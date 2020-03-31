Коронавирус

Городские новости. КрасноярскГородские новости. КрасноярскВ Красноярском крае ввели режим самоизоляции

В регионе с 1 апреля вводится режим самоизоляции. Об этом сегодня, 31 марта, сообщила пресс-служба губернатора Красноярского края. Соответствующий указ губернатора опубликован на официальном портале.
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Режим самоизоляции в Красноярском крае: не покидать свои квартиры, в магазинах и аптеках соблюдать дистанцию

Наш Красноярский край11:42

В Красноярском крае ввели режим самоизоляции: главное из текста указа

ТВ-Енисей12:17

В Красноярском крае вводят режим всеобщей самоизоляции

ДЕЛА.ru09:18

Опубликован приказ губернатора о самоизоляции. Что нас ждет?

НГС2410:19

В Красноярске ввели режим самоизоляции. Что это значит и как коснется лично меня?

Newslab.ru12:07

В Красноярском крае ввели режим самоизоляции

Городские новости. Красноярск08:57

Режим полной самоизоляции в Красноярске: до какого числа продлится и как будет действовать

КП - Красноярск08:34
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Транспорт

В Петербурге закроют девять станций метро и ограничат работу восьми

Власти Санкт-Петербурга с 1 апреля закроют на вход и выход девять станций метро, еще на восьми станциях города закроют один из двух вестибюлей.
Вести.Ru 15:53
Культура

Самоизоляция. Ссылки на бесплатные фильмы, спектакли и экскурсии

«МК в Рязани» представляет ссылки на ресурсы, которые помогут интересно и с пользой провести время на карантине.
Московский Комсомолец 12:50
Общество

Челябинск показал высокий индекс самоизоляции

Индекс самоизоляции у Челябинска на 31 марта составил 4,0 балла.
Вечерний Челябинск 02:03
Политика

Трамп счел гибель 200 тыс. американцев от вируса «хорошим» сценарием

По словам американского лидера, пик смертности от коронавируса в США ожидается в течение двух недель, а восстановление страны от пандемии может начаться 1 июня.
РБК 29 марта в 22:20
Энергетика

Стоимость российской нефти упала до $13 за баррель

РИА Новости 12:29
Общество

У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус

Ведомости 09:06
Общество

Госдума приняла закон об уголовном наказании нарушителей карантина

Как пояснили в Госдуме, если закон вступит в силу, за нарушение карантина, которое привело к массовому заболеванию или отравлению людей, виновник получит штраф от 500 до 700 тысяч рублей или срок заключения до двух лет.
Life.ru 04:10
Общество

Любой житель Дона по дороге в магазин может получить штраф 40 тыс. руб

Что касается пути в магазин, когда ни покупок, ни чеков еще нет, то доказать намерение невозможно.
Город N (Ростов) 10:41
Общество

Карантин может привести к дефициту сигарет в Петербурге

В Петербурге может начаться дефицит сигарет, поскольку табачные заводы приостановили деятельность из-за коронавируса.
Peterburg2.ru 15:14
Общество

В Самарской области ввели режим полной самоизоляции

В Самарской области введен усиленный режим самоизоляции для всех жителей.
Российская газета 04:22
Футбол

«Матч ТВ» покажет киберспортивный матч «Спартак» — ЦСКА

«Матч ТВ» покажет московское дерби «Спартак» — ЦСКА.
Soccer.ru 06:10
Общество

На Украине разрешили работу продуктовых рынков

Работа продуктовых рынков на Украине восстановлена с некоторыми ограничениями постановлением Министерства здравоохранения Украины от 30 марта, опубликованном на сайте ведомства.
ИА Красная Весна 14:35
Общество

Собянин ввел в Москве всеобщий режим изоляции

Мэр Москвы Сергей Собянин ввел в столице всеобщий режим изоляции. Об этом он сообщил в своем блоге. Режим начинает действовать 30 марта.
Lenta.ru 29 марта в 12:52
Общество

В Саратовской области вводится пропускной режим

Согласно постановлению, со 2 апреля в Саратовской области вводится пропускной режим.
Коммерсантъ 14:18
Политика

В парламенте Италии демонстративно сняли флаг Евросоюза

Вице-президент Палаты депутатов Италии Фабио Рампелли показательно убрал флаг Европейского союза из своего кабинета, поскольку содружество оставило страну наедине с эпидемией коронавируса.
News.ru 13:08
Музыка

Организаторы «Евровидения» покажут специальное шоу вместо конкурса

Организаторы «Евровидение-2020» 16 мая вместо отмененного из-за коронавируса конкурса покажут специальный концерт.
РБК 14:07
Происшествия

В Александровской больнице приостановили прием пациентов

В Петербурге Александровская больница временно приостановила работу, сообщает издание 78.ru.
Neva.Today 13:50
Футбол

Сигурдссон сообщил, что вылетел из России в Исландию

Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон сообщил, что отправился в родную Исландию на время карантина, введённого в связи с пандемией коронавируса.
Sport.ru 15:14
Политика

Глава МВД Украины назвал сроки окончания карантина

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков назвал сроки окончания карантина.
Lenta.ru 07:40
Кино

Киану Ривза представили в образе Призрачного гонщика

Стоит отметить, что эту роль примеряли к Киану задолго до того, как начали появляться слухи о подписании контракта с Marvel Studios.
Российская газета 08:37
Происшествия

СК проверит нарушение карантина жительницей Смоленской области

Следственный комитет Смоленской области начал проверку, после того как в местных СМИ появилась информация, что жительница города Рославль не ушла на карантин после возвращения из-за границы.
РБК 13:45
Шоу-бизнес

Татьяну Лазареву госпитализировали в Испании

Российская актриса и ведущая Татьяна Лазарева госпитализирована в Испании. Об этом она сообщила в Facebook.
Газета.Ru 14:22
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл официально покинули королевскую семью

Пара теперь станет самыми обычными гражданами На днях Меган Маркл и принц Гарри посетили свой последний официальный прием в статусе членов королевской семьи.
Территория новостей 11:04
Армия и оружие

ПВО Сирии сбили израильские ракеты

REGNUM 15:18
Общество

Представитель ВОЗ оценила российские меры против коронавируса

Меры РФ по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции могут предотвратить быстрый рост числа зараженных в стране, считает представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.
ТАСС 11:50
Здоровье

Коронавирус на Украине: число смертей больше, чем в России

На Украине растёт количество инфицированных коронавирусом. Только за последние сутки число заболевших увеличилось на 62 человека.
Rusvesna.su вчера в 06:21
Происшествия

В Перми скончался пациент с коронавирусом

Пациент с подтвержденным коронавирусом умер в Перми, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные оперштаба.
Газета.Ru 15:23
Общество

Опубликовано постановление губернатора Кубани о переходе на карантин

В целях предотвращения угрозы распространения коронавируса в Краснодарском крае вводится карантин с 18:00 31 марта по 5 апреля 2020 года.
АиФ Краснодар 10:40
Общество

В НИИ Склифосовского объяснили рост числа заболевших COVID-19 в Москве

Главврач НИИ имени Склифосовского Сергей Петриков объяснил рост числа зараженных коронавирусом в Москве увеличением выявляемости заболевания.
РИА Новости 11:26
Игры

В 2021 году состоится релиз Resident Evil

МонаВиста 14:26
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