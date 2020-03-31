Коронавирус
Городские новости. КрасноярскВ Красноярском крае ввели режим самоизоляции
В регионе с 1 апреля вводится режим самоизоляции. Об этом сегодня, 31 марта, сообщила пресс-служба губернатора Красноярского края. Соответствующий указ губернатора опубликован на официальном портале.
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Транспорт
В Петербурге закроют девять станций метро и ограничат работу восьми
Власти Санкт-Петербурга с 1 апреля закроют на вход и выход девять станций метро, еще на восьми станциях города закроют один из двух вестибюлей.
Культура
Самоизоляция. Ссылки на бесплатные фильмы, спектакли и экскурсии
«МК в Рязани» представляет ссылки на ресурсы, которые помогут интересно и с пользой провести время на карантине.
Общество
Челябинск показал высокий индекс самоизоляции
Индекс самоизоляции у Челябинска на 31 марта составил 4,0 балла.
Политика
Трамп счел гибель 200 тыс. американцев от вируса «хорошим» сценарием
По словам американского лидера, пик смертности от коронавируса в США ожидается в течение двух недель, а восстановление страны от пандемии может начаться 1 июня.
Энергетика
Стоимость российской нефти упала до $13 за баррель
Общество
Госдума приняла закон об уголовном наказании нарушителей карантина
Как пояснили в Госдуме, если закон вступит в силу, за нарушение карантина, которое привело к массовому заболеванию или отравлению людей, виновник получит штраф от 500 до 700 тысяч рублей или срок заключения до двух лет.
Общество
Любой житель Дона по дороге в магазин может получить штраф 40 тыс. руб
Что касается пути в магазин, когда ни покупок, ни чеков еще нет, то доказать намерение невозможно.
Общество
Карантин может привести к дефициту сигарет в Петербурге
В Петербурге может начаться дефицит сигарет, поскольку табачные заводы приостановили деятельность из-за коронавируса.
Общество
В Самарской области ввели режим полной самоизоляции
В Самарской области введен усиленный режим самоизоляции для всех жителей.
Футбол
«Матч ТВ» покажет киберспортивный матч «Спартак» — ЦСКА
«Матч ТВ» покажет московское дерби «Спартак» — ЦСКА.
Общество
На Украине разрешили работу продуктовых рынков
Работа продуктовых рынков на Украине восстановлена с некоторыми ограничениями постановлением Министерства здравоохранения Украины от 30 марта, опубликованном на сайте ведомства.
Общество
Собянин ввел в Москве всеобщий режим изоляции
Мэр Москвы Сергей Собянин ввел в столице всеобщий режим изоляции. Об этом он сообщил в своем блоге. Режим начинает действовать 30 марта.
Общество
В Саратовской области вводится пропускной режим
Согласно постановлению, со 2 апреля в Саратовской области вводится пропускной режим.
Политика
В парламенте Италии демонстративно сняли флаг Евросоюза
Вице-президент Палаты депутатов Италии Фабио Рампелли показательно убрал флаг Европейского союза из своего кабинета, поскольку содружество оставило страну наедине с эпидемией коронавируса.
Музыка
Организаторы «Евровидения» покажут специальное шоу вместо конкурса
Организаторы «Евровидение-2020» 16 мая вместо отмененного из-за коронавируса конкурса покажут специальный концерт.
Происшествия
В Александровской больнице приостановили прием пациентов
В Петербурге Александровская больница временно приостановила работу, сообщает издание 78.ru.
Футбол
Сигурдссон сообщил, что вылетел из России в Исландию
Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон сообщил, что отправился в родную Исландию на время карантина, введённого в связи с пандемией коронавируса.
Политика
Глава МВД Украины назвал сроки окончания карантина
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков назвал сроки окончания карантина.
Кино
Киану Ривза представили в образе Призрачного гонщика
Стоит отметить, что эту роль примеряли к Киану задолго до того, как начали появляться слухи о подписании контракта с Marvel Studios.
Происшествия
СК проверит нарушение карантина жительницей Смоленской области
Следственный комитет Смоленской области начал проверку, после того как в местных СМИ появилась информация, что жительница города Рославль не ушла на карантин после возвращения из-за границы.
Шоу-бизнес
Татьяну Лазареву госпитализировали в Испании
Российская актриса и ведущая Татьяна Лазарева госпитализирована в Испании. Об этом она сообщила в Facebook.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл официально покинули королевскую семью
Пара теперь станет самыми обычными гражданами На днях Меган Маркл и принц Гарри посетили свой последний официальный прием в статусе членов королевской семьи.
Армия и оружие
ПВО Сирии сбили израильские ракеты
Общество
Представитель ВОЗ оценила российские меры против коронавируса
Меры РФ по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции могут предотвратить быстрый рост числа зараженных в стране, считает представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.
Здоровье
Коронавирус на Украине: число смертей больше, чем в России
На Украине растёт количество инфицированных коронавирусом. Только за последние сутки число заболевших увеличилось на 62 человека.
Происшествия
В Перми скончался пациент с коронавирусом
Пациент с подтвержденным коронавирусом умер в Перми, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные оперштаба.
Общество
Опубликовано постановление губернатора Кубани о переходе на карантин
В целях предотвращения угрозы распространения коронавируса в Краснодарском крае вводится карантин с 18:00 31 марта по 5 апреля 2020 года.
Общество
В НИИ Склифосовского объяснили рост числа заболевших COVID-19 в Москве
Главврач НИИ имени Склифосовского Сергей Петриков объяснил рост числа зараженных коронавирусом в Москве увеличением выявляемости заболевания.
Игры