокод» Александр Кульчицкий назвал четыре основных ошибки, совершаемых покупателями на вторичном рынке.
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Армия и оружие

В России испытают вертолет Ка-52М «Аллигатор» с новым вооружением

В России планируется испытание модернизированного вертолета Ка-52М "Аллигатор", на котором будет установлено новое вооружение.
Российская газета 03:07
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