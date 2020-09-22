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Коммерсантъ
Коммерсантъ

В Красноярском крае задержаны лидеры религиозной общины

В Красноярском крае задержаны лидеры религиозной общины В Красноярском крае задержан основатель "Церкви последнего завета" Сергей Тороп, известный как Виссарион, а также его ближайшие сподвижники Вадим Редькин и Владимир Ведерников.В источнике
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Московский Комсомолец

Глава «секты Виссариона» заявил суду, что не согласен с обвинением

Московский Комсомолец10:58
Коммерсантъ

В Красноярском крае задержаны лидеры религиозной общины

Коммерсантъ10:22
ТАСС

Глава «Церкви последнего завета» заявил о непризнании вины

ТАСС10:03
Известия

Одного из руководителей «секты Виссариона» арестовали на два месяца

Известия10:22
РИА Новости

Глава секты Виссариона заявил в суде, что не согласен с обвинением

РИА Новости10:33
Тайга.инфо

Защита не знает, куда увезли задержанного в Красноярске Виссариона

Тайга.инфо05:41
РЕН ТВ

Эксклюзивные кадры с места обысков в «секте Виссариона»

РЕН ТВ01:02

В Петербурге арестовали студента, обвиняемого в убийстве матери

Студента второго курса Санкт-Петербургского государственного морского технического университета 19-летнего Олега Рубцова, обвиняемого в убийстве матери в Петербурге, суд арестовал на два месяца на время предварительного следствия, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
В Петербурге арестовали студента, обвиняемого в убийстве матери
РИА Новости11:25

В Кирове начнутся клинические испытания вакцины против коронавируса

Наш город вошёл в тройку экспериментальных научных площадок наряду с Санкт-Петербургом и Новосибирском Напомним, в федеральном научном центре имени М. П. Чумакова РАН разработана новая вакцина против COVID-19.
Московский Комсомолец Киров10:57
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«Локомотив» не сыграет против «Куньлуня» в КХЛ из-за коронавируса

Матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между клубами «Локомотив» (Ярославль) и «Куньлунь» (Пекин) не состоится, российская команда не поедет на встречу, пишет ТАСС.
Аргументы и Факты10:17