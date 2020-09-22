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Коммерсантъ
Коммерсантъ

В Красноярском крае задержаны лидеры религиозной общины

В Красноярском крае задержаны лидеры религиозной общины В Красноярском крае задержан основатель "Церкви последнего завета" Сергей Тороп, известный как Виссарион, а также его ближайшие сподвижники Вадим Редькин и Владимир Ведерников.В источнике
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Телеканал 360°

Глава «секты Виссариона» отказался признавать вину

Телеканал 360°11:37
Коммерсантъ

В Красноярском крае задержаны лидеры религиозной общины

Коммерсантъ10:22
РЕН ТВ

Основателя «секты Виссариона» задержали под Красноярском

РЕН ТВ22:58
Известия

Суд изберет меру пресечения главе секты Виссариона в закрытом режиме

Известия10:22
РИА Новости

Глава секты Виссариона заявил в суде, что не согласен с обвинением

РИА Новости10:33
Тайга.инфо

Защита не знает, куда увезли задержанного в Красноярске Виссариона

Тайга.инфо05:41
ТАСС

Глава «Церкви последнего завета» заявил о непризнании вины

ТАСС10:03

Навальный ответил на публикации о «версии Путина» об отравлении

Оппозиционер Алексей Навальный отреагировал в Instagram на публикацию французской газеты Le Monde о телефонном разговоре президента Владимира Путина со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном, в котором он предположил, что Навальный мог сам по неизвестной причине принять яд из группы «Новичок».
Навальный ответил на публикации о «версии Путина» об отравлении
РБК15:39
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Рошаль призвал объяснять разницу между заболевшими и носителями вируса

И мы вчера на ОНФ этот вопрос обсуждали, что все же правильно говорить об инфицированных и заболевших", - сказал Рошаль во вторник на круглом столе на тему: "COVID-19 в России: взгляд профессионального сообщества".
ТАСС06:22
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Ревматоидный артрит повышает риск развития диабета второго типа

Как сообщает ToDay News Ufa, специалисты из Манчестерского университета в Великобритании обнаружили, что ревматоидный артрит (РА) может быть связан с повышенным риском заболеть диабетом второго типа (СД2).
ToDay News Ufa09:11
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Вилков назначен главным арбитром матча ЦСКА — «Локомотив»

Бригада арбитров во главе с Михаилом Вилковым обслужит московское дерби в рамках девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между ЦСКА и "Локомотивом", сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза (РФС).
РИА Новости14:24

Lil и gpK~ выступят за VP.Prodigy на OGA Dota PIT S3

Украинский киберспортсмен Илья Lil Ильюк присоединился к составу VP.Prodigy по Dota 2. Он временно заменил Альберта eine Гараева, который выступал за команду с момента ее создания.
CyberSport.ru06:00

Французский журналист раскритиковал версию об «отравлении» Навального

Дело об «отравлении» блогера Алексея Навального превратилось в «абсурдный фарс», написала 19 сентября французская журналистка Кристель Неан в блоге на сайте гражданской журналистики AgoraVox.
ИА Красная Весна14:22
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