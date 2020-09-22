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Российская газета
Российская газета

В Красноярском крае задержали главу религиозной общины Виссариона

Напомним, религиозная организация была создана бывшим милиционером Сергеем Торопом в 90-х годах прошлого века. Сам он и его последователи поселились на юге Красноярского края, в Курагинском районе, основав там поселение под названием "Город Солнца".В источнике
С чего всё началось
ТАСС

В Красноярском крае задержали руководителей религиозной общины Виссариона

Руководители религиозной организации "Церковь последнего завета" (известной как община Виссариона) задержаны в Красноярском крае. В числе задержанных - глава общины Сергей Тороп (называет себя Виссарионом), сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах региона.
ТАСС23:04
Подробнее о событии
РБК

В Красноярском крае задержали руководителей религиозной общины Виссариона

РБК01:29
Коммерсантъ

В Красноярском крае задержали руководителей религиозной общины Виссариона

Коммерсантъ23:58
РЕН ТВ

Основателя «секты Виссариона» задержали под Красноярском

РЕН ТВ22:58
ТАСС

В Красноярском крае задержали руководителей религиозной общины Виссариона

ТАСС23:04
Тайга.инфо

Спецназ задержал Виссариона и его последователей в Красноярском крае

Тайга.инфо22:52
Московский Комсомолец

Главы религиозной общины Виссариона были задержаны в Красноярском крае

Московский Комсомолец23:18
РИА Новости

Источник: в Красноярском крае задержали основателя «секты Виссариона»

РИА Новости23:36

Вероятный преемник Меркель обвинил Россию в притоке беженцев в Европу

Кандидат на пост председателя Христианско-демократического союза Фридрих Мерц назвал бомбардировки в Сирии «варварскими действиями» российской армии и возложил ответственность за приток беженцев в Европу на президента России Владимира Путина.
Взгляд.рувчера в 03:10
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С октября в России начнут тестировать беспилотные суда на реках и морях

Согласно проекту постановления, эксперимент пройдет с 1 октября 2020 года до 31 декабря 2025 года в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Астраханской, Калининградской, Магаданской, Мурманской, Ростовской, Сахалинской областях, а также в Краснодарском, Приморском и Хабаровском краях.
РБК01:00

Россиян предупредили об опасности хранения пенсий на банковских картах

Пенсионеру, получающему страховую пенсию, могут приостановить выплаты, если он в течение полугода не снимает деньги с банковской карты, рассказал агентству "Прайм" аналитик "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган.
РИА Новости22:06
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Немецкие юристы: Германия не может расследовать инцидент с Навальным

Немецкое издание Suddeutsche Zeitung сообщает со ссылкой на источники в следственных кругах, что Германия не может начать уголовное расследование произошедшего с Алексеем Навальным и предъявить какие-либо обвинения, поскольку инцидент произошел не на территории ФРГ.
Вести.Ru19:43
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Спецпосланник Трампа предложил РФ заключить меморандум о вооружениях

Вашингтон предлагает России продлить срок Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений минимум на пять лет, чтобы выработать новый многосторонний документ как можно быстрее.
ToDay News Ufaвчера в 05:43
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В Иркутске после землетрясения ввели режим повышенной готовности

Обновлено в 06:30 Городские власти Иркутска объявили режим повышенной готовности после подземных толчков в ночь на вторник (вечером в понедельник по Москве), сообщает ТАСС со ссылкой на горадминистрацию.
BFM.ruвчера в 16:38
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В МВД заявили о 200 опрошенных по делу Навального

Доследственная проверка «в связи с госпитализацией» основателя ФБК Алексея Навального продолжается, по делу уже опрошены около 200 человек, заявили в управлении на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.
РБКвчера в 09:45
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Делягин назвал сроки начала мощного кризиса в России

Эксперт считает, что, если такая схема поддержки не принесёт необходимых для экономики результатов, то фактически российское правительство окажется в ситуации мощного финансового кризиса, поскольку основной инструмент восстановления экономической активности государства окажется недееспособным.
Южный Федеральныйвчера в 22:20
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