с чего всё началось

До 16 человек увеличилось число пострадавших при жесткой посадке вертолета Ми-8 на севере Красноярского края, передает ТАСС. По информации регионального минздрава, пять человек госпитализированы.

Число пострадавших при жесткой посадке Ми-8 возросло до 16

Политика Путин назвал повышение уровня доходов россиян задачей номер один Президент России Владимир Путин во время предновогодней встречи с кабинетом министров назвал задачей номер один повышение уровня доходов граждан, передает ТАСС.

Общество Скворцова ответила на критику Голиковой об оптимизации здравоохранения Министр здравоохранения России Вероника Скворцова прокомментировала заявление вице-премьера Татьяны Голиковой, которая признала неудовлетворительной работу во многих регионах по оптимизации здравоохранения.

Общество В Госдуме предложили выплачивать пенсионерам «новогодний капитал» Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов обратился к министру труда и социальной защиты Максиму Топилину с инициативой создания «новогоднего капитала» для одиноких российских пенсионеров, пишет в среду, 25 декабря, RT.

Политика Памфилова поручила повторно проверить работу избиркомов Петербурга Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова поручила провести повторную проверку работы избиркомов Санкт-Петербурга на муниципальных выборах 8 сентября в срок до 1 марта 2020 года.

Политика Украина возбудила уголовное дело из-за российского поезда в Крым Украинская "прокуратура Автономной республики Крым", входящая в состав Генеральной прокуратуры Украины, открыла уголовное дело в связи с проходом первого пассажирского поезда через Крымский мост.

Общество Суд отправил под домашний арест экс-замминистра связи Солдатова Тверской суд Москвы отказался заключать под стражу и отправил под домашний арест бывшего заместителя министра связи РФ Алексея Солдатова, подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере.

Политика Кедми прокомментировал слова Путина об антисемитской Польше Кедми предположил, что затем по уровню антисемитизма поляков могли обогнать украинские и прибалтийские нацисты, однако перед началом Второй мировой войны негативное отношение к евреям в Польше было совершенно нормальным явлением.

Армия и оружие России пообещали беспилотный стратегический бомбардировщик к 2040 году Командующий Дальней авиацией Воздушно-космических сил РФ Герой России генерал-лейтенант Сергей Кобылаш заявил, что отечественный стратегический бомбардировщик шестого поколения будет беспилотным и его планируется создать к 2040 году.

Общество Производители отказываются отвечать за гаджеты с российским ПО Бизнес просит Путина отклонить закон о предустановке российского ПО По словам представителя РАТЭК Антона Гускова, сейчас ответственность за качество и стабильность работы лежит на производителях, импортерах и ритейлерах техники.

Общество В правительстве РФ предложили пересадить чиновников на такси Правительственная комиссия по вопросам оптимизации и повышения эффективности бюджетных расходов предложила рассмотреть возможность использования такси с помощью агрегаторов вместо служебных автомобилей чиновников, сообщил журналистам первый вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов.

Культура Умерла автор главной песни сериала «Друзья» Режиссер и автор песен Алли Уиллис умерла вечером 24 декабря в возрасте 72 лет.

Политика Россия нашла суда для помощи «Северному потоку-2» Занимавшаяся строительством «Северного потока-2» швейцарская компания Allseas вывела свои суда из зоны работ после того, как США ввели санкции в отношении газопровода.