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Коммерсантъ
Коммерсантъ

В Красноярском крае задержаны лидеры религиозной общины

В Красноярском крае задержаны лидеры религиозной общины В Красноярском крае задержан основатель "Церкви последнего завета" Сергей Тороп, известный как Виссарион, а также его ближайшие сподвижники Вадим Редькин и Владимир Ведерников.В источнике
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ТАСС

Глава «Церкви последнего завета» заявил о непризнании вины

ТАСС10:03
Телеканал 360°

Глава «секты Виссариона» отказался признавать вину

Телеканал 360°11:37
Известия

В СК подтвердили задержание участников «Церкви последнего завета»

Известия04:35
РИА Новости

Глава секты Виссариона заявил в суде, что не согласен с обвинением

РИА Новости10:33
Тайга.инфо

Церковь Виссариона обвинили в «психологическом насилии»

Тайга.инфо03:59
Коммерсантъ

В Красноярском крае задержаны лидеры религиозной общины

Коммерсантъ10:22
РЕН ТВ

Основателя «секты Виссариона» задержали под Красноярском

РЕН ТВ22:58

Lil и gpK~ выступят за VP.Prodigy на OGA Dota PIT S3

Украинский киберспортсмен Илья Lil Ильюк присоединился к составу VP.Prodigy по Dota 2. Он временно заменил Альберта eine Гараева, который выступал за команду с момента ее создания.
CyberSport.ru06:00

Путин: Россия выступает за запрет на размещение оружия в космосе

Москва, 22 сентября 2020, 19:51 — REGNUM Ведущие космические державы должны заключить юридически обязывающее соглашение о запрете милитаризации космоса, заявил 22 сентября президент России Владимир Путин в ходе своего выступления на Генассамблее ООН.
REGNUM12:51

«УРАЛХИМ» внедрил искусственный интеллект в филиале «КЧХК»

В рамках проекта команда экспертов «БДО Юникон Бизнес Солюшнс» и «УРАЛХИМа» прошла путь от разработки и апробации прототипа до развертывания решения на всех производственных установках цеха и проведения испытаний на всех видах продукции, которые подтвердили достижение целевых эффектов от внедрения на полном производственном цикле.
IT-World12:57

Акции Tesla упали на 6% накануне ежегодного Battery Day

Накануне Battery Day, дата которого неоднократно переносилась из-за пандемии коронавируса, на рынке циркулировали слухи о том, что Илон Маск может представить на нем новые революционные батареи или новые модели электромобилей Tesla.
Коммерсантъ12:27