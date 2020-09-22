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РБК
РБК

В Красноярском крае ФСБ задержала лидера секты в «Обители Рассвета»

По словам собеседника ТАСС, задержан глава общины Сергей Тороп (он называет себя Виссарионом), а также другие руководители общины — Вадим Редькин и Владимир Ведерников. Следственные действия на юге Красноярского края проходят с раннего утра, добавил он.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

В Красноярском крае задержали руководителей религиозной общины Виссариона

Руководители религиозной организации "Церковь последнего завета" (известной как община Виссариона) задержаны в Красноярском крае. В числе задержанных - глава общины Сергей Тороп (называет себя Виссарионом), сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах региона.
ТАСС23:04
Подробнее о событии
Московский Комсомолец

Появилось видео с задержавшими «Виссариона» силовиками на вертолетах

Московский Комсомолец03:45
РЕН ТВ

Основателя «секты Виссариона» задержали под Красноярском

РЕН ТВ22:58
Коммерсантъ

В Красноярском крае задержали руководителей религиозной общины Виссариона

Коммерсантъ23:58
РИА Новости

Источник: в Красноярском крае задержали основателя «секты Виссариона»

РИА Новости23:36
ТАСС

В Красноярском крае задержали руководителей религиозной общины Виссариона

ТАСС23:04
Тайга.инфо

Спецназ задержал Виссариона и его последователей в Красноярском крае

Тайга.инфо22:52
РБК

В Красноярском крае ФСБ задержала лидера секты в «Обители Рассвета»

РБК01:29

Землетрясение ощутили 392 населенных пункта Приангарья и Бурятии

Толчки мощного землетрясения магнитудой 5,9 ощущались на территории почти 400 населенных пунктов в Иркутской области и Республике Бурятии, сообщил РИА Новости во вторник представитель экстренных служб.
Землетрясение ощутили 392 населенных пункта Приангарья и Бурятии
РИА Новости03:22
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Россиян предупредили об опасности хранения пенсий на банковских картах

Пенсионеру, получающему страховую пенсию, могут приостановить выплаты, если он в течение полугода не снимает деньги с банковской карты, рассказал агентству "Прайм" аналитик "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган.
РИА Новости22:06
1,6K

В детсадах четырех регионов России появится более 1 тыс. новых мест

"Правительство продолжает повышать доступность детских садов: подписано распоряжение о перераспределении субсидий регионам на эти цели, а именно - на создание дополнительных мест для самых маленьких детей от 1,5 до 3 лет", - сообщил глава правительства на совещании с вице-премьерами.
ТАССвчера в 03:54
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СМИ назвали условия для возбуждения дела по Навальному в Германии

Германия не может возбудить уголовное дело по факту отравления основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, так как преступление произошло на территории России и не является военным преступлением, сообщило издание Seuddeutsche Zeitung со ссылкой на немецких экспертов.
Ведомости03:36
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Сбербанк откажется от слова «банк» в новом логотипе

В декабре 2018 года глава банка Герман Греф заявлял журналистам, что экосистема под брендом Сбербанка может получить новое название, в том числе идут дискуссии о возможности убрать из ее названия слово "банк", хотя в финансовой части бренд сохранится.
ТАССвчера в 11:45
1,9K

В Барнауле возбудили уголовное дело после смерти семьи в ДТП

Следователь отдела по расследованию дорожно-транспортных происшествий СЧ СУ УМВД России по Барнаулу возбудил уголовное дело по ст. 264 УК РФ – нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.
Аргументы и Факты - Алтайвчера в 03:43
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Сноуден выплатит властям США $5 млн c продажи своей книги

Вашингтон, 22 сентября 2020, 10:08 — REGNUM Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден согласился выплатить правительству США свыше пяти миллионов долларов, заработанных им на продажах его книги и на выступлениях.
REGNUM03:08
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В Госдуме раскритиковали законопроект о всероссийской реновации жилья

Ранее, 18 сентября, сенаторы от «Единой России» Николай Журавлев, Олег Мельниченко, Андрей Шевченко и депутат Госдумы Евгений Москвичев внесли в нижнюю палату парламента законопроект, который регулирует комплексное развитие территорий и расселение ветхого и аварийного жилья.
РБКвчера в 04:15
1,8K

В России предложили выплачивать пособия безработным с детьми бессрочно

Федерация независимых профсоюзов России подготовила проект генерального соглашения между Правительством, объединениями профсоюзов и работодателей на 2021–2023 годы, в котором предлагает установить выплату повышенного пособия для безработных, имеющих детей.
Octagon.Mediaвчера в 23:39
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Сохранения «Человека-паука» не дадут перенести в ремастер для PS5

«Человек-паук: Майлс Моралес» выходит 19 ноября вместе с ремастером первой части для PS5, в которую разработчики добавили множество нововведений, включая рейтрейсинг для отражений и освещения, а также поддержку 60 FPS.
Игромания.рувчера в 12:03