Происшествия
Моя Москва.онлайнВ Красноярском крае задержали планировавшего взрыв в школе подростка
Речь идет о 15-летнем жителе Минусинского района. По версии следствия, он начал планировать преступление весной. «Подросток изучил инструкцию по изготовлению взрывных устройств, нашел необходимые компоненты и собрал четыре бомбы», — говорится в сообщении СК.
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Опубликовано видео допроса чуть не взорвавшего школу в Красноярском крае подростка
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