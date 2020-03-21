За последние сутки в Красноярском крае выявили один новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается на сайте Минздрава региона. Накануне сообщалось о четырех заразившихся.

В Красноярском крае зафиксировали пятый случай заражения коронавирусом

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