Политика
КоммерсантъВ Кремль не поступала официальная информация о состоянии Ким Чен Ына
В Кремль не поступала официальная информация о состоянии здоровья лидера КНДР Ким Чен Ына, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков «РИА Новости». Он отрицательно ответил на соответствующий вопрос агентства.
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Общество
Роспотребнадзор допустил наступление второй волны COVID-19 осенью
Специалисты Роспотребнадзора допускают возможность, что наступление второй волны заболеваемости коронавирусом может случиться в осенний период, вместе с сезонным гриппом.
Российская газета 07:26
Политика
Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным
Газета.Ru 09:03
Космос
Сегодня рядом с Землей пролетит крупный астероид
В среду, 29 апреля, гигантский астероид 1998 OR2 приблизится к Земле на минимальное расстояние.
Gazeta.SPb 29 апреля в 09:40
Общество
Перебежчик из КНДР «на 99% уверен», что Ким Чен Ын мертв
Возможным преемником Ким Чен Ына Цзи Сон Хо считает сестру северокорейского лидера Ким Ё Чжон.
REGNUM 16:16
Транспорт
Метрополитен Москвы закроет вестибюли 45 станций из-за низкой загрузки
Московский метрополитен закроет еще 45 вестибюлей станций из-за низкой загрузки, сообщается на сайте столичной подземки.
РБК 16:09
Происшествия
Высокопоставленный подмосковный полицейский задержан за взятку
Замначальника управления МВД по Воскресенску задержан за получение взятки.
Российская газета 16:10
Экономика
На Кубани пострадавшие от коронавируса предприятия получили 91 займ
В краевом департаменте инвестиций и развития МСП сообщили, что льготные займы уже получило 91 предприятие.
Кубань 24 12:17
Здоровье
Из Покровской больницы в Петербурге массово уволились врачи
Издание "Фонтанка" сообщает, что замену четверым врачам, которые одновременно уволились из 2-го кардиологического отделения Покровской больницы в Петербурге, уже нашли.
Питерские заметки 07:00
Шоу-бизнес
Актриса Татьяна Васильева попала в больницу
Народная артистка РФ Татьяна Васильева из-за плохого самочувствия попала в одну из московских клиник. Об этом она сообщила в пятницу ТАСС.
ТАСС 16:45
Общество
Познер прокомментировал версию о «постановке» заражения Мишустина
«Если заболевание Мишустина на самом деле придумано, чтобы образумить людей, то я целиком поддерживаю это», — заявил Познер.
RuNews24.ru 11:31
Политика
Глава Минстроя Якушев госпитализирован с коронавирусом
30 апреля о заражении коронавирусом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
Коммерсантъ 14:45
Общество
Маск заявил о намерении продать все свои вещи
Генеральный директор и главный инженер компании SpaceX Илон Маск 1 мая на своей странице в Twitter заявил о намерении продать почти все свои вещи.
Известия 15:22
Общество
Способное достроить «Северный поток-2» судно достигло места укладки
Накануне "Академик Черский" сообщил, что взял курс на Калининград. Судно должно прийти в порт 1 июля.
Радио Sputnik 14:37
Общество
У Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США
В четверг, 30 апреля, стало известно о том, что у Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США.
Piter.tv вчера в 13:36
Политика
У премьер-министра Михаила Мишустина диагностирован коронавирус
Врио премьер-министра назначен первый вице-премьер Андрей Белоусов, его кандидатуру предложил сам Мишустин, Путин подписал соответствующий указ.
Эхо Москвы вчера в 12:46
Общество
Попова рассказала о процессе снятия ограничений из-за коронавируса
Послабление ограничительных мер, введенных в России из-за коронавируса, начнется с разрешение прогулок по два-три человека, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Известия 01:04
Здоровье
Ещё один врач заболел коронавирусом в Ивановской области
Коронавирус выявили у врача Кинешемской ЦРБ в неврологическом отделении.
Кстати.News 08:50
Общество
Какие законы вступают в силу в России в мае 2020 года
Вступающий в силу с 1 мая 2020 года новый закон предусматривает повышение военных и страховых пенсии.
Экономика сегодня вчера в 17:01
Общество
Еще 37 пациентов с коронавирусом скончались в Москве
В течение последних суток в Москве скончались 37 пациентов с коронавирусом.
Известия 16:22
Происшествия
В Новосибирске сотрудницу полиции уволили за план по штрафам
В Новосибирске уволили сотрудницу полиции за то, что она требовала от подчиненных выполнения плана по штрафам за нарушение карантина, сообщили РИА Новости в региональном ГУ МВД.
РИА Новости вчера в 09:02
Наука
Ученые выявили пять типов кожных проявлений COVID-19
Исследователи из академии дерматологии в Испании на протяжении 14 дней вели наблюдение за 375 пациентами с COVID-19.
Известия 16:52
Общество
«Северному потоку-2» могут отказать в иммунитете к газовой директиве
Заявку на освобождение газопровода "Северный поток-2" от требований обновленной газовой директивы ЕС собирается отклонить Федеральное сетевое агентство ФРГ.
Российская газета 08:24
Кино
Первый канал покажет продолжение сериала «Диверсант»
Экспресс газета 29 апреля в 11:18
Общество
Дедушка жены Овечкина умер от коронавируса
Жена хоккеиста "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина, Анастасия, сообщала о том, что ее 91-летний дедушка умер от коронавируса.
Газета.Ru 15:44
Происшествия
Молодые люди надругались над флагом Украины в Запорожье и сняли это на камеру
Украина.ру 07:25
Общество
Главврач Коммунарки рассказал о новом симптоме коронавируса
Среди симптомов коронавируса у пациентов могут наблюдаться кожные высыпания, рассказал главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко.
Коммерсантъ 15:09
Общество
В Подмосковье ввели «масочный режим»
Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление о введении в регионе "масочного режима" для снижения рисков распространения коронавируса.
РИА Новости 11:10