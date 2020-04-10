Коронавирус
РБКВ Красноярском крае установят КПП для борьбы с коронавирусом
«С момента вступления в силу настоящего указа и до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки ограничить выезд граждан и въезд граждан, не имеющих регистрации по месту жительства (месту пребывания) или фактически не проживающих на территориях с особым режимом», — говорится в указе.
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В 16 территориях Красноярского края вводят ограничения на въезд и выезд. Рассказываем, где стоят КПП
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