В регионе с 1 апреля вводится режим самоизоляции. Об этом сегодня, 31 марта, сообщила пресс-служба губернатора Красноярского края. Соответствующий указ губернатора опубликован на официальном портале.

Транспорт В Петербурге закроют девять станций метро и ограничат работу восьми Власти Санкт-Петербурга с 1 апреля закроют на вход и выход девять станций метро, еще на восьми станциях города закроют один из двух вестибюлей.

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Политика В парламенте Италии демонстративно сняли флаг Евросоюза Вице-президент Палаты депутатов Италии Фабио Рампелли показательно убрал флаг Европейского союза из своего кабинета, поскольку содружество оставило страну наедине с эпидемией коронавируса.

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