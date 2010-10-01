Общество

Среда24Среда24В Красноярском крае за неделю подорожал бензин премиум-класса

Соответственно, обе марки бензина подорожали на 24 коп. и 36 коп. Что касается дизтоплива и бензина марки АИ-92, то цены на них остались неизменны: 49,72 и 41,81 руб. за литр.
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В Абакане подорожал бензин

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В Красноярском крае за неделю подорожал бензин премиум-класса

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Почему мы платим за бензин и солярку такие деньги?

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Госкорпорация "Роскосмос" опубликовала спутниковые снимки порта Бейрута до и после мощнейшего взрыва, прогремевшего во вторник.
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Как отметил Лукашенко, к задержанным относятся "по-человечески", поэтому они "рассказали все": в частности, по его словам, россияне дали показания о том, что их направили в Белоруссию специально.
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Газета.Ru вчера в 15:35
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Общество

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Бывший президент компании "Интеко" Олег Солощанский освобожден после допроса, он стал свидетелем по уголовному делу о хищениях, сообщил "Интерфаксу" источник в окружении бизнесмена.
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Игры

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Матч ТВ 04 августа в 02:35
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Армия и оружие

В России ввели спецнадбавки к окладам военнослужащих

Министр обороны РФ Сергей Шойгу подписал приказ о введении с 1 июля ежемесячной надбавки для отдельных категорий военнослужащих.
News.ru 04 августа в 05:27
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Политика

Посольство РФ в США назвало помехой сотрудничеству доклад о пропаганде

США публикацией доклада Центра глобального взаимодействия при Госдепартаменте о "столпах российской дезинформации" пытаются отвлечь внимание от официальных предложений России о возобновлении сотрудничества в ключевых сферах, считают в посольстве РФ в США.
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Экс-капитан судна Rhosus подтвердил, что вез селитру в порт Бейрута

Газета.Ru вчера в 13:27
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Россияне оценили возможность выхода на пенсию раньше срока

Менее трети россиян (31%) хотели бы прекратить работать до того, как им исполнится 55 лет, если бы могли сами выбирать возраст выхода на пенсию.
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В России может существенно подорожать доставка товаров из магазинов

Москва, 6 августа 2020, 01:41 — REGNUM Доставка товаров из магазинов может подорожать примерно вдвое в случае принятия в России новых «Санитарно-эпидемиологических требований к предоставлению услуг населению», передают 6 августа «Известия» со ссылкой на собственные источники.
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Экономика

Зампред ВТБ заявил о риске возвращения ситуации с вкладами в 1990-е

Зампредседателя правления ВТБ Анатолий Печатников заявил, что существует риск возвращения доходности по депозитным вкладам к ситуации 1995-1996 годов, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 07:12
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Здоровье

Назван неочевидный фактор смертельного исхода от коронавируса

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Часть независимых АЗС Приморского края перестали продавать бензин АИ-95 и АИ-98, сообщает РБК со ссылкой на главу Приморского топливного союза Владимира Чирскова.
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Россиян хотят освободить от уплаты НДФЛ при продаже жилья экономкласса

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«Ростов» представил форму на новый сезон в стиле фильма «Джентльмены»

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«Ждем неизбежного роста случаев COVID-19 в сентябре. Вирус никуда не ушел»

Тренд на снижение новых случаев COVID-19 в Свердловской области наметился в последние дни июля.
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Задымление в Якутске связано с лесными пожарами в Усть-Алданском районе

В связи с действующими лесными пожарами на территории Усть-Алданского района сохраняется вероятность задымления воздуха на территории Намского, Мегино-Кангаласского районов и города Якутска, сообщила Единая дежурно-диспетчерская служба города Якутска.
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Названы лучшие молочные сосиски в России

В России провели исследование и назвали лучшие молочные сосиски. Об этом говорится в материалах Роскачества.
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