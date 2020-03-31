Коронавирус
РИА НовостиВ Красноярском крае с апреля введут режим самоизоляции
Власти Красноярского края вводят режим полной самоизоляции с 1 апреля, сообщили журналистам в пресс-службе правительства региона.
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Общество
В России изменили порядок техосмотра автомобилей
В России с 1 марта будущего года автомобили младше четырех лет будут освобождены от необходимости прохождения техосмотра - соответствующий закон приняла Госдума.
Политика
Самолет ВКС России с медицинским оборудованием вылетел в США
Российский военный самолет вылетел с подмосковного аэродрома "Чкаловский" в США, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Минобороны России.
Здоровье
Украина решила бороться с коронавирусом по модели Японии
Чиновник заявил, что Украина будет ориентироваться на Японию, добавив, что введенный с большим запасом времени карантин должен позволить растягивать во времени количество больных коронавирусом, «с чем будем спокойно справляться».
Финансы
Эксперты оценили потери Пенсионного фонда и ФОМС из-за кризиса
Прогнозы потерь Объем выпадающих доходов Пенсионного фонда, Фонда ОМС и ФСС будет напрямую зависеть от темпов снижения объема фонда оплаты труда и количества рабочих мест в экономике, объясняют экономисты ВШЭ.
Армия и оружие
Украина: врачи взывают о помощи, генералы СБУ крышуют кровавый бизнес
Врачи и медсестры уходят в отпуск за свой счет.
Происшествия
Заразившаяся коронавирусом жительница Алтая застряла в Таиланде
Бангкок, 30 марта 2020, 07:16 — REGNUM Жительница Алтая, отдыхавшая с 11 марта 2020 года в кондоминиуме Гранд Карибиан на юго-востоке Таиланда, заразилась новой коронавирусной инфекцией.
Общество
Власти Забайкалья ввели режим полной самоизоляции из-за коронавируса
Ранее власти Новосибирской области приняли решение ввести режим самоизоляции для всех жителей региона в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции.
Шоу-бизнес
Себя без макияжа показала Наталья Бочкарева
На своей странице в Instagram Наталья Бочкарева разместила снимок, на котором запечатлена без макияжа.
Происшествия
В Перми скончался пациент с коронавирусом
Пациент с коронавирусной инфекцией скончался вечером во вторник, 31 марта, в Перми. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.
Энергетика
Закончилось действие сделки ОПЕК+ по сокращению поставок нефти
В среду, 1 апреля, сделка по сокращению добычи нефти ОПЕК+ прекратила действие.
Общество
Нарушившие карантин граждане РФ начнут получать СМС-уведомления
Россиянам, которые нарушают режим самоизоляции или карантина, будут приходить SMS-оповещения, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
Общество
В Екатеринбурге введут QR-коды, чтобы следить за жителями
В Екатеринбурге для отслеживания передвижения жителей в период карантина власти намерены ввести систему с использованием QR-кодов.
Наука
В России нашли способ уничтожить коронавирус
Происшествия
В американском штате Айдахо зафиксировано мощное землетрясение
Геологическая служба США сообщает, что в расположенном на северо-западе Соединенных Штатов штате Айдахо произошло землетрясение магнитудой 6,5. Подземные толчки были зафиксированы в 126 километрах от столицы штата города Бойсе в 23.52 по местному времени, их очаг залегал на глубине 10 километров.
Общество
Белый дом оценил возможное число погибших от коронавируса в США
Число жертв коронавируса в США может составить от 100 тысяч человек при благоприятном и до 2,2 миллиона человек при неблагоприятном сценарии, следует из экспертных материалов, обнародованных во вторник пресс-службой Белого дома.
Общество
Министры энергетики США и России обсудили цены на нефть
Главы Минэнерго Соединенных Штатов и России Дэн Бруйетт и Александр Новак обсудили мировые цены на нефть и договорились о диалоге с участием G20, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу американского министерства энергетики.
Гаджеты
Huawei выпустила новую прошивку EMUI 10.1 для 30 своих смартфонов
Компания Huawei официально представила новую прошивку EMUI 10.1 для своих смартфонов. Об этом сообщается на сайте компании.
Политика
Посол России сообщил о готовности продлить ракетный договор с США
Посол России в США Анатолий Антонов сообщил о готовности Москвы продлить с Вашингтоном двусторонний Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).
Общество
770 человек умерли за сутки в США от коронавируса
Вашингтон, 1 апреля 2020, 01:18 — REGNUM Не менее 770 человек в США умерли за сутки от заболевания коронавирусной инфекцией, передает телеканал CNN.
Общество
Пресс-секретарь Сергея Собянина рассказала о состоянии его здоровья
Мэр Москвы Сергей Собянин чувствует себя хорошо. Об этом 31 марта сообщила его пресс-секретарь Гульнара Пенькова.
Экономика
Мишустин пояснил новый налог с процентов по вкладам
Глава российского правительства Михаил Мишустин разъяснил условия нового налога на проценты по вкладам и ценным бумагам.
Гаджеты
Названа дата выхода дешевого iPhone
Apple-блогер Джон Поссер назвал дату выпуска iPhone SE2. Выход смартфона состоится в апреле 2020 года, пишет Поссер в Twitter.
Культура
Мария Миронова и Анна Ковальчук стали народными артистками России
Званий народных артистов удостоились актрисы Анна Ковальчук (на фото) и Мария Миронова, актер Алексей Кравченко, дирижер Феликс Коробов, актриса Наталья Савченко и артист Государственного академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева Александр Тихонов.
Происшествия
В МВД заявили, что комендантский час в Московской области не вводился
Начальник пресс-службы Главного управления МВД по Московской области Татьяна Петрова заявила, что информация о введении комендантского часа является недостоверной.
Армия и оружие
Южная Корея и США договорились о совместных оборонных расходах
Предварительной договорённости по соглашению о распределении расходов на совместную оборону достигли рабочие группы США и Южной Кореи, 1 апреля сообщает портал KBS.
Общество
В России за сутки выявлено 500 случаев заражения коронавирусом
Как сообщает «РИА Новости», за последние сутки на территории Российской Федерации выявлено 500 случаев коронавирусной инфекции.
Наука
Установлено, как влажность воздуха влияет на коронавирус
Здоровье
Врач заявила об отсутствии пользы алкоголя в борьбе с коронавирусом
Врач-нарколог Анастасия Игнатова заявила об отсутствии пользы алкоголя в борьбе с коронавирусом.
Футбол
7-кратный чемпион Словакии «Жилина» объявила о расформировании клуба
Здоровье
Сахалинский бизнесмен подарит островной области 1,5 миллиона масок
Один из известных в Сахалинской области предпринимателей выкупит 1,5 миллиона защитных масок в Китае в качестве спонсорской помощи; средства защиты поступят в область в течение 10 дней, 31 марта сообщил в ходе прямого включения губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.