Общество
Среда24В Красноярском крае за неделю подорожал бензин премиум-класса
Соответственно, обе марки бензина подорожали на 24 коп. и 36 коп. Что касается дизтоплива и бензина марки АИ-92, то цены на них остались неизменны: 49,72 и 41,81 руб. за литр.
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Экономика
Россия предложила Нидерландам пересмотреть налоговое соглашение
Россия предложила Нидерландам пересмотреть действующее соглашение об избежании двойного налогового обложения.
Lenta.ru вчера в 07:53
Политика
Москалькова: недопустимо обсуждать выдачу задержанных в Минске без России
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, комментируя ситуацию вокруг задержанных в Белоруссии россиян, заявила РИА Новости, что недопустимо рассматривать вопрос о выдаче российских граждан без представителей МИД РФ и других органов.
РИА Новости 03:55
Происшествия
Экс-капитан судна Rhosus подтвердил, что вез селитру в порт Бейрута
Газета.Ru вчера в 13:27
Происшествия
На Кубани выявили 125 случаев коронавируса за сутки
В России за последние сутки выявлено 5267 новых случаев заражения COVID-19. Число заболевших в стране превысило 871 тыс. человек.
Краснодарские известия 04:00
Происшествия
«Роскосмос» показал снимки порта Бейрута из космоса до и после взрыва
Госкорпорация "Роскосмос" опубликовала спутниковые снимки порта Бейрута до и после мощнейшего взрыва, прогремевшего во вторник.
РИА Новости вчера в 11:42
Технологии
В России запустили дистанционный обмен старых iPhone на новые
Магазин сотовой связи Cstore запустил вместе с сервисом "ДайПродам" программу дистанционного обмена старых моделей iPhone на новые.
Деловое.ТВ вчера в 08:29
Общество
В Хиросиме почтили память жертв атомной бомбардировки
В Японии почтили память жертв ядерной бомбардировки Хиросимы.
ТВ Центр 01:32
Общество
В США из-за тропического шторма «Исаиас» погибли четыре человека
Ранее тропический шторм «Синлаку» разрушил более тысячи домов в Таиланде.
RuNews24.ru вчера в 01:57
Происшествия
На процессе по делу актера Ефремова допросят свидетеля из Крыма
Агентство Москва 04:24
Политика
Лукашенко заявил о многовекторной политике Белоруссии
"Беларусь не дружит с кем-то против кого-то, мы за многовекторность, последовательную, предсказуемую внешнюю политику", - заявил Лукашенко Александр дополнительно рассказал о реформах, которые необходимо провести в стране.
CT news 04 августа в 19:32
Политика
Украина отказала России в правовой помощи по делу о гибели Стенина
Следственный комитет России направлял в компетентные органы Украины запрос о правовой помощи по делу о гибели фотокорреспондента РИА Новости Андрея Стенина в Донбассе летом 2014, однако получил формальный отказ.
RT на русском 03:29
Здоровье
Российские медики нашли новый способ диагностики COVID-19
Медики в Бурятии начали диагностировать пневмонию, в том числе с признаками коронавируса, при помощи искусственного интеллекта, сообщает пресс-служба республиканского правительства.
РИА Новости 04:10
Кино
Одну из главных ролей в экранизации «Пиноккио» может сыграть Том Хэнкс
Режиссёром картины может выступить Роберт Земекис.
REGNUM 03:43
Футбол
ВОЗ выступила против массового возвращения болельщиков на стадионы
Может быть, нам следует ожидать, что по мере того, как ситуация улучшится, мы выйдем с нуля на стадионах до 1000 или 2000 зрителей.
ODDS.ru 01:21
Футбол
«Шахтер» обыграл «Вольфсбург» и вышел в четвертьфинал Лиги Европы
«Шахтер» пробился в 1\4 финала ЛЕ. В ответном поединке 1/8 финала турнира донецкий клуб обыграл «Вольфсбург».
Vprognoze.ru вчера в 16:52
Экономика
Глава «Аэрофлота» допустил волну банкротств авиакомпаний осенью
На фоне пандемии коронавируса рынок авиаперевозок упал вполовину, осложнив ситуацию с и так избыточным предложением, поэтому российским авиакомпаниям осенью может грозить банкротство, заявил гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев в интервью ТАСС.
РБК вчера в 05:56
Общество
Доставка товаров из магазинов может подорожать вдвое
В скором времени доставка товаров на дом станет сложнее и дороже в среднем в 2 раза: запрещается перевозить бытовую химию и продукты питания в одном автомобиле, следует из новых "Санитарно-эпидемиологических требований к предоставлению услуг населению" (СанПиН).
Вести.Ru 03:14
Шоу-бизнес
Михалкова из «Уральских пельменей» запускает новый телепроект
Бывшая звезда шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова рассказала «Собеседнику» о новом телепроекте со своим участием.
Рамблер вчера в 14:00
Общество
У россиян старше 40 лет появится дополнительный оплачиваемый выходной
Работающие россияне старше 40 лет получат дополнительный выходной день для прохождения диспансеризации.
Газета.Ru 04:01
Общество
Пять человек в Ростовской области умерли от коронавируса за сутки
На 5 августа в Ростовской области у 13 596 человек подтвержден коронавирус. Показатель заболеваемости — 323 на 100 тысяч жителей.
Kursk.com вчера в 04:47
Здоровье
В Курганской области снижается число абортов
Более 300 женщин решили сохранить ребенка после беседы с психологом В 2019 года в Курганской области на 12,9% меньше женщин сделали аборты по сравнению с 2018 годом.
Курган и курганцы 02:40
Общество
Составлен рейтинг регионов с самыми высокими зарплатами чиновников
Наиболее высокие зарплаты в России получают госслужащие в Москве и Санкт-Петербурге — таковы результаты исследования аналитического центра «Авито Работа».
RT на русском 03:48
Футбол
Карпин хотел уйти из футбола из-за ситуации с «Ростовом»
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин признался, что хотел уйти из футбола и уехать из России из-за ситуации, которая сложилась вокруг команды.
Газета.Ru 02:50
Технологии
Онлайн-сервисы компании Canon подверглись мощной хакерской атаке
По данным интернет-издания BleepingComputer, хакеры предположительно похитили некоторые данные, включая личную информацию.
Эхо Москвы 02:34
Энергетика
На Дальнем Востоке резко подорожал бензин
По его данным, на 31 июля в Приморском крае розничные цены обеих компаний на АИ-95 были на 8% (почти 4 рубля на литр) ниже оптовых цен Комсомольского НПЗ, являющимся единственным на Дальнем Востоке, который продает бензин на бирже, а на АИ-98 – почти на 6% (3 рубля на литр).
Новый День 03:07
Политика
Россия отвергла претензии Японии по поводу приезда главы МЧС на Курилы
Посольство РФ в Токио считает неприемлемым заявления МИД Японии по поводу участия главы МЧС РФ Евгения Зиничева в открытии аварийно-спасательного центра МЧС России на острове Кунашир.
Интерфакс 01:14
Кино
Ремейк «Мулан» выйдет в кино и на Disney+ 4 сентября
Evo-rus.com вчера в 12:07
Общество
Треть россиян хотели бы уйти на пенсию до 55 лет
Около 31% россиян хотят выйти на пенсию раньше срока — до 55 лет, следует из опроса Работа.ру и НПФ "Сбербанка".
Вести.Ru 04:15