Соответственно, обе марки бензина подорожали на 24 коп. и 36 коп. Что касается дизтоплива и бензина марки АИ-92, то цены на них остались неизменны: 49,72 и 41,81 руб. за литр.

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