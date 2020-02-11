Политика
РИА НовостиВ Кремле Козака назвали куратором по Украине
Песков уточнил, что точную формулировку обязанностей Козака зафиксируют позднее. Директор центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков в конце января сообщил, что помощник президента Владислав Сурков ушел с государственной службы из-за смены курса на украинском направлении.
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Козак в своей новой должности займется украинскими делами и вопросами интеграции
Интерфакс - Россия04:55
Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 10:58, Ашберн
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В Сети опубликовали первые рендерные изображения нового внедорожника УАЗ «Патриот».
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В Кремле планируют назначить общероссийское голосование по поправкам в Конституцию на будний день.
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Контрразведка США отнесла в своем докладе Россию к главным угрозам страны.
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Например, Скала выступил в роли Кабала, Брюс Ли, конечно, в роли Лю Кана, а Джеки Чан в роли Кун Лао.
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