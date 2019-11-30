с чего всё началось

В результате погибли все, кто находился в легковом автомобиле - двое взрослых и трое детей. Сейчас сотрудники полиции устанавливают личности погибших, а также обстоятельства и причины ДТП, сообщает "Интерфакс".

В ДТП в Красноярском крае погибли пять человек

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