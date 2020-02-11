Песков уточнил, что точную формулировку обязанностей Козака зафиксируют позднее. Директор центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков в конце января сообщил, что помощник президента Владислав Сурков ушел с государственной службы из-за смены курса на украинском направлении.

В Кремле Козака назвали куратором по Украине

Экономика ЦБ РФ продаст правительству Сбербанк по рыночной стоимости Минфин РФ и Банк России разработали и направили в правительство законопроект о выходе ЦБ из капитала Сбербанка, предполагающий выкуп пакета регулятора за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) по рыночной стоимости, говорится в материалах на официальном сайте министерства.

Общество ВОЗ дала официальное название коронавирусу Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) дала название коронавирусу — COVID-2019, заявил во вторник, 11 февраля, глава организации Тедрос Адханом Гебрейесус в ходе пресс-конференции.

Политика Зеленский уволил Богдана с должности главы офиса президента Президент Украины Владимир Зеленский уволил главу своего офиса Андрея Богдана и назначил на эту должность Андрея Ермака.

Общество Белорусские НПЗ начали забор технологической нефти из «Дружбы» Белоруссия начала забор технологической нефти для своих нефтеперерабатывающих заводов из веток магистрального нефтепровода «Дружба», которые не задействованы при транзите российской нефти западным потребителям.

Здоровье Доктор Мясников назвал плюсы коронавируса для россиян Как сообщает ToDay News Ufa, в своем Тelegram-канале «Доктор Мясников» популярный доктор и телеведущий сообщил, что на данный момент риск подхватить новый китайский коронавирус именно на территории РФ полностью отсутствует.

Общество Жительница Калининграда пожаловалась на камеру в кабинете гинеколога Проверка, которую проводит СК России по сообщению об установке видеокамер в гинекологическом кабинете одной из калининградских женских консультаций, взята на контроль в центральном аппарате ведомства.

Общество Таиланд отказался принять круизный лайнер, который приплыл из Гонконга Власти Таиланда не разрешили круизному лайнеру Westerdam зайти в порт Лаем Чабанг недалеко от Бангкока из-за опасений, что люди на борту могут быть заражены коронавирусом.