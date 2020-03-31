Власти Красноярского края вводят режим полной самоизоляции с 1 апреля, сообщили журналистам в пресс-службе правительства региона.

В Красноярском крае с апреля введут режим самоизоляции

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