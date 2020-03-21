Коронавирус
Kursk.comВ Красноярском крае зафиксирован пятый случай заражения коронавирусом
Заболевание официально подтверждено 21 марта еще у одного гражданина. Всего на данный момент в Красноярском крае под наблюдением медиков находятся 2370 человек, 5 — человек с диагнозом коронавирусной инфекции.
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В Красноярске зафиксирован пятый случай заражения коронавирусом
Городские новости. Красноярсквчера в 23:19
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Экономика
МВФ: мировая экономика справится с последствиями пандемии
Мировая экономика сможет справиться с последствиями пандемии коронавируса нового типа, считает директор департамента стратегии, политики и анализа Международного валютного фонда (МВФ) Мартин Мюлейзен.
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Главному инфекционисту Ставрополья грозит дело за нарушение карантина
Правоохранители усмотрели в действиях Санниковой признаки нарушений статей Уголовного кодекса о сокрытии информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей, и о халатности.
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Apple ограничила продажи iPhone до двух в одни руки
Компания Apple наложила ограничения на онлайн-продажу своих гаджетов - при заказе iPhone на официальном сайте покупатель может заказать не более двух единиц одной модели за один раз.
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Собчак показала интимное видео с Богомоловым в ресторане
Собчак выложила в Instagram ролик, где муж оголяет ее грудь прямо в ресторане.
Экономика
NYT рассказала о стрессоустойчивости экономики России к кризису
"Россия вступает в кризис с огромными финансовыми резервами: ее крупные компании почти свободны от долгов, а сама она практически самодостаточна в плане сельского хозяйства", - пишет NYT.
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Москвич убил жену и ее родителей
В Москве мужчина жестоко убил собственную жену и тестя с тещей. Тройное убийство было совершено минувшей ночью на Волоколамском шоссе.
Здоровье
Раскрыто состояние пациентов с коронавирусом в российской больнице
Политика
Лукашенко заявил о поддержке Москвой предложений Минска по нефти
11 марта премьер-министр Белоруссии Сергей Румас заявил, что Минск представил Москве новые проекты и предложения по поставкам нефти.
Общество
В Москве запустили два дополнительных стационара для борьбы с COVID-19
В Москве запущены два дополнительных стационара для борьбы с коронавирусом - в Челюстно-лицевом госпитале и НИИ Склифосовского, также около 10 корпусов больниц находятся в стадии доработки к приему таких пациентов, сообщила журналистам заммэра российской столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Шоу-бизнес
Анна Седокова ответила на обвинения Кати Гордон в романе с Жориным
Анна Седокова ответила на обвинения Кати Гордон в романе с Жориным Анна Седокова отрицает роман с Сергеем Жориным.
Политика
В Италии призвали отменить санкции против России на фоне пандемии
Италия терпит огромные убытки из-за антироссийских санкций, поэтому ограничительные меры должны быть отменены, особенно на фоне пандемии коронавируса COVID-19, заявил глава Ассоциации итальянских адвокатов "Палата специалистов по уголовному европейскому праву" Александро Мария Тирелли.
Политика
В Кремле оценили решение о приостановке проекта ТАСС о Путине
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу, 20 марта, прокомментировал журналистам решение агентства ТАСС о приостановке выпуска серии «20 вопросов Владимиру Путину».
Футбол
Марко Николич может сменить Юрия Семина на посту тренера «Локомотива»
Назван потенциальный преемник Юрия Семина на посту главного тренера московского "Локомотива".
Энергетика
Самый резкий рост в истории: что подтолкнуло цены на нефть вверх
Цены на нефть показали самый резкий рост в истории. За один торговый день они поднялись на 24%.
Происшествия
Четверо членов одной семьи умерли от коронавируса за одну неделю
Общество
Путин назначил ежемесячные выплаты за детей от 3 до 7 лет
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет.
Экономика
В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии и зарплаты
В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий, сообщает "Российская газета".
Экономика
Первый зампред ВТБ назвал ситуацию в экономике «совершенным штормом»
По рынку нефти «нанесен двойной удар — сначала шок со стороны спроса [из-за коронавируса], а теперь за ним последовал шок со стороны предложения [из-за срыва сделки ОПЕК+]», отмечает Соловьев.
Здоровье
Назван признак заражения тяжелой формой коронавируса
Тяжелая форма COVID-19 характеризуется сочетанием лихорадки и кашля и появлением одышки.
Здоровье
Эксперт рассказал, когда пандемия коронавируса в России пойдет на спад
Впрочем, если не полное прекращение, то определенный спад пандемии коронавируса в аналогичные сроки эксперт ожидает и во всем мире.
Политика
Помпео обвинил Россию и Китай в искажении информации о пандемии
Государственный секретарь США Майк Помпео на пресс-конференции оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в Вашингтоне заявил, что Россия, Китай и Иран намеренно распространяют искаженную информацию о мерах, предпринимаемых для борьбы с инфекцией.
Здоровье
Более 6 тысяч владимирцев находятся на карантине из-за коронавируса
Более шести тысяч владимирцев были за рубежом в неблагоприятный эпидемиологический период.
Общество
В России начали готовить самолет для испытаний электродвигателя
Летные испытания планируется провести в 2022 году.
Общество
Роскомнадзор потребовал от «Эха Москвы» удалить фейки о коронавирусе
Роскомнадзор потребовал от "Эха Москвы" и прочих СМИ, распространяющих ложную информацию, удалить все фейки о коронавирусе.
Политика
Поляки предлагают присоединить к стране Калининградскую область
В комментариях к публикации некоторые читатели предложили провести референдум и узнать у жителей российского региона, не хотят ли они войти в состав Польши.
Авто
Сколько стоили бы автомобили в СССР при пересчете на российские рубли
Стоимость «Волги» ГАЗ-21 в последний год производства (1970-й) составляла 8 тысяч 500 советских рублей, что при пересчете на нынешнюю валюту равно 2 миллионам 376 тысячам 600 рублям.
Политика
Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес
Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
Общество
На Манежной площади в Москве демонтировали памятник Жукову
Памятник маршалу Георгию Жукову на Манежной площади в Москве был демонтирован, его вернут после реставрации, которая приурочена к 75-й годовщине Победы.
Общество
Россия передала тест-системы на коронавирус 13 странам
Роспотребнадзор передал тест-системы для исследований на COVID-19 в 13 государств, сообщается на сайте ведомства.
Общество
В России ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса
С 18 марта в Югре введен режим повышенной готовности.