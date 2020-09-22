Activision опровергла слухи о взломе 500 тысяч аккаунтов Call of Duty

В ночь с 20 на 21 сентября в сети появились сообщения о том, что хакеры взломали больше 500 тысяч аккаунтов пользователей Activision, которые в том числе используются в играх серии Call of Duty, включая Warzone, Modern Warfare и Mobile.