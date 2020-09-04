В Красноярском крае подросток готовил взрыв в школе, сообщили в Следственном комитете. По подозрению в теракте задержали 15-летнего жителя Минусинского района. По версии следствия, он начал планировать преступление весной.

В Красноярском крае задержали планировавшего взрыв в школе подростка

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