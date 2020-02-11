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РИА НовостиВ Кремле Козака назвали куратором по Украине
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Козак в своей новой должности займется украинскими делами и вопросами интеграции
Интерфакс - Россия04:55
Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 12:28, Ашберн
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