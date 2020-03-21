Коронавирус

РБКРБКВ Красноярском крае зафиксировали пятый случай заражения коронавирусом

За последние сутки в Красноярском крае выявили один новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается на сайте минздрава региона. Накануне сообщалось о четырех заразившихся.
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Минздрав Красноярского края сообщил о пятом зараженном коронавирусом

Newslab.ru01:52

Пятый красноярец заразился коронавирусом

ДЕЛА.ruвчера в 23:17

В Красноярском крае число заразившихся коронавирусом увеличилось до пяти человек

ТАССвчера в 23:51

В Красноярске число заболевших коронавирусом выросло до пяти человек

РИА Новостивчера в 23:44

Коронавирус официально подтвержден еще у одного человека. За сутки под наблюдение отправили еще тысячу

НГС24вчера в 23:28

В Красноярске зафиксирован пятый случай заражения коронавирусом

Городские новости. Красноярсквчера в 23:19

Количество зараженных коронавирусом в Красноярске на 21 марта 2020: минздрав подтвердил 5-го заболевшего

КП - Красноярск00:43
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Автоматически обработано 7105 источников, обновлено в 04:22, Ашберн
Авто

Nissan запатентовал название для нового кроссовера в России

AutoNews 19 марта в 10:26
Общество

Россия передала 13 странам тест-системы для выявления коронавируса

«Роспотребнадзор уже передал разработанные ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» тест-системы для проведения более 100 тыс. исследований на COVID-19 в 13 государств, включая страны — члены Евразийского экономического союза, Содружества Независимых Государств, Иран, Монголию, КНДР», — заявили в ведомстве.
RT на русском 03:29
Происшествия

Москвич убил жену и ее родителей

Российская газета 02:59
Общество

Главврач больницы в Коммунарке: есть два сценария развития эпидемии

Москва, 20 марта 2020, 17:58 — REGNUM Главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко объяснил, как может развиваться ситуация с пандемией коронавируса в России и в мире.
REGNUM вчера в 10:58
Происшествия

На Дмитровском алюминиевом заводе в Подмосковье сгорел склад

Спасатели присвоили пожар повышенный ранг сложности. Огонь распространился на 80% здания. Вскоре рухнула кровля склада по всей площади.
REGNUM 03:52
Политика

США посчитали действия России в сфере энергетики враждебными

Госдеп США расценивает действия России в сфере энергетики как враждебные.
Lenta.ru вчера в 22:47
Авто

Новый документ на автомобили появится в РФ

31 марта 2020 года в Российской Федерации появится новый автомобильный документ — «этикетка энергоэффективности».
Автоновости дня 19 марта в 01:15
Политика

ЦИК разрешил увеличивать срок досрочного голосования по Конституции

ЦИК России увеличит срок проведения досрочного голосования по поправкам в Конституцию РФ с 3 до 7 дней из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции, заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.
Газета.Ru вчера в 07:08
Общество

Инфекционист Ставрополья с подозрением на вирус скрыла поездку в Испанию

Главный внештатный специалист по инфекционным болезням министерства здравоохранения Ставропольского края Ирина Санникова, которую госпитализировали с подозрением на коронавирус, скрыла от руководства посещение Испании и продолжила ходить на работу после возвращения.
РБК вчера в 19:14
Гаджеты

Новые тесты Comet Lake-S: Intel лишь догоняет Ryzen 3000

Правда, у AMD ещё остаётся преимущество в виде меньшего энергопотребления, да и официальные цены Comet Lake-S ещё неизвестны.
3DNews вчера в 22:25
Происшествия

В Екатеринбурге двоих человек увезли с подозрением на коронавирус

В Екатеринбурге вчера, 20 марта, из дома на проспекте Академика Сахарова, 41 увезли двоих человек с подозрением на коронавирус.
Уральский меридиан 01:30
Энергетика

Песков не считает катастрофой цену на нефть в $25

Стоимость нефти марки Brent в $25 за баррель неприятна, но не является катастрофой, заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
ТАСС вчера в 06:31
Экономика

Банки зафиксировали всплеск спроса на кредиты на фоне обвала рубля

Что заставило россиян идти за кредитами Эпидемия коронавируса и заметное обесценение рубля уже вызвали всплеск потребительской активности, отмечает директор-руководитель направления банковских рейтингов агентства НКР Михаил Доронкин: "На этом фоне вполне закономерен рост спроса населения на потребительские кредиты".
РБК вчера в 17:00
Общество

На Украине число случаев коронавируса возросло до 29

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом на территории Украины увеличилось до 29.
Известия вчера в 15:26
Наука

Заразиться вирусами для создания вакцины решили 20 тысяч волонтеров

Британская исследовательская группа hVIVO проводит исследования, в рамках которых планируется разработать вакцину от коронавируса.
Live24 02:40
Общество

Путин подписал указ о назначении пособий на детей от 3 до 7 лет

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении пособий для семей с детьми от 3 до 7 лет.
Газета.Ru вчера в 15:17
Здоровье

Назван снижающий риск заражения вирусами продукт

Гинзбург подчеркнул, что капуста не станет панацеей от COVID-19, но снизит риски заражения вирусами.
Известия вчера в 21:49
Шоу-бизнес

Яна Рудковская выпустила коллекцию масок

Яна Рудковская покупает в аптеке готовые маски японского производства. К ним она прикрепляет камелии от бренда Chanel.
RuNews24.ru вчера в 12:39
Энергетика

Сечин спрогнозировал рост цен на нефть до 60 долларов за баррель

Цена на нефть поднимется к концу 2020 года до 60 долларов за баррель, прогнозирует глава "Роснефти" Игорь Сечин.
РИА Новости вчера в 16:03
Экономика

Миронов предложил провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий

Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов выступил с инициативой провести дополнительную индексацию пенсий и зарплат работников учреждений и предприятий всех форм собственности.
ТАСС 03:24
Гаджеты

Полностью рассекречен недорогой смартфон Honor Play 9A

Megaobzor.com 02:48
Политика

Захарова рассказала о подготовке Украиной провокации в Крыму

Киев готовит третьего мая провокацию по прорыву в Крым через российскую границу, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.
РИА Новости 19 марта в 14:01
Здоровье

Власти рассказали о состоянии второго больного коронавирусом в Тюмени

Тюменские власти рассказали про ситуацию с коронавирусом в Тюмени за минувшие сутки.
Новости Тюмени 72.ru 03:25
Общество

Познер предсказал срок спада пандемии коронавируса

Телеведущий Владимир Познер предсказал срок спада пандемии коронавируса в эфире программы «Вечерний Ургант» на Первом канале, опубликованной на YouTube.
Lenta.ru вчера в 21:11
Общество

На Манежной площади в Москве демонтировали памятник Жукову

Памятник маршалу Георгию Жукову на Манежной площади в Москве был демонтирован, его вернут после реставрации, которая приурочена к 75-й годовщине Победы.
RT на русском вчера в 07:32
Общество

За сутки в мире выявили более 34 тысяч случаев коронавируса

По состоянию на вечер пятницы, 20 марта, в стране умерло от вызываемого коронавирусом заболевания 4 тысячи 32 человека – на 627 больше, чем сутками ранее.
62инфо 04:13
Технологии

Microsoft показала дизайн обновленной Windows 10

Компания Microsoft выпустила ролик, на котором показала дизайн обновленной операционной системы Windows 10.
Piter.tv вчера в 15:01
Экономика

Раскрыты детали антикризисного плана правительства

Главной сутью правительственного плана станет поддержка не столько населения России, сколько отдельных отраслей, которые могут испытать самые серьёзные проблемы в связи с кризисом.
Deita.ru вчера в 03:30
Политика

Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес

Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
Газета.Ru 19 марта в 16:07
Происшествия

Четверо членов одной семьи умерли от коронавируса за одну неделю

Lenta.ru вчера в 11:17
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