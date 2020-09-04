В Красноярском крае задержали планировавшего взрыв в школе подростка
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Речь идет о 15-летнем жителе Минусинского района. По версии следствия, он начал планировать преступление весной. «Подросток изучил инструкцию по изготовлению взрывных устройств, нашел необходимые компоненты и собрал четыре бомбы», — говорится в сообщении СК.В источнике
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Опубликовано видео допроса чуть не взорвавшего школу в Красноярском крае подростка
Московский Комсомолец05:58