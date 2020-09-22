В Красноярском крае ФСБ задержала лидера секты в «Обители Рассвета»
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По словам собеседника ТАСС, задержан глава общины Сергей Тороп (он называет себя Виссарионом), а также другие руководители общины — Вадим Редькин и Владимир Ведерников. Следственные действия на юге Красноярского края проходят с раннего утра, добавил он.В источнике
С чего всё началось
В Красноярском крае задержали руководителей религиозной общины Виссариона
Руководители религиозной организации "Церковь последнего завета" (известной как община Виссариона) задержаны в Красноярском крае. В числе задержанных - глава общины Сергей Тороп (называет себя Виссарионом), сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах региона.
ТАСС23:04
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