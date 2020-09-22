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В Красноярском крае задержали руководителей религиозной организации

В Красноярском крае пресечена незаконная деятельность религиозной организации «Церковь последнего завета», руководители которой применяли психологическое насилие в отношении своих последователей. Об этом сообщили в пресс-службе СК России.В источнике
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Коммерсантъ

В Красноярском крае задержали руководство религиозной секты

Коммерсантъ04:49
Известия

В СК подтвердили задержание участников «Церкви последнего завета»

Известия04:35
РИА Новости

Опубликовано видео задержания главы религиозной общины Виссариона

РИА Новости05:35
Тайга.инфо

Церковь Виссариона обвинили в «психологическом насилии»

Тайга.инфо03:59
Московский Комсомолец

СК раскрыл обстоятельства задержания главы «секты Виссариона»

Московский Комсомолец04:27
ТАСС

В Красноярском крае задержали руководителей религиозной общины Виссариона

ТАСС23:04
РЕН ТВ

Основателя «секты Виссариона» задержали под Красноярском

РЕН ТВ22:58

Плющенко заявил, что не перекупал фигуристок у Тутберидзе

Напомним, ранее стало известно, что тренировавшиеся на катке «Хрустальный» в группе Этери Тутберидзе фигуристки Александра Трусова и Алена Косторная решили продолжить карьеру под руководством Евгения Плющенко.
Росбалт07:48

Москва: СК завел дело о мошенничестве с недвижимостью семьи Баталова

Возбуждено дело о мошенничестве с недвижимостью семьи актера Алексея Баталова, вдова и дочь которого лишились двух квартир и крупной суммы денег, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного ГСУСК России Юлия Иванова.
Правоохранительный портал Кузбасса20 сентября в 05:47
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Жириновский ожидает распада США

Москва, 22 сентября 2020, 12:59 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский предрекает распад США в течение 20 лет, передает корреспондент ИА REGNUM 22 сентября.
REGNUM05:59
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