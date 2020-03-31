Коронавирус
7 канал КрасноярскВ Красноярском крае вводят режим самоизоляции
Сегодня, 31 марта, пресс-служба Губернатора Красноярского края сообщила о намерении ввести режим самоизоляции в регионе. Соответствующий указ в ближайшее время появится на официальном сайте краевого правительства. Пока известно, что режим будет действовать с 00.00 1 апреля.
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Общество
В Костромской области ввели режим обязательной самоизоляции
Кострома, 31 марта 2020, 18:31 — REGNUM С 1 апреля 2020 года в Костромской области вводится режим обязательной самоизоляции.
Общество
В Самарской области ввели режим полной самоизоляции
В Самарской области введен усиленный режим самоизоляции для всех жителей.
Общество
Госдума изменила порядок техосмотра автомобилей
Госдума одобрила несколько поправок, изменяющих процедуру прохождения техосмотра для автомобилей, передает «Интерфакс».
Энергетика
Нефть Urals подешевела до $13 за баррель
Экономика
Мишустин пояснил новый налог с процентов по вкладам
Глава российского правительства Михаил Мишустин разъяснил условия нового налога на проценты по вкладам и ценным бумагам.
Общество
Госдума приняла закон об уголовном наказании за нарушение карантина
Госдума приняла в трех чтениях закон об уголовной ответственности за нарушение карантина, который предусматривает до семи лет лишения свободы.
Армия и оружие
В Ливии сбили турецкий ударный беспилотник
Биатлон
Анфиса Резцова подаст в суд на Губерниева
Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова заявила о том, что планирует подать в суд иск на спортивного телекомментатора Дмитрия Губерниева.
Общество
Минюст приготовился к дистанционной регистрации смертей и рождений
Услуги будут оказываться через сервисы «Рождение ребенка» и «Утрата близкого человека», который позволяют провести регистрацию без личного присутствия заявителя.
Политика
Минобороны: отправка в войска призывников начнется не раньше 20 мая
Министр обороны России Сергей Шойгу отдал распоряжение не начинать отправку призывников в войска ранее 20 мая из-за распространения пандемии коронавируса, сообщает газета Вооруженных сил РФ "Красная звезда".
Общество
В 2020 году абитуриенты смогут подать документы в вузы до 10 августа
В 2020 году выпускники школ смогут подать документы в вузы до 10 августа.
Общество
Названы сроки прихода в Россию убийственного для коронавируса тепла
Теплая и сухая погода, которая может замедлить распространение коронавируса, установится на большей территории России в начале июня.
Общество
Эпидемиолог Минздрава: Россия подходит к пику по коронавирусу
Главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико считает, что Россия подходит к пику по коронавирусу, но число заболевших может еще расти, пишет РИА "Новости".
Авто
Коллекцию из восьми раритетных ГАЗов продают за 200 млн рублей
"Конструкторское бюро Смирнова" выставило на авто.ру коллекцию уникальных экземпляров разработок Горьковского автозавода на базе культовой "эмки".
Политика
США предложили создать в Венесуэле временное правительство
Соединенные Штаты выдвигают план по урегулированию в Венесуэле, предусматривающий создание временного правительства с представителями оппозиции и действующей власти, а также последующую отмену санкций.
Транспорт
Крым приостановил автобусное сообщение с другими регионами
Крым в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией временно прекратил автобусное сообщение с другими регионами, заявило Министерство транспорта республики.
Здоровье
Врач озвучил «печальный сценарий» карантина в России
В самом "печальном сценарии" режим самоизоляции в России может продлиться до полутора лет, заявил врач-терапевт, медицинский директор фармацевтической компании "НоваМедика", Захар Лейкин в интервью Антону Красовскому на RT.
Общество
Москвичей на три месяца освободили от взносов на капремонт
Собственники жилья в Москве с 1 апреля по 30 июня 2020 г. освобождаются от уплаты взносов на капитальный ремонт, сообщил мэр города Сергей Собянин на своем сайте.
Общество
«Яндекс» подсчитал индекс самоизоляции Пензы
Уровень изоляции в Пензе, по данным 30 марта на 17:40, оценили в 2,9 баллов, это означает, что большинство людей находятся дома.
Общество
В Карелии ограничили продажу алкоголя
Продажу алкоголя ограничили в Карелии в связи с распространением коронавирусной инфекции, купить спиртные напитки можно будет только с 10.00 до 14.00, соответствующее распоряжение подписал глава республики Артур Парфенчиков.
Происшествия
В Севастополе вырубили почти 700 можжевельников
Общество
Представитель ВОЗ оценила меры России против коронавируса
Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в интервью телеканалу «Россия 24» заявила, что меры, которые принимают в России в связи с пандемией коронавируса, помогут не допустить европейский сценарий распространения инфекции.
Общество
В НИИ Склифосовского объяснили рост числа заболевших COVID-19 в Москве
Главврач НИИ имени Склифосовского Сергей Петриков объяснил рост числа зараженных коронавирусом в Москве увеличением выявляемости заболевания.
Общество
В Краснодарском крае вводят карантин
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил о введении карантина на всей территории региона.
Политика
В парламенте Италии распрощались с флагом Евросоюза
В знак протеста против бездействия союза, Рампелли записал видео, как снимает флаг и вывешивает на его место знамя Италии.
Экономика
Сбербанк стал предоставлять льготные кредиты на выдачу зарплаты
"Сбербанк выдал первый кредит на зарплату по государственной программе кредитования на выплату заработной платы для малого и микробизнеса и индивидуальных предпринимателей в рамках программы, предназначенной для поддержки бизнеса, пострадавшего от распространения коронавируса COVID-19", - сообщили в пресс-службе кредитной организации.
Шоу-бизнес
Яна Рудковская высказалась о разводе Джигана и Самойловой
Много шума наделало заявление Оксаны Самойловой о разводе с Джиганом.
Здоровье
Лукашенко заявил, что изоляция от коронавируса убивает людей
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что выступает против изоляции граждан своей страны во время распространения коронавируса.
Общество
В России временно закрылись почти 40% всех торговых точек
В России временно приостановили работу 37% торговых точек, подсчитали в ИT-компании «Эвотор» (данные есть в распоряжении РБК).