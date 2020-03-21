Коронавирус
РБКВ Красноярском крае зафиксировали пятый случай заражения коронавирусом
За последние сутки в Красноярском крае выявили один новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается на сайте Минздрава региона. Накануне сообщалось о четырех заразившихся.
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В Красноярске зафиксирован пятый случай заражения коронавирусом
Городские новости. Красноярсквчера в 23:19
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Политика
Захарова рассказала о подготовке Украиной провокации в Крыму
Киев готовит третьего мая провокацию по прорыву в Крым через российскую границу, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Экономика
В Думе предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий
Руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил провести дополнительную индексацию пенсий, а также зарплат работникам учреждений и предприятий всех форм собственности на фоне снижения курса рубля.
Общество
Принца Гарри могут призвать вернуться в Британию
Примечательно, что принц Гарри уже согласился вернуться в Британию по первому требованию, однако он вряд ли будет рисковать и возьмет с собой супругу и 10-месячного сына арчи, которому недавно исполнилось всего 10 месяцев.
Общество
В России зарегистрировали 54 новых случая заболевания коронавирусом
В пятницу, 20 марта, стало известно, что в России зарегистрировали 54 новых случая заболевания коронавирусом.
Технологии
Ученые России изобрели дистанционный термометр для смартфона
В России ученые научились с помощью смартфона измерять температуру тела на расстоянии до 50 метров.
Кино
К началу уик-энда российские кинотеатры потеряли 43% зрителей
Аудитория всех российских кинотеатров в четверг, 19 марта, снизилась по сравнению с четвергом, 12 марта, на 43%, подсчитал РБК на основе данных Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).
Политика
В Италии призвали снять санкции с России на фоне пандемии COVID-19
Накануне в Германии призвали отменить санкции против России на фоне эпидемии коронавируса.
Общество
На Украине число зараженных коронавирусом достигло 41 человека
Число зараженных коронавирусом на Украине возросло с 39 до 41, заявила в пятницу пресс-служба минздрава страны.
Армия и оружие
Российский вертолет устроил сверхнизкий полет над морем в Сирии
Экономика
ЦБ не увидел необходимости во введении прямых выплат гражданам России
По словам Набиуллиной, Центробанк внимательно следит за ситуацией на валютном рынке, однако не имеет определенного порога курса рубля, по достижении которого начнет предпринимать меры.
Здоровье
Инфекционист объяснил, что делать при отсутствии медицинской маски
Москва, 19 марта 2020, 07:02 — REGNUM Альтернативой одноразовой медицинской маске может стать самодельная марлевая маска, сообщил директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист, аллерголог Георгий Викулов.
Происшествия
Подозреваемый в тройном убийстве задержан в Кемеровской области
Подозреваемый в убийстве трех человек задержан в городе Мариинске Кемеровской области, сообщается на сайте управления Следственного комитета (СК) России по региону.
Происшествия
Россиянин убил жену и ее родителей на глазах у детей
Житель Москвы, вооружившись ножом, напал на свою жену и ее родителей на глазах у детей. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
Киберспорт
ForZe распустила состав по Dota 2
Энергетика
Сечин спрогнозировал рост цен на нефть до 60 долларов за баррель
Цена на нефть поднимется к концу 2020 года до 60 долларов за баррель, прогнозирует глава "Роснефти" Игорь Сечин.
Общество
Росавиация выработала механизм вывоза россиян из стран с коронавирусом
Росавиация и российские авиакомпании выработали механизм эвакуации россиян, застрявших за рубежом из-за вспышки нового коронавируса, передает РИА Новости.
Общество
Инфекционист Ставрополья с подозрением на вирус скрыла поездку в Испанию
Главный внештатный специалист по инфекционным болезням министерства здравоохранения Ставропольского края Ирина Санникова, которую госпитализировали с подозрением на коронавирус, скрыла от руководства посещение Испании и продолжила ходить на работу после возвращения.
Общество
Агентство ТАСС приостановило выход серии интервью с Владимиром Путиным
Как говорится на сайте ТАСС, главная цель сериала «20 вопросов Владимиру Путину» - оценить вместе с ним перемены за два десятилетия, а не события текущего момента.
Музыка
На «Евровидение-2021» не допустят с песнями этого года
Организаторы "Евровидения" решили позволить странам по своему усмотрению сменить или оставить своих представителей на конкурсе, перенесенном на 2021 год из-за пандемии коронавируса COVID-19, но выступать в любом случае придется с новыми песнями, сообщили в пресс-службе "Евровидения".
Общество
Попов и Скабеева решили перестать видеться из-за коронавируса
Телеведущие шоу «60 минут», супруги Евгений Попов и Ольга Скабеева решили из-за эпидемии коронавируса вести передачу поочередно.
Политика
Из Севастополя украинские корабли переведут в Донузлав на отстой
Находящиеся в двух бухтах Севастополя примерно 20 кораблей и судов Военно-морских сил Украины, которые перешли под контроль России в 2014 году, будут переведены для дальнейшего отстоя в озеро Донузлав, где сейчас находится Крымская военно-морская база.
Музыка
Little Big назвали отмену «Евровидения» правильным решением
Общество
В Италии число умерших от коронавируса побило суточный рекорд
Всего в Италии на 20 марта от коронавируса умерли более 4 тыс. человек, число зараженных в настоящий момент составляет более 37 тыс. С начала вспышки, включая вылечившихся и умерших, зафиксировано более 47 тыс. случаев заражения.
Политика
Пушков ответил США на обвинение России в дезинформации о коронавирусе
Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал заявление госсекретаря США Майка Помпео о том, что Россия распространяет дезинформацию об эпидемии коронавируса.
Экономика
Подсчитаны последствия пандемии коронавируса для российского бизнеса
Торгово-промышленная палата (ТПП) подсчитала последствия пандемии коронавируса для российского бизнеса.
Футбол
Президент Сербии пригрозил арестом форварду «Реала» Йовичу
Йович вернулся в Сербию из Испании. Испания является второй страной в Европе по количеству зараженных.
Футбол
Глеб рассказал об отношении к Месси в «Барселоне»
Культура
Сбербанк и Okko помогут россиянам скрасить карантин из-за коронавируса
Сбербанк и мультимедийный сервис Okko запустят проект «Искусство онлайн», который поможет россиянам скрасить время в самоизоляции — на период карантина из-за коронавируса на одном ресурсе будут собраны спектакли, концерты, виртуальные экскурсии и другой интересный видеоконтент.
Политика
У сотрудника аппарата вице-президента США Пенса обнаружили коронавирус
Положительный результат теста на COVID-19 был выявлен у сотрудника аппарата вице-президента США.