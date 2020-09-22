Будьте в Плюсе
Главное
Происшествия
США
Происшествия
Интересное
Происшествия
Политика
Происшествия
Общество
Происшествия
Экономика
Происшествия
В мире
Происшествия
Спорт
Происшествия
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Происшествия
RT на русском
RT на русском

В Красноярском крае задержали руководителей религиозной организации

В Красноярском крае пресечена незаконная деятельность религиозной организации «Церковь последнего завета», руководители которой применяли психологическое насилие в отношении своих последователей. Об этом сообщили в пресс-службе СК России.В источнике
Подробнее о событии
ТАСС

Меру пресечения задержанным членам «Церкви последнего завета» изберет суд в Новосибирске

ТАСС05:57
Коммерсантъ

В Красноярском крае задержали руководство религиозной секты

Коммерсантъ04:49
Московский Комсомолец

СК раскрыл обстоятельства задержания главы «секты Виссариона»

Московский Комсомолец04:27
Известия

В СК подтвердили задержание участников «Церкви последнего завета»

Известия04:35
РИА Новости

Опубликовано видео задержания главы религиозной общины Виссариона

РИА Новости05:35
Тайга.инфо

Защита не знает, куда увезли задержанного в Красноярске Виссариона

Тайга.инфо05:41
РЕН ТВ

Эксклюзивные кадры с места обысков в «секте Виссариона»

РЕН ТВ01:02

Нарышкин заявил об активности Запада в раскручивании «дела Навального»

Главная цель раскручивания "дела Навального" для некоторых стран Запада — блокировка строительства "Северного потока — 2", заявил директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин.
РИА Новости05:16
828

На почасовую подачу и подвоз воды перевели 29 населенных пунктов Крыма

«На утро сегодняшнего дня 29 населенных пунктов переведены на режимное водоснабжение или на подвоз воды, в связи с тем что дебет в скважинах, скажем так, исчез», — цитирует Баженова ИА «Крыминформ».
Известиявчера в 05:32
66

Activision опровергла слухи о взломе 500 тысяч аккаунтов Call of Duty

В ночь с 20 на 21 сентября в сети появились сообщения о том, что хакеры взломали больше 500 тысяч аккаунтов пользователей Activision, которые в том числе используются в играх серии Call of Duty, включая Warzone, Modern Warfare и Mobile.
Игромания.ру05:11

В ЛНР задержали агента украинских спецслужб

«Министерством государственной безопасности Луганской народной республики раскрыт агент украинских спецслужб», — говорится в сообщении и уточняется, что им оказался 21-летний житель Луганска.
REGNUM08:04
3