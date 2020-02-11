Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал журналистам, кто в кремлевской администрации теперь отвечает за политику в отношении Украины.

В Кремле Козака назвали куратором по Украине

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