Ограничения были введены в Красноярске, Дивногорске, Железногорске, Сосновоборске и некоторых других населенных пунктах, в том числе селах.

В Красноярском крае установят КПП для борьбы с коронавирусом

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