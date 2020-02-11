Политика
РИА НовостиВ Кремле Козака назвали куратором по Украине
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал журналистам, кто в кремлевской администрации теперь отвечает за политику в отношении Украины.
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Козак в своей новой должности займется украинскими делами и вопросами интеграции
Интерфакс - Россия04:55
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Армия и оружие
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Украинская армия имела возможность вернуть под свой контроль Донецк и Луганск в 2014 году.
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В Петербурге экс-полицейские получили реальные сроки за избиение юноши
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В США показали фильм о причастности Обамы и Байдена к Майдану
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Кино
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Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов встретил Анастасию Костенко из роддома
5 февраля модель Анастасия Костенко во второй раз стала мамой, родив своему супругу – футболисту Дмитрию Тарасову, еще одну дочь.
Общество
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Здоровье
Заболевшую коронавирусом студентку выписали из больницы в Тюмени
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Из больницы имени Боткина сбежала пациентка, у которой медики подозревают коронавирус.
Наука
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Группа ученых из Королевского Тирреловского палеонтологического музея в Канаде обнаружили останки неизвестного вида тираннозавра - Thanatotheristes degrootorum («Жнец смерти»).
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Политика
Песков назвал возможную дату проведения голосования по Конституции РФ
В качестве даты проведения голосования по поправкам в Конституцию РФ обсуждается 22 апреля 2020 года.
Происшествия
В Астрахани СК проверит информацию о связи учительницы со школьником
Культура
«Оскар» обновил антирекорд по просмотрам
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Футбол
Стал известен новый титульный спонсор РПЛ
Стал известен новый титульный спонсор РПЛ. По данным журналистов из Betting Insider им стал "Тинькофф Банк".
Шоу-бизнес
Эшли Грэм рассказала о проблемах, с которыми столкнулась после родов
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Общество
В Госдуму внесен проект о минимальной зарплате медиков
Согласно тексту отзыва, подход об установлении минимальной заработной платы только для отдельных категорий врачей создаст неоправданную дифференциацию в оплате труда медиков в целом.
Футбол
«Ливерпуль» не вернет Джеррарда, чтобы он получил медаль чемпиона АПЛ
Исполнительный директор «Ливерпуля» Питер Мур заявил, что клуб не будет возвращать Стивена Джеррарда в качестве игрока, чтобы легенда красных мог стать чемпионом Англии.
Политика
Способное достроить «Северный поток-2» судно покинуло порт Находки
Кино
В сериале «Паразиты» может сыграть Марк Руффало
Марк Руффало, известный по роли Халка в «Мстителях», может сыграть в сериале по фильму «Паразиты» Пон Чжун-хо.
Технологии
Samsung стал блокировать умные телевизоры россиян
Компания Samsung неожиданно сделала пакость своим клиентам из России.
Общество
Белоруссия забирает на НПЗ технологическую нефть из «Дружбы»
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По оценке комиссии РСПП по связи и информационно-коммуникационным технологиям, бесплатный доступ к некоторым сайтам может обойтись компаниям более чем в 150 миллиардов рублей в год.
Шоу-бизнес
Старший внук Елизаветы II разводится с женой
Старший внук британской королевы Елизаветы II Питер Филлипс объявил о разводе с женой, с которой прожил 12 лет.