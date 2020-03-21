Заболевание официально подтверждено 21 марта еще у одного гражданина. Всего на данный момент в Красноярском крае под наблюдением медиков находятся 2370 человек, 5 — человек с диагнозом коронавирусной инфекции.

В Красноярском крае зафиксирован пятый случай заражения коронавирусом

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Гаджеты Apple ограничила продажи iPhone до двух в одни руки Компания Apple наложила ограничения на онлайн-продажу своих гаджетов - при заказе iPhone на официальном сайте покупатель может заказать не более двух единиц одной модели за один раз.

Экономика NYT рассказала о стрессоустойчивости экономики России к кризису "Россия вступает в кризис с огромными финансовыми резервами: ее крупные компании почти свободны от долгов, а сама она практически самодостаточна в плане сельского хозяйства", - пишет NYT.

Происшествия Москвич убил жену и ее родителей В Москве мужчина жестоко убил собственную жену и тестя с тещей. Тройное убийство было совершено минувшей ночью на Волоколамском шоссе.

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Политика В Италии призвали отменить санкции против России на фоне пандемии Италия терпит огромные убытки из-за антироссийских санкций, поэтому ограничительные меры должны быть отменены, особенно на фоне пандемии коронавируса COVID-19, заявил глава Ассоциации итальянских адвокатов "Палата специалистов по уголовному европейскому праву" Александро Мария Тирелли.

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Политика Помпео обвинил Россию и Китай в искажении информации о пандемии Государственный секретарь США Майк Помпео на пресс-конференции оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в Вашингтоне заявил, что Россия, Китай и Иран намеренно распространяют искаженную информацию о мерах, предпринимаемых для борьбы с инфекцией.

Политика Поляки предлагают присоединить к стране Калининградскую область В комментариях к публикации некоторые читатели предложили провести референдум и узнать у жителей российского региона, не хотят ли они войти в состав Польши.

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Политика Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.