Коронавирус

Kursk.comKursk.comВ Красноярском крае зафиксирован пятый случай заражения коронавирусом

Заболевание официально подтверждено 21 марта еще у одного гражданина. Всего на данный момент в Красноярском крае под наблюдением медиков находятся 2370 человек, 5 — человек с диагнозом коронавирусной инфекции.
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Минздрав Красноярского края сообщил о пятом зараженном коронавирусом

Newslab.ru01:52

В Красноярске число заболевших коронавирусом выросло до пяти человек

РИА Новостивчера в 23:44

В Красноярском крае число заразившихся коронавирусом увеличилось до пяти человек

ТАССвчера в 23:51

Количество зараженных коронавирусом в Красноярске на 21 марта 2020: минздрав подтвердил 5-го заболевшего

КП - Красноярск00:43

Коронавирус официально подтвержден еще у одного человека. За сутки под наблюдение отправили еще тысячу

НГС24вчера в 23:28

В Красноярске зафиксирован пятый случай заражения коронавирусом

Городские новости. Красноярсквчера в 23:19

Пятый красноярец заразился коронавирусом

ДЕЛА.ruвчера в 23:17
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Экономика

МВФ: мировая экономика справится с последствиями пандемии

Мировая экономика сможет справиться с последствиями пандемии коронавируса нового типа, считает директор департамента стратегии, политики и анализа Международного валютного фонда (МВФ) Мартин Мюлейзен.
Газета.Ru вчера в 18:48
Общество

Главному инфекционисту Ставрополья грозит дело за нарушение карантина

Правоохранители усмотрели в действиях Санниковой признаки нарушений статей Уголовного кодекса о сокрытии информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей, и о халатности.
РИА Новости 05:19
Гаджеты

Apple ограничила продажи iPhone до двух в одни руки

Компания Apple наложила ограничения на онлайн-продажу своих гаджетов - при заказе iPhone на официальном сайте покупатель может заказать не более двух единиц одной модели за один раз.
Газета.Ru вчера в 07:29
Шоу-бизнес

Собчак показала интимное видео с Богомоловым в ресторане

Собчак выложила в Instagram ролик, где муж оголяет ее грудь прямо в ресторане.
Народные новости 03:11
Экономика

NYT рассказала о стрессоустойчивости экономики России к кризису

"Россия вступает в кризис с огромными финансовыми резервами: ее крупные компании почти свободны от долгов, а сама она практически самодостаточна в плане сельского хозяйства", - пишет NYT.
Газета.Ru вчера в 16:45
Происшествия

Москвич убил жену и ее родителей

В Москве мужчина жестоко убил собственную жену и тестя с тещей. Тройное убийство было совершено минувшей ночью на Волоколамском шоссе.
Российская газета 02:59
Здоровье

Раскрыто состояние пациентов с коронавирусом в российской больнице

Lenta.ru вчера в 06:56
Политика

Лукашенко заявил о поддержке Москвой предложений Минска по нефти

11 марта премьер-министр Белоруссии Сергей Румас заявил, что Минск представил Москве новые проекты и предложения по поставкам нефти.
Известия 05:27
Общество

В Москве запустили два дополнительных стационара для борьбы с COVID-19

В Москве запущены два дополнительных стационара для борьбы с коронавирусом - в Челюстно-лицевом госпитале и НИИ Склифосовского, также около 10 корпусов больниц находятся в стадии доработки к приему таких пациентов, сообщила журналистам заммэра российской столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
РИА Новости 04:56
Шоу-бизнес

Анна Седокова ответила на обвинения Кати Гордон в романе с Жориным

Анна Седокова ответила на обвинения Кати Гордон в романе с Жориным Анна Седокова отрицает роман с Сергеем Жориным.
Экспресс газета вчера в 01:26
Политика

В Италии призвали отменить санкции против России на фоне пандемии

Италия терпит огромные убытки из-за антироссийских санкций, поэтому ограничительные меры должны быть отменены, особенно на фоне пандемии коронавируса COVID-19, заявил глава Ассоциации итальянских адвокатов "Палата специалистов по уголовному европейскому праву" Александро Мария Тирелли.
Газета.Ru 05:18
Политика

В Кремле оценили решение о приостановке проекта ТАСС о Путине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу, 20 марта, прокомментировал журналистам решение агентства ТАСС о приостановке выпуска серии «20 вопросов Владимиру Путину».
Известия вчера в 06:42
Футбол

Марко Николич может сменить Юрия Семина на посту тренера «Локомотива»

Назван потенциальный преемник Юрия Семина на посту главного тренера московского "Локомотива".
Вести.Ru 05:25
Энергетика

Самый резкий рост в истории: что подтолкнуло цены на нефть вверх

Цены на нефть показали самый резкий рост в истории. За один торговый день они поднялись на 24%.
НТВ вчера в 03:50
Происшествия

Четверо членов одной семьи умерли от коронавируса за одну неделю

Lenta.ru вчера в 11:17
Общество

Путин назначил ежемесячные выплаты за детей от 3 до 7 лет

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет.
Lenta.ru вчера в 09:56
Экономика

В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии и зарплаты

В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий, сообщает "Российская газета".
Вести.Ru 04:17
Экономика

Первый зампред ВТБ назвал ситуацию в экономике «совершенным штормом»

По рынку нефти «нанесен двойной удар — сначала шок со стороны спроса [из-за коронавируса], а теперь за ним последовал шок со стороны предложения [из-за срыва сделки ОПЕК+]», отмечает Соловьев.
РБК вчера в 04:00
Здоровье

Назван признак заражения тяжелой формой коронавируса

Тяжелая форма COVID-19 характеризуется сочетанием лихорадки и кашля и появлением одышки.
Известия вчера в 18:50
Здоровье

Эксперт рассказал, когда пандемия коронавируса в России пойдет на спад

Впрочем, если не полное прекращение, то определенный спад пандемии коронавируса в аналогичные сроки эксперт ожидает и во всем мире.
РИА Новости вчера в 23:35
Политика

Помпео обвинил Россию и Китай в искажении информации о пандемии

Государственный секретарь США Майк Помпео на пресс-конференции оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в Вашингтоне заявил, что Россия, Китай и Иран намеренно распространяют искаженную информацию о мерах, предпринимаемых для борьбы с инфекцией.
РБК вчера в 14:19
Здоровье

Более 6 тысяч владимирцев находятся на карантине из-за коронавируса

Более шести тысяч владимирцев были за рубежом в неблагоприятный эпидемиологический период.
Аргументы и Факты - Владимир 05:08
Общество

В России начали готовить самолет для испытаний электродвигателя

Летные испытания планируется провести в 2022 году.
РИА Новости вчера в 20:05
Общество

Роскомнадзор потребовал от «Эха Москвы» удалить фейки о коронавирусе

Роскомнадзор потребовал от "Эха Москвы" и прочих СМИ, распространяющих ложную информацию, удалить все фейки о коронавирусе.
Политика Сегодня вчера в 06:48
Политика

Поляки предлагают присоединить к стране Калининградскую область

В комментариях к публикации некоторые читатели предложили провести референдум и узнать у жителей российского региона, не хотят ли они войти в состав Польши.
News.ru 19 марта в 17:58
Авто

Сколько стоили бы автомобили в СССР при пересчете на российские рубли

Стоимость «Волги» ГАЗ-21 в последний год производства (1970-й) составляла 8 тысяч 500 советских рублей, что при пересчете на нынешнюю валюту равно 2 миллионам 376 тысячам 600 рублям.
Daily-Motor.Ru 04:00
Политика

Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес

Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
Газета.Ru 19 марта в 16:07
Общество

На Манежной площади в Москве демонтировали памятник Жукову

Памятник маршалу Георгию Жукову на Манежной площади в Москве был демонтирован, его вернут после реставрации, которая приурочена к 75-й годовщине Победы.
RT на русском вчера в 07:32
Общество

Россия передала тест-системы на коронавирус 13 странам

Роспотребнадзор передал тест-системы для исследований на COVID-19 в 13 государств, сообщается на сайте ведомства.
РИА Новости 03:19
Общество

В России ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса

С 18 марта в Югре введен режим повышенной готовности.
Муксун.fm 19 марта в 11:09
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