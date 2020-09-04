Происшествия
РИА НовостиВ Красноярском крае задержали планировавшего взрыв в школе подростка
В Красноярском крае подросток готовил взрыв в школе, сообщили в Следственном комитете. По подозрению в теракте задержали 15-летнего жителя Минусинского района. По версии следствия, он начал планировать преступление весной.
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Опубликовано видео допроса чуть не взорвавшего школу в Красноярском крае подростка
Московский Комсомолец05:58
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Политика
На Украине подвергли критике внешний вид Зеленского
REGNUM вчера в 20:50
Космос
Китай запустил многоразовый космический корабль
Китай успешно запустил многоразовый испытательный космический корабль, сообщает Китайская корпорация космической науки и техники (CASC).
РИА Новости 06:01
Политика
МВД Беларуси возбудило дело по факту «объявления в розыск» Лукашенко
Министерство внутренних дел Беларуси возбудило уголовное дело по статье 349 (Несанкционированный доступ к компьютерной информации) Уголовного кодекса.
Smolnarod.ru 05:00
Политика
Кремль прокомментировал идею Дерипаски о переносе столицы из Москвы
«Дерипаска является очень опытным, знающим предпринимателем, который реализует очень сложные комплексные проекты, зачастую весьма успешные, — конечно, он имеет право на собственную точку зрения», — сказал Песков.
Lenta.ru 06:01
Автоспорт
Клэр Уильямс покинула пост руководителя «Уильямс»
Дочь основателя команды «Уильямс» Фрэнка Уильямса Клэр Уильямс покинула пост главы команды, сообщает пресс-служба организации.
Спорт-Экспресс вчера в 10:00
Футбол
«Спартак» узнал соперников по групповому этапу Кубка России
Московский "Спартак" узнал соперников по элитному групповому этапу Кубка России.
Газета.Ru 05:40
Гаджеты
Процессоры Intel Comet Lake серии KA в коробках с «Мстителями» добрались до российских магазинов
Источник изображения: Регард Процессоры новой серии "KA" планомерно добрались до российской розницы.
3DNews 05:45
Футбол
Месси решил остаться в «Барселоне»
Lenta.ru 06:13
Экономика
Регионам могут запретить снижать размер прожиточного минимума
Правительство России планирует запретить регионам снижать размер прожиточного минимума, сообщают «Известия» со ссылкой на два источника, близких к кабмину.
Ведомости 01:04
Политика
Японцы возмутились из-за архивных фотографий Курильских островов
Японцы возмутились из-за опубликованных Минобороны РФ архивных фотографий об освобождении Курильских островов.
Газета.Ru 00:17
Общество
Путин примет участие в Дне города в Москве
Президент России Владимир Путин примет участие в праздновании Дня города в Москве.
Известия 05:26
Космос
Европейский телескоп сделал самые детальные снимки поверхности Солнца
Астрономы из ФРГ, использующие самый крупный на европейской территории телескоп GREGOR сделали самые подробные снимки солнечной поверхности.
Discover24 вчера в 11:06
Экономика
Капитализация Apple снизилась за день на рекордные $180 млрд
В четверг, 3 сентября, акции Apple упали на 8%, это снизило капитализацию корпорации на $180 млрд — рекордное однодневное падение капитализации не только для Apple, но и для американских компаний в целом.
Коммерсантъ 05:42
Здоровье
Омский токсиколог связал госпитализацию Навального с диетой
У Алексея Навального были проблемы с питанием и пищеварением еще за пять-семь дней до госпитализации, заявил главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев.
РИА Новости 04:45
Культура
Прощание с актером Клюевым завершилось в Малом театре в Москве
Церемония прощания с народным артистом России Борисом Клюевым завершилась в пятницу, 4 сентября, в государственном академическом Малом театре в Москве.
Известия 06:02
Политика
Лукашенко заявил о наличии доказательств фальсификации дела Навального
По словам президента Белоруссии Александра Лукашенко, факт отравления Алексея Навального, о котором сообщила германский канцлер Ангела Меркель, является фальсификацией.
CT news вчера в 10:31
Армия и оружие
Батальон армии США перебрасывается в Литву для совместных учений
До конца недели в Литву будет переброшен батальон американских военных, оснащенных тяжелой техникой и вооружением.
Discover24 05:17
Политика
США намерены убедить Лукашенко в том, что он не может быть президентом
В среду заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джордж Кент заявил, что российско-американские отношения могут стать еще хуже в случае "открытого силового вмешательства" России в ситуацию в Белоруссии.
ТАСС вчера в 19:01
Кино
Фрэнсис Форд Коппола выпустит новую версию «Крестного отца 3»
Discover24 03:28
Происшествия
В красноярской школе женщина с арматурой напала на детей
В Красноярске в школу ворвалась женщина с арматурой. Об этом сообщает "ТВК Красноярк". Инцидент произошел в школе № 69.
РИА Новости 05:57
Политика
Бывший вице-премьер Украины предрек очередной майдан
Бывший вице-премьер и экс-посол Украины в Белоруссии Роман Бессмертный предсказал новый "майдан" и потерю власти действующему президенту страны Владимиру Зеленскому.
Газета.Ru 02:19
Политика
Москва и Минск обсудили переброску нефтяных потоков из портов Литвы
Россия и Белоруссия обсудили переброску нефтяных потоков из портов Литвы через российские порты.
RT на русском вчера в 10:17
Армия и оружие
Стратегические ядерные силы России и США сравнили в Китае
CT news вчера в 09:59
Футбол
Уткин сравнил лидерство «Спартака» в РПЛ с прыщом
Известный комментатор Василий Уткин сравнил промежуточное лидерство «Спартака» в таблице РПЛ с прыщом на теле человека.
Metaratings 04:28
Общество
Россия возобновит авиарейсы в Египет, ОАЭ и на Мальдивы
Россия возобновит авиасообщение с тремя странами.
Известия вчера в 10:26
Авто
В России продлят программу льготного автокредитования на 2021 год
Госпрограммы по стимулированию спроса на автомобили российского производства, будут продлены на 2021 год, об этом сообщил замглавы Минпромторга РФ Александр Морозов, слова которого ТАСС передала пресс-служба министерства.
Тавто.Ру 04:02
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Jeep представил внедорожник Grand Wagoneer
Возрождая одну из своих знаменитых имен дизайнеры марки Jeep решили не заглядывать в прошлое – ни снаружи, ни внутри новый Grand Wagoneer не имеет ничего общего с одним из первых роскошных внедорожников в мире.
Авторамблер 04:12
Общество
Четыре человека умерли от коронавируса в Ростовской области за сутки
В общем, в регионе коронавирус подтвердили за сутки в 20 районах и городах.
Evo-rus.com вчера в 15:28
Происшествия
Невеста погибла при съемке свадебных фотографий
Свадебная съемка была организована на берегу моря. Внезапно невесту, фотографа и визажиста накрыло большой волной и унесло в море.
ToDay News Ufa 05:23