Политика

КоммерсантъКоммерсантъВ Кремль не поступала официальная информация о состоянии Ким Чен Ына

В Кремль не поступала официальная информация о состоянии здоровья лидера КНДР Ким Чен Ына, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков «РИА Новости». Он отрицательно ответил на соответствующий вопрос агентства.
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У Кремля нет официальной информации о состоянии здоровья Ким Чен Ына

Российская газета15:35

В Кремль не поступала официальная информация о состоянии Ким Чен Ына

Коммерсантъ15:26

У Кремля нет официальной информации о состоянии здоровья Ким Чен Ына

РИА Новости13:18

В Кремле заявили об отсутствии данных о состоянии Ким Чен Ына

RT на русском13:29

Кремль отреагировал на информацию о возможной смерти Ким Чен Ына

Lenta.ru13:25

Кремль заявил об отсутствии информации о здоровье Ким Чен Ына

РБК14:43

Кремль не располагает официальными данными о состоянии здоровья Ким Чен Ына

News.ru13:45
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 17:05, Ашберн
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Перебежчик из КНДР «на 99% уверен», что Ким Чен Ын мертв

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«Если заболевание Мишустина на самом деле придумано, чтобы образумить людей, то я целиком поддерживаю это», — заявил Познер.
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Какие законы вступают в силу в России в мае 2020 года

Вступающий в силу с 1 мая 2020 года новый закон предусматривает повышение военных и страховых пенсии.
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Еще 37 пациентов с коронавирусом скончались в Москве

В течение последних суток в Москве скончались 37 пациентов с коронавирусом.
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В Новосибирске сотрудницу полиции уволили за план по штрафам

В Новосибирске уволили сотрудницу полиции за то, что она требовала от подчиненных выполнения плана по штрафам за нарушение карантина, сообщили РИА Новости в региональном ГУ МВД.
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Заявку на освобождение газопровода "Северный поток-2" от требований обновленной газовой директивы ЕС собирается отклонить Федеральное сетевое агентство ФРГ.
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