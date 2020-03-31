Коронавирус
7 канал КрасноярскВ Красноярском крае вводят режим самоизоляции
Сегодня, 31 марта, пресс-служба Губернатора Красноярского края сообщила о намерении ввести режим самоизоляции в регионе. Соответствующий указ в ближайшее время появится на официальном сайте краевого правительства. Пока известно, что режим будет действовать с 00.00 1 апреля.
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