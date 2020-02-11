Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ Кремле Козака назвали куратором по Украине

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал журналистам, кто в кремлевской администрации теперь отвечает за политику в отношении Украины.
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Песков рассказал, чем будет заниматься Козак в должности замглавы администрации президента

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Дмитрий Козак
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации с 24 января 2020 года. Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации.
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