Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ Красноярском крае с апреля введут режим самоизоляции

Власти Красноярского края вводят режим полной самоизоляции с 1 апреля, сообщили журналистам в пресс-службе правительства региона.
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В Красноярске вчера ввели режим обязательной самоизоляции. Смотрим на улицы города в час пик

НГС2421:33

В Красноярском крае ввели режим самоизоляции

Городские новости. Красноярск08:57

В Красноярском крае ввели режим самоизоляции: главное из текста указа

ТВ-Енисей12:17

В Красноярском крае вводят режим всеобщей самоизоляции

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В Красноярске ввели режим самоизоляции. Что это значит и как коснется лично меня?

Newslab.ru12:07

Режим самоизоляции в Красноярском крае: не покидать свои квартиры, в магазинах и аптеках соблюдать дистанцию

Наш Красноярский край11:42

Режим полной самоизоляции вводят в Красноярском крае

ТАСС08:55
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Общество

В России изменили порядок техосмотра автомобилей

В России с 1 марта будущего года автомобили младше четырех лет будут освобождены от необходимости прохождения техосмотра - соответствующий закон приняла Госдума.
Газета.Ru 13:17
Политика

Самолет ВКС России с медицинским оборудованием вылетел в США

Российский военный самолет вылетел с подмосковного аэродрома "Чкаловский" в США, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Минобороны России.
Газета.Ru 21:38
Здоровье

Украина решила бороться с коронавирусом по модели Японии

Чиновник заявил, что Украина будет ориентироваться на Японию, добавив, что введенный с большим запасом времени карантин должен позволить растягивать во времени количество больных коронавирусом, «с чем будем спокойно справляться».
REGNUM 06:01
Финансы

Эксперты оценили потери Пенсионного фонда и ФОМС из-за кризиса

Прогнозы потерь Объем выпадающих доходов Пенсионного фонда, Фонда ОМС и ФСС будет напрямую зависеть от темпов снижения объема фонда оплаты труда и количества рабочих мест в экономике, объясняют экономисты ВШЭ.
РБК 17:09
Армия и оружие

Украина: врачи взывают о помощи, генералы СБУ крышуют кровавый бизнес

Врачи и медсестры уходят в отпуск за свой счет.
Вести.Ru 18:49
Происшествия

Заразившаяся коронавирусом жительница Алтая застряла в Таиланде

Бангкок, 30 марта 2020, 07:16 — REGNUM Жительница Алтая, отдыхавшая с 11 марта 2020 года в кондоминиуме Гранд Карибиан на юго-востоке Таиланда, заразилась новой коронавирусной инфекцией.
REGNUM вчера в 00:16
Общество

Власти Забайкалья ввели режим полной самоизоляции из-за коронавируса

Ранее власти Новосибирской области приняли решение ввести режим самоизоляции для всех жителей региона в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции.
RT на русском 02:22
Шоу-бизнес

Себя без макияжа показала Наталья Бочкарева

На своей странице в Instagram Наталья Бочкарева разместила снимок, на котором запечатлена без макияжа.
Privet-Rostov.ru 05:49
Происшествия

В Перми скончался пациент с коронавирусом

Пациент с коронавирусной инфекцией скончался вечером во вторник, 31 марта, в Перми. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.
Российская газета 15:59
Энергетика

Закончилось действие сделки ОПЕК+ по сокращению поставок нефти

В среду, 1 апреля, сделка по сокращению добычи нефти ОПЕК+ прекратила действие.
Росбалт 20:40
Общество

Нарушившие карантин граждане РФ начнут получать СМС-уведомления

Россиянам, которые нарушают режим самоизоляции или карантина, будут приходить SMS-оповещения, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
Газета.Ru 09:42
Общество

В Екатеринбурге введут QR-коды, чтобы следить за жителями

В Екатеринбурге для отслеживания передвижения жителей в период карантина власти намерены ввести систему с использованием QR-кодов.
Вестник 21:30
Наука

В России нашли способ уничтожить коронавирус

Lenta.ru 19:12
Происшествия

В американском штате Айдахо зафиксировано мощное землетрясение

Геологическая служба США сообщает, что в расположенном на северо-западе Соединенных Штатов штате Айдахо произошло землетрясение магнитудой 6,5. Подземные толчки были зафиксированы в 126 километрах от столицы штата города Бойсе в 23.52 по местному времени, их очаг залегал на глубине 10 километров.
Вести.Ru 20:34
Общество

Белый дом оценил возможное число погибших от коронавируса в США

Число жертв коронавируса в США может составить от 100 тысяч человек при благоприятном и до 2,2 миллиона человек при неблагоприятном сценарии, следует из экспертных материалов, обнародованных во вторник пресс-службой Белого дома.
РИА Новости 21:23
Общество

Министры энергетики США и России обсудили цены на нефть

Главы Минэнерго Соединенных Штатов и России Дэн Бруйетт и Александр Новак обсудили мировые цены на нефть и договорились о диалоге с участием G20, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу американского министерства энергетики.
Газета.Ru 21:08
Гаджеты

Huawei выпустила новую прошивку EMUI 10.1 для 30 своих смартфонов

Компания Huawei официально представила новую прошивку EMUI 10.1 для своих смартфонов. Об этом сообщается на сайте компании.
МонаВиста вчера в 08:13
Политика

Посол России сообщил о готовности продлить ракетный договор с США

Посол России в США Анатолий Антонов сообщил о готовности Москвы продлить с Вашингтоном двусторонний Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).
Lenta.ru 22:13
Общество

770 человек умерли за сутки в США от коронавируса

Вашингтон, 1 апреля 2020, 01:18 — REGNUM Не менее 770 человек в США умерли за сутки от заболевания коронавирусной инфекцией, передает телеканал CNN.
REGNUM 18:18
Общество

Пресс-секретарь Сергея Собянина рассказала о состоянии его здоровья

Мэр Москвы Сергей Собянин чувствует себя хорошо. Об этом 31 марта сообщила его пресс-секретарь Гульнара Пенькова.
Вечерняя Москва 10:25
Экономика

Мишустин пояснил новый налог с процентов по вкладам

Глава российского правительства Михаил Мишустин разъяснил условия нового налога на проценты по вкладам и ценным бумагам.
Газета.Ru 12:17
Гаджеты

Названа дата выхода дешевого iPhone

Apple-блогер Джон Поссер назвал дату выпуска iPhone SE2. Выход смартфона состоится в апреле 2020 года, пишет Поссер в Twitter.
Lenta.ru 13:36
Культура

Мария Миронова и Анна Ковальчук стали народными артистками России

Званий народных артистов удостоились актрисы Анна Ковальчук (на фото) и Мария Миронова, актер Алексей Кравченко, дирижер Феликс Коробов, актриса Наталья Савченко и артист Государственного академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева Александр Тихонов.
ИА InterMedia вчера в 16:00
Происшествия

В МВД заявили, что комендантский час в Московской области не вводился

Начальник пресс-службы Главного управления МВД по Московской области Татьяна Петрова заявила, что информация о введении комендантского часа является недостоверной.
Газета.Ru вчера в 01:54
Армия и оружие

Южная Корея и США договорились о совместных оборонных расходах

Предварительной договорённости по соглашению о распределении расходов на совместную оборону достигли рабочие группы США и Южной Кореи, 1 апреля сообщает портал KBS.
ИА Красная Весна 22:05
Общество

В России за сутки выявлено 500 случаев заражения коронавирусом

Как сообщает «РИА Новости», за последние сутки на территории Российской Федерации выявлено 500 случаев коронавирусной инфекции.
Мой Брянск 05:12
Наука

Установлено, как влажность воздуха влияет на коронавирус

MedikForum.ru 20:21
Здоровье

Врач заявила об отсутствии пользы алкоголя в борьбе с коронавирусом

Врач-нарколог Анастасия Игнатова заявила об отсутствии пользы алкоголя в борьбе с коронавирусом.
RT на русском 10:03
Футбол

7-кратный чемпион Словакии «Жилина» объявила о расформировании клуба

Бомбардир.ру вчера в 13:51
Здоровье

Сахалинский бизнесмен подарит островной области 1,5 миллиона масок

Один из известных в Сахалинской области предпринимателей выкупит 1,5 миллиона защитных масок в Китае в качестве спонсорской помощи; средства защиты поступят в область в течение 10 дней, 31 марта сообщил в ходе прямого включения губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.
ИА Красная Весна 09:29
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