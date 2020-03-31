Коронавирус

7 канал Красноярск7 канал КрасноярскВ Красноярском крае вводят режим самоизоляции

Сегодня, 31 марта, пресс-служба Губернатора Красноярского края сообщила о намерении ввести режим самоизоляции в регионе. Соответствующий указ в ближайшее время появится на официальном сайте краевого правительства. Пока известно, что режим будет действовать с 00.00 1 апреля.
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В Красноярском крае вводят режим всеобщей самоизоляции

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Режим полной самоизоляции вводят в Красноярском крае

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Общество

В Костромской области ввели режим обязательной самоизоляции

Кострома, 31 марта 2020, 18:31 — REGNUM С 1 апреля 2020 года в Костромской области вводится режим обязательной самоизоляции.
REGNUM 11:31
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В Самарской области ввели режим полной самоизоляции

В Самарской области введен усиленный режим самоизоляции для всех жителей.
Российская газета 04:22
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Госдума изменила порядок техосмотра автомобилей

Госдума одобрила несколько поправок, изменяющих процедуру прохождения техосмотра для автомобилей, передает «Интерфакс».
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Коммерсантъ 12:32
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Мишустин пояснил новый налог с процентов по вкладам

Глава российского правительства Михаил Мишустин разъяснил условия нового налога на проценты по вкладам и ценным бумагам.
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Госдума приняла закон об уголовном наказании за нарушение карантина

Госдума приняла в трех чтениях закон об уголовной ответственности за нарушение карантина, который предусматривает до семи лет лишения свободы.
Коммерсантъ 03:54
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В Ливии сбили турецкий ударный беспилотник

Piter.tv 08:32
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Анфиса Резцова подаст в суд на Губерниева

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова заявила о том, что планирует подать в суд иск на спортивного телекомментатора Дмитрия Губерниева.
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РБК 12:15
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Минобороны: отправка в войска призывников начнется не раньше 20 мая

Министр обороны России Сергей Шойгу отдал распоряжение не начинать отправку призывников в войска ранее 20 мая из-за распространения пандемии коронавируса, сообщает газета Вооруженных сил РФ "Красная звезда".
Газета.Ru 09:27
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В 2020 году абитуриенты смогут подать документы в вузы до 10 августа

В 2020 году выпускники школ смогут подать документы в вузы до 10 августа.
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Общество

У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус

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Названы сроки прихода в Россию убийственного для коронавируса тепла

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Эпидемиолог Минздрава: Россия подходит к пику по коронавирусу

Главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико считает, что Россия подходит к пику по коронавирусу, но число заболевших может еще расти, пишет РИА "Новости".
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Авто

Коллекцию из восьми раритетных ГАЗов продают за 200 млн рублей

"Конструкторское бюро Смирнова" выставило на авто.ру коллекцию уникальных экземпляров разработок Горьковского автозавода на базе культовой "эмки".
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США предложили создать в Венесуэле временное правительство

Соединенные Штаты выдвигают план по урегулированию в Венесуэле, предусматривающий создание временного правительства с представителями оппозиции и действующей власти, а также последующую отмену санкций.
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Транспорт

Крым приостановил автобусное сообщение с другими регионами

Крым в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией временно прекратил автобусное сообщение с другими регионами, заявило Министерство транспорта республики.
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Врач озвучил «печальный сценарий» карантина в России

В самом "печальном сценарии" режим самоизоляции в России может продлиться до полутора лет, заявил врач-терапевт, медицинский директор фармацевтической компании "НоваМедика", Захар Лейкин в интервью Антону Красовскому на RT.
РИА Новости вчера в 16:49
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Москвичей на три месяца освободили от взносов на капремонт

Собственники жилья в Москве с 1 апреля по 30 июня 2020 г. освобождаются от уплаты взносов на капитальный ремонт, сообщил мэр города Сергей Собянин на своем сайте.
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Общество

В Карелии ограничили продажу алкоголя

Продажу алкоголя ограничили в Карелии в связи с распространением коронавирусной инфекции, купить спиртные напитки можно будет только с 10.00 до 14.00, соответствующее распоряжение подписал глава республики Артур Парфенчиков.
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В Севастополе вырубили почти 700 можжевельников

Российская газета 11:15
Общество

Представитель ВОЗ оценила меры России против коронавируса

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в интервью телеканалу «Россия 24» заявила, что меры, которые принимают в России в связи с пандемией коронавируса, помогут не допустить европейский сценарий распространения инфекции.
RT на русском 11:25
Общество

В НИИ Склифосовского объяснили рост числа заболевших COVID-19 в Москве

Главврач НИИ имени Склифосовского Сергей Петриков объяснил рост числа зараженных коронавирусом в Москве увеличением выявляемости заболевания.
РИА Новости 11:26
Общество

В Краснодарском крае вводят карантин

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил о введении карантина на всей территории региона.
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В парламенте Италии распрощались с флагом Евросоюза

В знак протеста против бездействия союза, Рампелли записал видео, как снимает флаг и вывешивает на его место знамя Италии.
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Экономика

Сбербанк стал предоставлять льготные кредиты на выдачу зарплаты

"Сбербанк выдал первый кредит на зарплату по государственной программе кредитования на выплату заработной платы для малого и микробизнеса и индивидуальных предпринимателей в рамках программы, предназначенной для поддержки бизнеса, пострадавшего от распространения коронавируса COVID-19", - сообщили в пресс-службе кредитной организации.
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Яна Рудковская высказалась о разводе Джигана и Самойловой

Много шума наделало заявление Оксаны Самойловой о разводе с Джиганом.
Суть событий 11:30
Здоровье

Лукашенко заявил, что изоляция от коронавируса убивает людей

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что выступает против изоляции граждан своей страны во время распространения коронавируса.
Ruposters.ru 10:11
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В России временно закрылись почти 40% всех торговых точек

В России временно приостановили работу 37% торговых точек, подсчитали в ИT-компании «Эвотор» (данные есть в распоряжении РБК).
РБК 08:45
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