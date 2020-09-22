По словам собеседника ТАСС, задержан глава общины Сергей Тороп (он называет себя Виссарионом), а также другие руководители общины — Вадим Редькин и Владимир Ведерников. Следственные действия на юге Красноярского края проходят с раннего утра, добавил он.

С чего всё началось В Красноярском крае задержали руководителей религиозной общины Виссариона Руководители религиозной организации "Церковь последнего завета" (известной как община Виссариона) задержаны в Красноярском крае. В числе задержанных - глава общины Сергей Тороп (называет себя Виссарионом), сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах региона. ТАСС 23:04