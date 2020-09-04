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Моя Москва.онлайн
Моя Москва.онлайн

В Красноярском крае задержали планировавшего взрыв в школе подростка

Речь идет о 15-летнем жителе Минусинского района. По версии следствия, он начал планировать преступление весной. «Подросток изучил инструкцию по изготовлению взрывных устройств, нашел необходимые компоненты и собрал четыре бомбы», — говорится в сообщении СК.В источнике
Подробнее о событии
ТАСС

Задержанный в Красноярском крае подросток проходил обследование в психдиспансере

ТАСС06:24
Московский Комсомолец

Опубликовано видео допроса чуть не взорвавшего школу в Красноярском крае подростка

Московский Комсомолец05:58
Коммерсантъ

Подросток из Красноярского края признался в подготовке теракта в школе

Коммерсантъ05:19
Lenta.ru

ФСБ задержала подростка за подготовку теракта в школе в Красноярском крае

Lenta.ru05:12
Известия

Под Красноярском задержали планировавшего взрыв в школе подростка

Известия05:09
РИА Новости

В Красноярском крае задержали планировавшего взрыв в школе подростка

РИА Новости05:42
РБК

Задержанный ФСБ подросток признал вину в попытке теракта в школе

РБК05:24

Капитализация Apple опустилась ниже $2 трлн

Как отмечало американское издание Barron's, специализирующееся на финансовой аналитике, падение стоимости акций Apple по итогам торгов в четверг на 8% в денежном выражении составило $180 млрд и установило абсолютный рекорд в мировой истории.
ТАСС11:22
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Первая партия COVID-вакцины поступила в три московские поликлиники

Первые дозы вакцины от коронавируса для проведения пострегистрационных клинических исследований уже поступили в три московские поликлиники, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова журналистам в пятницу.
Интерфакс09:21
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ФАС возбудила дело против Ивлеевой за рекламу алкоголя

В отношении блогера и телеведущей Анастасии Ивлеевой возбуждено дело за незаконную рекламу алкоголя, сообщается на сайте управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Ленинградской области 3 сентября.
Известия20:43
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Два гола Артема Дзюбы помогли России победить Сербию в Лиге Наций

Встреча, прошедшая на стадионе "ВТБ Арена" в Москве, завершилась победой российсокой команды со счетом 3:1. В составе хозяев дублем отметился Артем Дзюба, и еще один гол записал на свой счет Вячеслав Караваев.
RuNews24.ru09:07
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Тихановская обратилась к ООН, Помпео заикнулся о Боге

Американский политик обратил внимание на то, что некоторые белорусы вышли на улицы и жертвовали своими жизнями только ради того, чтобы получить свободу, дарованную природой человеку, созданному по образу и подобию Бога.
Вести.Ru11:10
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Захвативший отделение Альфа-банка в мае в Москве признан невменяемым

Эксперты из института судебной психиатрии имени Сербского признали невменяемым захватившего в мае отделение Альфа-банка в центре Москвы Алексея Барышникова, сообщил ТАСС его адвокат Максим Кичигин.
Коммерсантъ11:48
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