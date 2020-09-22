В Красноярском крае задержали руководителей религиозной организации
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В Красноярском крае пресечена незаконная деятельность религиозной организации «Церковь последнего завета», руководители которой применяли психологическое насилие в отношении своих последователей. Об этом сообщили в пресс-службе СК России.В источнике
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