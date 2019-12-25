Происшествия
Вести.RuЧисло пострадавших при жесткой посадке Ми-8 возросло до 16
До 16 человек увеличилось число пострадавших при жесткой посадке вертолета Ми-8 на севере Красноярского края, передает ТАСС. По информации регионального минздрава, пять человек госпитализированы.
Читать в источнике
Оценить229
с чего всё началось
Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СКР возбудило уголовное дело по факту жесткой посадки вертолета Ми-8, принадлежащего авиакомпании «Красавиа».Коммерсантъ06:43
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7112 источников, обновлено в 08:31, Ашберн
Политика
Путин усомнился в ощущении перемен к лучшему у большинства россиян
Президент России Владимир Путин не уверен в том, что большинство россиян ощущают перемены к лучшему в результате реализации национальных проектов.
Политика
Умер генерал армии Махмут Гареев
Авто
На продажу выставили русский Tesla Cybertruck
«Русский Tesla Cybertruck», построенный в Москве авторами YouTube-канала «Пушка Гараж», продают на «Авто.ру».
Политика
Путин назвал повышение уровня доходов россиян задачей номер один
Президент России Владимир Путин во время предновогодней встречи с кабинетом министров назвал задачей номер один повышение уровня доходов граждан, передает ТАСС.
Общество
Скворцова ответила на критику Голиковой об оптимизации здравоохранения
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова прокомментировала заявление вице-премьера Татьяны Голиковой, которая признала неудовлетворительной работу во многих регионах по оптимизации здравоохранения.
Гаджеты
Названы самые продаваемые смартфоны в мире
Сотрудники издания Counterpoint рассекретили глобальный рейтинг самых продаваемых смартфонов.
Кино
Трамп назвал честью появление в фильме «Один дома 2»
Общество
В Госдуме предложили выплачивать пенсионерам «новогодний капитал»
Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов обратился к министру труда и социальной защиты Максиму Топилину с инициативой создания «новогоднего капитала» для одиноких российских пенсионеров, пишет в среду, 25 декабря, RT.
Происшествия
Школьник с молотком напал на учительницу в Екатеринбурге
В Екатеринбурге девятиклассник набросился с молотком на учительницу русского языка, подкараулив ее по пути в школу.
Политика
Памфилова поручила повторно проверить работу избиркомов Петербурга
Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова поручила провести повторную проверку работы избиркомов Санкт-Петербурга на муниципальных выборах 8 сентября в срок до 1 марта 2020 года.
Политика
В РФ назвали срок постройки трубоукладчика для «Северного потока-2»
"Объединенная судостроительная корпорация" (ОСК) может за 1,5-2 года спроектировать и еще за 3-4 года построить отечественное судно-трубоукладчик, способное проводить работы по прокладке газопровода "Северный поток-2".
Политика
Украина возбудила уголовное дело из-за российского поезда в Крым
Украинская "прокуратура Автономной республики Крым", входящая в состав Генеральной прокуратуры Украины, открыла уголовное дело в связи с проходом первого пассажирского поезда через Крымский мост.
Общество
Суд отправил под домашний арест экс-замминистра связи Солдатова
Тверской суд Москвы отказался заключать под стражу и отправил под домашний арест бывшего заместителя министра связи РФ Алексея Солдатова, подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере.
Политика
Кедми прокомментировал слова Путина об антисемитской Польше
Кедми предположил, что затем по уровню антисемитизма поляков могли обогнать украинские и прибалтийские нацисты, однако перед началом Второй мировой войны негативное отношение к евреям в Польше было совершенно нормальным явлением.
Армия и оружие
России пообещали беспилотный стратегический бомбардировщик к 2040 году
Командующий Дальней авиацией Воздушно-космических сил РФ Герой России генерал-лейтенант Сергей Кобылаш заявил, что отечественный стратегический бомбардировщик шестого поколения будет беспилотным и его планируется создать к 2040 году.
Кино
На премьеру «Вторжения» пришли две девушки Александра Петрова
В Москве прошла светская премьера фильма Федора Бондарчука "Вторжение".
Общество
Производители отказываются отвечать за гаджеты с российским ПО
Бизнес просит Путина отклонить закон о предустановке российского ПО По словам представителя РАТЭК Антона Гускова, сейчас ответственность за качество и стабильность работы лежит на производителях, импортерах и ритейлерах техники.
Общество
В правительстве РФ предложили пересадить чиновников на такси
Правительственная комиссия по вопросам оптимизации и повышения эффективности бюджетных расходов предложила рассмотреть возможность использования такси с помощью агрегаторов вместо служебных автомобилей чиновников, сообщил журналистам первый вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов.
Транспорт
Москва встала в девятибалльных пробках
"Яндекс.Пробки" фиксируют серьезные затруднения движения на дорогах Москвы в среду днем.
Общество
Состояние Галины Волчек резко ухудшилось
Состояние 86-летней Галины Волчек резко ухудшилось. У худрука театра "Современник" прогрессирует пневмония.
Здоровье
Минздрав изменит правила посещения пациентов в больницах
Минздрав вынес на общественное обсуждение новые правила посещения пациентов в стационарах.
Армия и оружие
Китай испытал способную достать до США ракету
Подводная лодка ВМФ Народно-освободительной армии Китая провела испытание баллистической ракеты, которая способна достать до любой точки на территории США.
Культура
Умерла автор главной песни сериала «Друзья»
Режиссер и автор песен Алли Уиллис умерла вечером 24 декабря в возрасте 72 лет.
Политика
Россия нашла суда для помощи «Северному потоку-2»
Занимавшаяся строительством «Северного потока-2» швейцарская компания Allseas вывела свои суда из зоны работ после того, как США ввели санкции в отношении газопровода.
Единоборства
Кадыров уверен, что победит Александра Емельяненко
Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что сможет победить бойца смешанных единоборств (ММА) Александра Емельяненко.
Политика
В Кремле ответили на слова Лукашенко о Путине и Медведеве
Во вторник Лукашенко заявил в интервью радиостанции "Эхо Москвы", что Россия и Белоруссия находятся на "раздорожье", и теперь, по вине Москвы, стало поздно принимать конституцию Союзного государства.