Общество

Среда24Среда24В Красноярском крае за неделю подорожал бензин премиум-класса

Соответственно, обе марки бензина подорожали на 24 коп. и 36 коп. Что касается дизтоплива и бензина марки АИ-92, то цены на них остались неизменны: 49,72 и 41,81 руб. за литр.
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Госкорпорация "Роскосмос" опубликовала спутниковые снимки порта Бейрута до и после мощнейшего взрыва, прогремевшего во вторник.
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В России запустили дистанционный обмен старых iPhone на новые

Магазин сотовой связи Cstore запустил вместе с сервисом "ДайПродам" программу дистанционного обмена старых моделей iPhone на новые.
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В Хиросиме почтили память жертв атомной бомбардировки

В Японии почтили память жертв ядерной бомбардировки Хиросимы.
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В США из-за тропического шторма «Исаиас» погибли четыре человека

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Лукашенко заявил о многовекторной политике Белоруссии

"Беларусь не дружит с кем-то против кого-то, мы за многовекторность, последовательную, предсказуемую внешнюю политику", - заявил Лукашенко Александр дополнительно рассказал о реформах, которые необходимо провести в стране.
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Украина отказала России в правовой помощи по делу о гибели Стенина

Следственный комитет России направлял в компетентные органы Украины запрос о правовой помощи по делу о гибели фотокорреспондента РИА Новости Андрея Стенина в Донбассе летом 2014, однако получил формальный отказ.
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На фоне пандемии коронавируса рынок авиаперевозок упал вполовину, осложнив ситуацию с и так избыточным предложением, поэтому российским авиакомпаниям осенью может грозить банкротство, заявил гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев в интервью ТАСС.
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Михалкова из «Уральских пельменей» запускает новый телепроект

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Пять человек в Ростовской области умерли от коронавируса за сутки

На 5 августа в Ростовской области у 13 596 человек подтвержден коронавирус. Показатель заболеваемости — 323 на 100 тысяч жителей.
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Более 300 женщин решили сохранить ребенка после беседы с психологом В 2019 года в Курганской области на 12,9% меньше женщин сделали аборты по сравнению с 2018 годом.
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Посольство РФ в Токио считает неприемлемым заявления МИД Японии по поводу участия главы МЧС РФ Евгения Зиничева в открытии аварийно-спасательного центра МЧС России на острове Кунашир.
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Ремейк «Мулан» выйдет в кино и на Disney+ 4 сентября

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Треть россиян хотели бы уйти на пенсию до 55 лет

Около 31% россиян хотят выйти на пенсию раньше срока — до 55 лет, следует из опроса Работа.ру и НПФ "Сбербанка".
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