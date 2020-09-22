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В Красноярском крае задержали руководителей религиозной организации

В Красноярском крае пресечена незаконная деятельность религиозной организации «Церковь последнего завета», руководители которой применяли психологическое насилие в отношении своих последователей. Об этом сообщили в пресс-службе СК России.В источнике
Светлана Петренко
По версии следствия, в целях извлечения дохода от религиозной деятельности они привлекали денежные средства граждан, а также применяли к ним психологическое насилие, в результате длительного воздействия которого части последователей религиозной организации причинен тяжкий вред здоровью.
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В Красноярском крае задержали руководство религиозной секты

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Церковь Виссариона обвинили в «психологическом насилии»

Тайга.инфо03:59
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СК подтвердил задержание членов «секты Виссариона». Видео

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В Красноярском крае задержали руководителей «секты Виссариона»

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Адвокат рассказал, как спастись от секты

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Московский Комсомолец

СК раскрыл обстоятельства задержания главы «секты Виссариона»

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В Красноярском крае задержали руководителей религиозной общины Виссариона

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