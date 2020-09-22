Напомним, религиозная организация была создана бывшим милиционером Сергеем Торопом в 90-х годах прошлого века. Сам он и его последователи поселились на юге Красноярского края, в Курагинском районе, основав там поселение под названием "Город Солнца".

С чего всё началось В Красноярском крае задержали руководителей религиозной общины Виссариона Руководители религиозной организации "Церковь последнего завета" (известной как община Виссариона) задержаны в Красноярском крае. В числе задержанных - глава общины Сергей Тороп (называет себя Виссарионом), сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах региона. ТАСС 23:04