Происшествия
Российская газетаВ ДТП в Красноярском крае погибли пять человек
В результате погибли все, кто находился в легковом автомобиле - двое взрослых и трое детей. Сейчас сотрудники полиции устанавливают личности погибших, а также обстоятельства и причины ДТП, сообщает "Интерфакс".
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с чего всё началось
Следователи регионального управления МВД России возбудили уголовное дело из-за ДТП в Уярском районе Красноярского края, жертвами которого стали 5 человек, сообщается на сайте ведомства.Коммерсантъ01:20
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