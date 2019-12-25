Происшествия

Вести.RuВести.RuЧисло пострадавших при жесткой посадке Ми-8 возросло до 16

До 16 человек увеличилось число пострадавших при жесткой посадке вертолета Ми-8 на севере Красноярского края, передает ТАСС. По информации регионального минздрава, пять человек госпитализированы.
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с чего всё началось
Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СКР возбудило
 уголовное дело по факту жесткой посадки вертолета Ми-8, принадлежащего авиакомпании «Красавиа».
Коммерсантъ06:43

Подробнее о событии

Из 16 человек при падении вертолета на севере Красноярского края сильнее всех пострадал командир

КП - Красноярск05:21

До 15 выросло число пострадавших из-за жесткой посадки Ми-8 в Красноярском крае

Интерфакс04:36

В Красноярском крае при жесткой посадке Ми-8 пострадали шесть человек

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Число пострадавших при ЧП с Ми-8 под Красноярском достигло 15 человек

РИА Новости04:49

Крушение вертолета в Эвенкии: количество пострадавших увеличилось

НГС2401:19

Количество пострадавших при аварийной посадке вертолета на севере Красноярского края увеличилось до 15

Newslab.ru05:14

МАК начал расследование жесткой посадки Ми-8 в Красноярском крае

ТАСС06:04
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Политика

Путин усомнился в ощущении перемен к лучшему у большинства россиян

Президент России Владимир Путин не уверен в том, что большинство россиян ощущают перемены к лучшему в результате реализации национальных проектов.
RT на русском 08:24
Политика

Умер генерал армии Махмут Гареев

Lenta.ru 03:25
Авто

На продажу выставили русский Tesla Cybertruck

«Русский Tesla Cybertruck», построенный в Москве авторами YouTube-канала «Пушка Гараж», продают на «Авто.ру».
Автоновости дня 02:45
Политика

Путин назвал повышение уровня доходов россиян задачей номер один

Президент России Владимир Путин во время предновогодней встречи с кабинетом министров назвал задачей номер один повышение уровня доходов граждан, передает ТАСС.
РБК 06:29
Общество

Скворцова ответила на критику Голиковой об оптимизации здравоохранения

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова прокомментировала заявление вице-премьера Татьяны Голиковой, которая признала неудовлетворительной работу во многих регионах по оптимизации здравоохранения.
RT на русском 08:16
Гаджеты

Названы самые продаваемые смартфоны в мире

Сотрудники издания Counterpoint рассекретили глобальный рейтинг самых продаваемых смартфонов.
7 новостей вчера в 13:40
Кино

Трамп назвал честью появление в фильме «Один дома 2»

РБК вчера в 18:22
Общество

В Госдуме предложили выплачивать пенсионерам «новогодний капитал»

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов обратился к министру труда и социальной защиты Максиму Топилину с инициативой создания «новогоднего капитала» для одиноких российских пенсионеров, пишет в среду, 25 декабря, RT.
Известия вчера в 22:57
Происшествия

Школьник с молотком напал на учительницу в Екатеринбурге

В Екатеринбурге девятиклассник набросился с молотком на учительницу русского языка, подкараулив ее по пути в школу.
Вести.Ru 05:24
Политика

Памфилова поручила повторно проверить работу избиркомов Петербурга

Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова поручила провести повторную проверку работы избиркомов Санкт-Петербурга на муниципальных выборах 8 сентября в срок до 1 марта 2020 года.
RT на русском 06:39
Политика

В РФ назвали срок постройки трубоукладчика для «Северного потока-2»

"Объединенная судостроительная корпорация" (ОСК) может за 1,5-2 года спроектировать и еще за 3-4 года построить отечественное судно-трубоукладчик, способное проводить работы по прокладке газопровода "Северный поток-2".
Радио Sputnik вчера в 06:45
Политика

Украина возбудила уголовное дело из-за российского поезда в Крым

Украинская "прокуратура Автономной республики Крым", входящая в состав Генеральной прокуратуры Украины, открыла уголовное дело в связи с проходом первого пассажирского поезда через Крымский мост.
Газета.Ru 06:42
Общество

Суд отправил под домашний арест экс-замминистра связи Солдатова

Тверской суд Москвы отказался заключать под стражу и отправил под домашний арест бывшего заместителя министра связи РФ Алексея Солдатова, подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере.
ТАСС 07:45
Футбол

Дзагоев в новогоднем ролике ЦСКА: не трогать, это на Новый год

Газета.Ru 07:51
Политика

Кедми прокомментировал слова Путина об антисемитской Польше

Кедми предположил, что затем по уровню антисемитизма поляков могли обогнать украинские и прибалтийские нацисты, однако перед началом Второй мировой войны негативное отношение к евреям в Польше было совершенно нормальным явлением.
Политическая Экспертиза 04:25
Армия и оружие

России пообещали беспилотный стратегический бомбардировщик к 2040 году

Командующий Дальней авиацией Воздушно-космических сил РФ Герой России генерал-лейтенант Сергей Кобылаш заявил, что отечественный стратегический бомбардировщик шестого поколения будет беспилотным и его планируется создать к 2040 году.
Ридус 23 декабря в 01:22
Кино

На премьеру «Вторжения» пришли две девушки Александра Петрова

В Москве прошла светская премьера фильма Федора Бондарчука "Вторжение".
Газета.Ru вчера в 08:25
Общество

СК проверит данные о бизнесмене, пытавшемся продать село с жителями

РИА Новости 02:26
Общество

Производители отказываются отвечать за гаджеты с российским ПО

Бизнес просит Путина отклонить закон о предустановке российского ПО По словам представителя РАТЭК Антона Гускова, сейчас ответственность за качество и стабильность работы лежит на производителях, импортерах и ритейлерах техники.
Право.ру 01:24
Общество

В правительстве РФ предложили пересадить чиновников на такси

Правительственная комиссия по вопросам оптимизации и повышения эффективности бюджетных расходов предложила рассмотреть возможность использования такси с помощью агрегаторов вместо служебных автомобилей чиновников, сообщил журналистам первый вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов.
Интерфакс вчера в 13:57
Транспорт

Москва встала в девятибалльных пробках

"Яндекс.Пробки" фиксируют серьезные затруднения движения на дорогах Москвы в среду днем.
Интерфакс 06:46
Общество

Состояние Галины Волчек резко ухудшилось

Состояние 86-летней Галины Волчек резко ухудшилось. У худрука театра "Современник" прогрессирует пневмония.
Piter.tv 06:26
Здоровье

Минздрав изменит правила посещения пациентов в больницах

Минздрав вынес на общественное обсуждение новые правила посещения пациентов в стационарах.
Русская Планета вчера в 03:16
Армия и оружие

Китай испытал способную достать до США ракету

Подводная лодка ВМФ Народно-освободительной армии Китая провела испытание баллистической ракеты, которая способна достать до любой точки на территории США.
Lenta.ru 07:48
Культура

Умерла автор главной песни сериала «Друзья»

Режиссер и автор песен Алли Уиллис умерла вечером 24 декабря в возрасте 72 лет.
РЕН ТВ 04:29
Политика

Россия нашла суда для помощи «Северному потоку-2»

Занимавшаяся строительством «Северного потока-2» швейцарская компания Allseas вывела свои суда из зоны работ после того, как США ввели санкции в отношении газопровода.
Lenta.ru 07:36
Единоборства

Кадыров уверен, что победит Александра Емельяненко

Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что сможет победить бойца смешанных единоборств (ММА) Александра Емельяненко.
Infox.ru 23 декабря в 16:13
Происшествия

Скандального бойца Дацика заключили под стражу на два месяца

Газета.Ru 06:48
Происшествия

В Ленобласти семеро школьников отравились конфетами

ТАСС 06:42
Политика

В Кремле ответили на слова Лукашенко о Путине и Медведеве

Во вторник Лукашенко заявил в интервью радиостанции "Эхо Москвы", что Россия и Белоруссия находятся на "раздорожье", и теперь, по вине Москвы, стало поздно принимать конституцию Союзного государства.
РИА Новости 08:24
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